Su apellido no requiere mayor presentación, pero la historia de Carlos Bardem (Madrid, 1963) es particularmente singular. El mayor de los hijos de Pilar Bardem (Sevilla, 1939-Madrid, 2021), la recordada ‘Chuchupe’ en “Pantaleón y las visitadoras ”, no tenía previsto seguir los pasos de su madre, pero finalmente la sangre hizo lo suyo.

Este historiador de profesión, criado entre sets de televisión y camerinos de teatro, no pudo resistirse al arte que ha perseguido (y cautivado) a sus antepasados desde hace muchos años. En esta entrevista con Saltar Intro, a propósito de su próxima presentación en el Hay Festival Arequipa 2024, rememora sus inicios, pero también se anima a conversar sobre sus proyectos recientes, la exitosa serie “The Chosen One” (Netflix), y también acerca de su apasionada labor como escritor.

“Viví la cara menos glamurosa y romantizada de la profesión. Mi madre era una grandiosa actriz, pero le llegó tarde el reconocimiento popular y la calma financiera. Cuando nosotros éramos pequeños, ella debía compaginar muchos trabajos: películas, obras de teatro, televisión, de pocas sesiones, como llamamos nosotros a la jornada de trabajo, para darnos de comer”, recuerda Bardem al inicio de esta conversación.

Carlos Bardem en su papel del Pastor Cruz en la serie "El elegido" de Netflix. / Victor Ortiz Aladro/Netflix

Ver a su madre angustiada por una estabilidad que tardó en llegar hizo que Carlos corra en dirección contraria al arte. Así se decantaría por la universidad, y más precisamente por la Historia (hoy tiene, además, un diplomado en Relaciones Internacionales), una disciplina que a través de los años le traería satisfacciones no solo porque le ayuda a saciar su innata curiosidad, sino porque le permite nutrir sus libros, todos caracterizados por la ambición y el deseo de sacudir esquemas.

DE LOS LIBROS A LOS LIBRETOS

“Quizás de una manera muy pueril o muy intuitiva, siempre entendí que si no sabía qué había pasado antes, no iba a entender lo que pasaba ahora. Y, efectivamente, creo que es así. Ese es el valor que tiene conocer el pasado”, refiere Bardem al ser consultado sobre por qué eligió Historia en medio de las diversas opciones que un joven tiene para seguir cuando abandona el colegio.

La lectura también jugaría un papel fundamental en esta faceta, digamos, más profesional de Bardem. Verlo acompañado de un libro en algunas de las fotografías o stories que comparte en redes sociales no corresponden a un gusto efímero o a una pose, sino a una práctica cuyos antecedentes se remontan mucho tiempo atrás.

En algún momento el destino lanzaría los dados y no resulta para nada complicado que este especialista en Historia Moderna y Contemporánea recuerde cómo le contó a su madre que quería probar suerte en la actuación. Fiel a su estilo, la ganadora del Premio Goya en 1996 por “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”, tomó el anuncio con una naturalidad explicable por aquella frase tan cliché, pero a la vez tan real: lo que se hereda no se hurta.

“Me puse delante de la cámara, y algo hizo clic. Me sentí muy a gusto, reconocí mis genes. Mi tatarabuela ya era actriz. Y recuerdo que le dije a mi madre: ‘creo que podría ser un buen actor, y trabajar de eso’. Ella me respondió: ¡claro que sí, imbécil, si en esta familia todos somos actores!”.

Carlos Bardem, Pilar Bardem y Javier Bardem.

UN INTERMEDIO LLENO DE SATISFACCIONES: LA ESCRITURA

Pero no es posible entrevistar al actor Carlos Bardem sin detenerse varias veces en su otra gran faceta: la escritura. El madrileño se cataloga como un lector fiel, y es de los que creen que ese es un requisito indispensable para ser un buen escritor. Y si a todo ello le sumas una formación como historiador contemporáneo, sus ocho libros encuentran una explicación más lógica.

“En la historia encuentro siempre vetas con las que trabajar mi novelística. Escribo libros que me gusta pensar que si tú no sabes que los ha escrito Carlos Bardem y los lees, piensas que son de otra persona. Mis obras nunca repiten temáticas, tonos ni personajes. Tampoco escribo secuelas, precuelas o series. Y quizás porque escribo en los huecos que me deja mi profesión de actor, que es lo que paga la chuleta y la renta, necesito apasionarme con lo que escribo, sorprenderme siempre”, refiere en otra parte de la entrevista con Saltar Intro.

Como sería imposible referirnos en extenso sobre los ocho libros del mayor de los Bardem en una nota de esta extensión, vale mencionar sus últimos tres. El primero de ellos, “Mongo Blanco” (2019), Premio Espartaco a Mejor Novela Histórica, ahonda en Pedro Blanco Fernández de Trava, el mayor traficante de esclavos y esclavas del siglo XIX. Para construir esta narración de casi 700 páginas, el autor tuvo que trabajar cinco años (la mitad de investigación y la mitad de redacción). Ese trabajo, exhaustivo y desgastante, motivó que, para su siguiente proyecto, salte al lado opuesto.

Los tres últimos libros de Carlos Bardem.

