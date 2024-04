Bruno Odar dirige una escuela de formación teatral, tiene una trayectoria de más de 30 años como actor de cine y televisión y también es productor y director de teatro. Del trabajo que ha hecho en su carrera, el artista recuerda con especial cariño una de las telenovelas más representativas del Perú, “Al fondo hay sitio” (2009-2016), en la que interpretó a Lucho, el patriarca de la familia Gonzáles.

“Con el pasar del tiempo, veo las repeticiones (de la primera temporada) de ‘Al fondo hay sitio’ en Youtube, y digo: ‘oye, qué bien que estábamos’. Me doy cuenta por qué la gente nos quería. Era un muy buen producto. Bien actuado. Me veo gracioso, con las escenas con Reina Pachas (personaje de Tatiana Astengo) y con mis hijos. Y todo lo que le pasaba a Lucho. Actuando con (Sergio) Galliani. Me divierto viendo la telenovela y a la gente también le gusta ver las repeticiones”, comenta Bruno Odar a Saltar Intro de El Comercio.

Tatiana Astengo y Bruno Odar en sus papeles como 'Lucho Gonzáles' y 'Reina Pachas' en "Al fondo hay sitio". (Foto: Facebook)

Nunca hay tiempo de extrañar, porque el oficio del actor quita tiempo de sentir nostalgia por una historia que se acabó cuando otros proyectos están en camino. “Somos como marineros, pasando de una producción a otra”, comenta Odar, pero no descarta un ‘no’ como respuesta si el papel de ‘Lucho’ aparece como opción.

“No he recibido ninguna comunicación de América Televisión para trabajar en la segunda temporada de ‘Al fondo hay sitio’, pero los actores tenemos que trabajar, así que tendríamos que negociar, hablar”, comentó.

“A las producciones se las lleva la ola y tampoco es que quieras volver, porque ya pasó. Por ejemplo, terminamos de grabar la película ‘Bienvenidos al paraíso’ y pasé a ‘Papá en apuros’ después”, contó el actor sobre la telenovela de Latina, que estrenó este año y no tendrá segunda temporada. Una nueva producción de ese canal, “Pituca sin lucas”, reemplazará la programación de la anterior, pero Odar no estará en el elenco, porque la política de la empresa no permite que los actores del proyecto anterior vuelvan de inmediato a uno nuevo. “Quizás esté en la siguiente vez, no lo sé”, agregó.

Bruno Odar y su trabajo en la televisión El actor Bruno Odar no recibió notificaciones para participar en la segunda parte de la telenovela de América Televisión, aunque no descarta decir que no de recibir convocatoria.

Odar y el cine

“El Perú es un buen mercado, hablando de cine”, dice Odar, encantado por las oportunidades de hacer coproducciones entre Perú y República Dominicana, donde Ani Alva Helfer filmó a película “Bienvenidos al paraíso”, distribuida por StarPlus LA, filial de Disney.

La nueva comedia de la directora peruana Ani Alva Helfer, "Bienvenidos al paraíso" llega a la cartelera de cine el 28 de marzo. (Foto: La Soga Producciones)

“Lo que más me llamó la atención de República Dominicana es ver a los camarógrafos y el equipo técnico relajado, cómo disfrutaba de su hábitat caribeño y se les notaba que tenían experiencia profesional”, comentó el actor sobre sus días rodando la película en ese país.

“Chuzalongo”, coproducción entre Dominio Producciones (Ecuador) y Perú, es una película de terror del director Alfredo León León donde Odar interpreta a un sacerdote, el protagonista. Antes, el actor y el cineasta peruano trabajaron juntos en la cinta “Mono con gallinas” (2013), sobre el conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador en 1941. Sobre esta producción, pronto habrán noticias.