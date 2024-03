Franco Cabrera capturó la atención de una audiencia televisiva importante siendo conductor del programa deportivo “Al Ángulo”. Andrés Salas es uno de los actores peruanos más requeridos por su versatilidad. Los actores reforzaron su amistad en las películas de “Asu Mare”, donde son tan buenos compinches como fuera de la ficción. Tiempo después, ellos se reúnen en “Bienvenidos al paraíso”, una coproducción que se rodó en República Dominicana y estuvo bajo la supervisión de la filial de Disney.

“Trabajar juntos en ‘Asu mare’ fue un gran punto a favor, porque nos conocemos un montón y nos ayudamos en las escenas. Aparte, trabajar con alguien como Franco es muy cómodo, porque propone tanto que hay que decirle que se calle”, bromea Andrés Salas a Saltar Intro de El Comercio durante una conferencia de prensa, donde estaba presente el elenco de la película.

La película de Ani Alva Helfer es una oportunidad internacional para los actores peruanos, que expresaron su agradecimiento por participar en la cinta de La Soga, Bou Group (República Dominicana) y filial de Disney.

“No todo lo que propongo queda”, complementa Franco Cabrera a lo que dice su colega. “Pero rescato mucho la lectura que tenemos, porque nos anticipamos a lo sobrio o al chiste que el otro va a decir”, dice el actor, a quien Alva Helfer contactó tras el éxito de “¡Asu mare! Los amigos”, la película de Carlos Alcántara.

“Ella me dijo: ‘Hola, no sé si me conoces’, y claro que la conocía. La Michelle Alexander”, se ríe el actor, pero de inmediato expresó a la directora peruana la intención de trabajar en una de sus películas. Después, la oportunidad de estar en el elenco de la coproducción entre Bou Group (República Dominicana) y la distribuidora Star Distribution LA, filial de Disney. “Estaré agradecido con ella de por vida, ha sido uno de los proyectos más lindos de mi carrera”, expresó Cabrera.

Andrés Salas, más bien, coqueteando con la realización de películas, está escribiendo un largometraje de comedia en el que quiere ser el actor protagónico. “No hay muchos planes, me dejo llevar por lo que salga en mi carrera. Mi pasión es la actuación en el teatro, el cine o la televisión, pero aparte estoy entrenando en la escritura, porque me gustaría contar mis propias historias”, comenta el actor.

"Bienvenidos al paraíso", comedia peruana estrena el 28 de marzo.

“Bienvenidos al paraíso” y la Miss Perú

Tatiana Calmell del Solar dejó descansando por un momento la banda de Miss Perú Internacional 2022, pues fue convocada por Tondero Representaciones para protagonizar la película de Ani Alva Helfer, quien es reconocida como la directora del millón de espectadores por “Soltera, casada, viuda, divorciada” y la cineasta peruana de comedias con el índice más alto en taquilla.

“Los productores ya tenían el personaje creado y buscaban a la mujer que encaje. Quería continuar con mi carrera de actuación, que inicié en el 2019, entonces se presentó este proyecto, después de estar en los certámenes de belleza, que fue una novedad. Surgió la película y le di una oportunidad”, dijo ‘Tati’ Calmell a este diario.

Sobre su participación en el Miss Universo, Calmell aseguró que no lo descarta. “Como muchos saben, se abrió de nuevo la oportunidad con el cambio del rango de edad (más de 30 años) en el concurso”, dijo la actriz y modelo de 29 años. “Me encantaría. Jessica Newton y la organización siempre tienen los brazos abiertos para mí y eso lo agradezco mucho. En su momento, si se da, seré la primera en anunciarlo con mucho orgullo”, agregó.