“Convivir cinco años con una atrocidad como la trata de esclavos, pues te deja mal el cuerpo. Así que mi siguiente novela, ‘El asesino inconformista’, es una reacción a ese esfuerzo, y a esa contaminación del autor por parte de lo que escribe. Decidí escribir una historia muy pegada a la actualidad de mi país, a esta corrupción política-- aunque yo creo que es trasladable a cualquier país—muy pegada a la actualidad, y donde no tenga que investigar casi nada”, refiere, antes de pasar a explicarnos el hecho que lo inspiró todo: el mediático Caso Gürtel, revelado por la prensa a finales de 2007 y que ha dejado como secuela “entre 14 y 16″ personas muertas por razones poco claras. Ese ambiente turbio rodea a Fortunato, el protagonista de su libro, un criminal, misántropo y romántico, que mata por encargo, pero solo a aquellos que él considera merecen morir.

Siguiendo este patrón del ‘salto’ entre historia y actualidad, Bardem publicaría en 2023 “Badaq”, la fascinante narración alrededor de una rinoceronte que es llevada desde Indonesia hasta el corazón de la capital española a finales del siglo XVI. Este viaje, a ratos un relato histórico sumamente meticuloso y a ratos una fábula enternecedora, es solo una muestra más de las motivaciones del Carlos escritor: remecer las bases de todo lo vinculado a la novela histórica clásica.

“Quería reflexionar sobre la relación, a mi juicio errónea, perversa y destructiva, entre el ser humano y la naturaleza. La opción más obvia hubiera sido situar eso en nuestros días, en esta sociedad hiperconsumista que consume muchos más recursos de los que el propio planeta genera o dispone, el calentamiento global, la contaminación, etc. Pero mi idea o mi intuición era que esta destrucción acelerada del medio ambiente no es más que la decantación de un proceso que se inicia en el origen de los tiempos, y que es rastreable culturalmente”.

EL PROFETA COMO SHOWMAN

Tal vez uno de los antecedentes más notorios y recientes en la faceta de Carlos Bardem actor tenga que ver con uno de los muchos experimentos que Netflix lanza para sus más de 230 millones de suscriptores. La cadena de streaming estrenó el año pasado “The Chosen One” (“El elegido”), una serie de seis episodios que adapta el cómic “Jesús Americano” de Mark Millar y Peter Gross.

“The Chosen One” cuenta la historia de Jodie (Bobby Luhnow) un adolescente estadounidense que se cría en Baja California Sur viviendo únicamente con su madre. Alrededor del protagonista, un grupo de chicos y chicas comienzan a fascinarse cuando ven cómo su amigo ‘gringo’ salva primero de un brutal accidente automovilístico, y pronto comenzará a realizar lo que ellos creen son milagros. Y como en todo pueblo chico, un religioso (en este caso el pastor Cruz, interpretado por Bardem) pasará del escepticismo a creer en lo increíble en un abrir y cerrar de ojos.

La actriz Dianna Agron y Bobby Luhnow interpretan a madre e hijo en "El elegido" de Netflix. / Carla Danieli/Netflix

Algo que llama la atención en el rol de Bardem en la serie de Netflix es cómo su relevancia va in crescendo. Con el transcurrir de los episodios, el pastor Cruz se ‘roba el show’. Pero esto no es para el madrileño algo que le quite el sueño. Él reconoce que todo actor debe estar listo para desempeñarse con el mismo ahínco sin importar los minutos que aparezca en pantalla.

“Cuando escribo cuento mis historias. No tengo a nadie al lado que me dirija o a un director que me diga ‘no puedes poner a una rinoceronta a pensar en un galeón’. Es como ser un pequeño Dios, algo tiránico, claro, y en un universo que yo creo. Asimismo, cuando eres actor, lo mejor que te puede pasar es que entiendas que eres la pieza de una narrativa ajena. Debes entender que estás ahí para ayudar a contar una historia junto con muchas otras gentes, y que en algunas veces en esa narrativa aparecerás antes o después, aparecerás muchas o quizás pocas veces. Lo importante es que tengas algo con lo que trabajar”, sostiene en la parte final de esta entrevista.

Carlos Bardem, el enérgico Pastor Cruz en "El elegido". / Courtesy of Netflix

El pastor Cruz es un personaje sumamente explotable para cualquier actor que se le ponga al frente. Como dijimos arriba, transita de no creer a creer en el supuesto Jesucristo de ojos celestes, pero también tiene una hermana trans, a la que primero rechaza con furia, y a la que termina abrazando en un instante de redención y bajo la tormenta. Todo adornado con una serie de gestos y entonaciones que, en pantalla, no hacen más que confirmar el talento de Carlos Bardem.

“He llegado a la conclusión de que, para ser un pastor de estos, pues lo que eres ante todo es un showman. Si tú le escuchas con atención, es decir, si no eres el público cautivo de antemano -- que va a creerse cualquier cosa que le digan o a que le saquen el dinero, que es básicamente lo que hacen ellos--, si los escuchas con un mínimo de espíritu crítico, pues en realidad (pastores como Cruz) no dicen nada. Esto es más un juego de entonaciones, una cháchara pseudo bíblica, en la que van muchas veces improvisando, y yo creo que tiene mucho del charlatán de feria. Y en sí esto para un actor es muy divertido. Yo me la pasé muy bien interpretándolo”, finaliza.

EL ELEGIDO/NETFLIX Sinopsis: Tras sobrevivir a un extraño accidente, Jodie, un niño de 12 años de Santa Rosalía (Baja California Sur), descubre que tiene los mismos poderes que Jesucristo: convierte el agua en vino, hace que anden los lisiados y puede que hasta resucite a los muertos. ¿Cómo afrontará su destino? ¿Conseguirá liderar a un mundo sumido en un conflicto que lleva miles de años gestándose? Director: Varios Elenco: Dianna Agron, Carlos Bardem, Bobby Luhnow