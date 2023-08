En una entrevista exclusiva con El Comercio, el director Ángel Manuel Soto, encargado de llevar a la pantalla grande la nueva película de DC, “Blue Beetle”, comparte su emoción y gratitud por la oportunidad de contar la historia de este querido superhéroe latino.

Con el estreno programado para el 17 de agosto exclusivamente en cines, Soto habla sobre la relevancia de representar personajes como “Blue Beetle” de manera positiva en la cultura popular y la importancia de su historia en estos tiempos.

La primera pregunta abordó la elección del personaje de “Blue Beetle” y por qué se optó por contar la historia de Jaime Reyes en lugar de otros personajes de DC Comics. “Pues mira, yo creo que es al revés”, responde Soto. “Esta historia me escogió a mí porque ya venían trabajando con hacer una historia de ‘Blue Beetle’, y no fue hasta que me hicieron un acercamiento y me mostraron el guión de Gareth, cuando pude ver que esta historia era la que había que contarse. Las demás historias deberían contarse porque, por mí, que se cuenten todas, pero hoy más que nunca es necesaria. Es necesario ver y experimentar la historia de Jaime Reyes y su familia, hablando justamente sobre la importancia de los superhéroes latinos”, aseguró.

Representación latina

El director destacó la importancia de representar a personajes como “Blue Beetle” de manera positiva en el cine y la cultura popular. Soto cree que Hollywood ha tenido una historial de representación negativa y estereotipada de los latinos, lo que ha llevado a una generalización negativa de su cultura. Sin embargo, él cree que es hora de cambiar esa narrativa.

“Nosotros siempre supimos que éramos superhéroes, y ahora tenemos la oportunidad de vernos como uno”, afirma Soto. “Para mí, la importancia de una película como ‘Blue Beetle’ en estos tiempos es que podemos ser dueños de nuestras propias historias en vez de ser villanos en las historias de otros. Queremos mostrar al mundo nuestra diversidad, riqueza cultural y los valores que nos representan. Es crucial que la juventud latina vea a un superhéroe como Jaime Reyes, que se enorgullece de sus raíces y lucha por la justicia”, dijo el cineasta.

La entrevista también aborda la competencia y el márketing que enfrenta “Blue Beetle”, con películas como “Barbie” u “Oppenheimer”. Soto revela que está al tanto de los fans con la campaña que iniciaron colocando comentarios en todos los videos virales en las redes sociales comentando la fecha de estreno “‘Blue Beetle’, estreno 17 de agosto”, generando una ola de respuestas positivas y expectación en Internet.

“Me encantan los hashtags: desde el ‘Blue Beetle Batallion’, el ‘escarabajéate’ y todos los memes absurdos y graciosos sobre esto”, compartió Soto emocionado. “Esto demuestra la importancia y el impacto que este personaje tiene para los fans y para comunidades que no han sido representadas adecuadamente o que han sido representadas incorrectamente. El hecho de que se haya viralizado de manera guerrilla habla mucho de cómo somos y del poder que tenemos cuando nos unimos. Quizás no tenemos los presupuestos más grandes del mundo, pero tenemos el corazón más grande del mundo y cuando nos unimos como latinos, podemos ver ese impacto”, contó.

El director consideró que las redes sociales tienen poder para amplificar las voces de las comunidades y expresar el entusiasmo y apoyo por una película como “Blue Beetle”. “Es asombroso ver cómo los fans se han unido para crear una campaña masiva alrededor del estreno de la película. Esto muestra que la representación es importante y que los latinos queremos ver nuestras historias reflejadas en la gran pantalla”, agregó Soto.

La marca del superhéroe

Ángel Manuel está orgulloso del movimiento que los fans han creado alrededor de “Blue Beetle”. Él asegura que la película se hizo con mucho amor y que está destinada a tocar el corazón de todos los espectadores. Con un enfoque en representación y empoderamiento, “Blue Beetle” promete dejar su marca en el cine de superhéroes y una muestra del poder de la diversidad en la industria del entretenimiento.

La película presenta a Jaime Reyes, un adolescente de origen latino que encuentra un misterioso escarabajo azul que le otorga poderes sobrenaturales. A medida que aprende a dominar sus nuevos dones, Jaime se convierte en el héroe conocido como “Blue Beetle” y enfrenta desafíos tanto personales como sobrenaturales. La película promete ser una celebración de la cultura latina y un ejemplo de la diversidad y representación en el cine de superhéroes.

Xolo Maridueña en "Blue Beetle".

El estreno de “Blue Beetle” se acerca, y los fanáticos están ansiosos por ver cómo esta historia única y poderosa llega a la pantalla grande. La película no solo presenta un nuevo superhéroe de DC, sino que también es un recordatorio de la importancia de representar a todas las comunidades de manera auténtica y positiva en la cultura popular. La expectación que ha generado en las redes sociales es solo una muestra del impacto que puede tener cuando se cuenta una historia con amor y autenticidad. El 17 de agosto, los cines se llenarán de escarabajos azules y “Blue Beetle” buscará dejar su legado.

