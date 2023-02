Empezar en la industria musical no es una tarea sencilla, y Carlos Vives lo experimentó en carne propia. Cuando decidió lanzar su primer disco en 1986, muchas personas le dijeron que la música no era para él. “Eso no es lo tuyo, no es tu camino”, recuerda el artista que era el comentario recurrente que recibía. Y en esos momento fue clave para seguir con su vocación, el encontrarse con personas que hoy él ve reflejadas en Amaranto Molina, el personaje que interpreta en “El club de los graves”, la serie de Disney+ que marca su regreso a la actuación y que representa un especial homenaje a esos maestros que te alientan a encontrar tu identidad

Desde hace algún tiempo, el cantante quería plasmar en la pantalla su historia de amor con los sonidos del mundo, especialmente con la música colombiana que él ha convertido en la raíz de su propuesta y que ha estudiado mucho para cada uno de sus discos. Y cuando Disney le presentó la historia de Amaranto Molina supo que era el personaje ideal para él.

“Disney venía preparando algo para hacerme esta propuesta para esta historia original que tenía que ver con lo que había sido mi trabajo, mi estilo musical; así como la localidad de nuestra música, pero, al mismo tiempo, con la modernidad. Este profesor trata de enamorar a sus alumnos de su identidad y los conecta con la música del mundo”, dijo Carlos Vives en conversación vía Zoom con Saltar Intro de “El Comercio”.

Carlos Vives como Amaranto Molina en "El Club de los Graves". / Disney

Recibir el protagónico de “El club de los graves” fue, para el colombiano, un momento muy emocionante. Sentimiento que aumentó aún más cuando leyó el guion por primera vez. “Yo podía hacer un muy buen papel con el profesor Molina y enriquecerlo con la experiencia de trabajar con nuestra música y de entenderla dentro del concierto de la música del mundo”, aseguró.

Enemigos en la industria

“El Club de los Graves” presenta a un antagonista muy particular: el director Eduardo Kramer, interpretado por el actor Julián Arango, recordado por su papel de ‘Hugo Lombardi’ en “Yo soy Betty, la fea”. Su objetivo en esta escuela es elegir a los cinco mejores alumnos para conformar “Los Agudos”, la banda juvenil que tendrá éxito en el mercado. En tanto, Amaranto Molina está a cargo de “Los Graves”, conformado por el resto de los alumnos que “no alcanzan” -según el director- los requisitos para ser estrellas musicales.

Personas como el representado en Eduardo Kramer son más comunes de lo esperado dentro de la industria. Y Carlos Vives lo confirma a partir de la experiencia que tiene; aunque, también asegura que ha tenido suerte que en su camino se ha cruzado con más Molina que ´misters Kramer’.

“He tenido unos cuantos (Kramer) en la industria, fuertes. Cuando yo hice mi propuesta musical me dijeron ´uy, no hermano. Disculpe, pero eso no está bien, eso no va a funcionar´. Tú tienes que cantar como cantan (otros), usted no puede cantar como habla´. Algunas personas en la industria fueron muy ´mister Kramer´ conmigo. Pero también hay gente maravillosa en la vida con o sin título de profesor que te enseñan cosas divinas y el valor de la humildad”, enfatizó.

/ Disney

Una nueva generación

La nueva serie de Disney+ tiene a un elenco muy diverso. Empezando por los más experimentados como Carlos Vives, Juan Manuel Lenis y Julián Arango hasta los nuevos talentos como Brainer Gamboa, María Fernanda Marín, Kevin Bury y Catalina Polo. En el set, según recuerda el cantante colombiano, trabajar con este equipo fue increíble.

“Los jóvenes siempre han sido como una sorpresa para mí, a ellos no los conocía mucho, pero ha sido una felicidad trabajar con ellos porque la verdad es que es muy fresco, muy divertido”, recalcó. “Al principio ninguno me hablaba y, después, a medida que fue avanzando (el rodaje), la misma historia me permitía relacionarme con ellos en el set. (De ahí) ya me fueron tomando confianza y acabaron conmigo. Hicieron conmigo lo que les dio la gana. Es un grupo hermoso, el ambiente fue espectacular”, resalta el ganador del Latin Grammy entre risas.

(De izquierda a derecha) Brainer Gamboa, Kevin Bury, Elena Vives, Catalina Polo y Carlos Vives en "El Club de los Graves". / Disney

Entre las próximas estrellas que se están dando a conocer gracias a “El club de los graves” se ubica, además, la hija de Carlos: Elena Vives (13) con el papel de Amalia, un personaje clave en el desarrollo de la historia con un coeficiente intelectual alto. Para él, compartir pantalla por primera vez (de manera profesional) con su pequeña ha sido una experiencia enriquecedora y lo enorgullece ver su crecimiento en el mundo de la actuación.

“Fue muy hermoso y, para mí, muy interesante como papá y como actor. Es que hace nada la estaba cargando, hace nada estaba haciendo sus cosas en el colegio de teatro. Y, de repente, la tengo en el set. Eso como papá te impacta”, dijo sin borrar la sonrisa de orgullo al recordar a Elena.

Carlos Vives y su hija Elena Vives en "El Club de los Graves". / Disney

Fusionar sus pasiones

Con el estreno de “El club de los graves”, Carlos Vives consiguió lo que –tal vez- había estado anhelado cumplir: unir su amor por la música y la actuación. Y, posiblemente, una duda que ha surgido es si él estaría dispuesto a llevar esa pasión a las aulas de clase.

Tal vez convertirse en maestro de música en un futuro para educar a las próximas generaciones que deseen introducirse en esta industria. La respuesta, para sorpresa de alguno, es que sí (aunque posiblemente los alumnos se peleen para obtener un cupo).

/ Disney

“Me encantaría, me encantaría. ¿Será que algún día yo voy a mi universidad y ahí les cuento a todos lo que aprendí de esto? Pero, al final lo vivo haciendo en mi vida real, ¿sabes? Siempre que tengo la oportunidad de compartir con alguien información, soy el más generoso porque tuve gente generosa que compartió información conmigo, me enseñó cosas, tal vez por eso también soy así”, finalizó Carlos Vives, siempre caracterizado por una sonrisa sincera.

“El Club de los Graves” Disponible en Disney+ La nueva serie protagonizada por Carlos Vives junto a Julián Arango, Juan Manuel Lenis, Elena Vives, Brainer Gamboa, Catalina Polo, Kevin Bury y Sharik Abusaid, entre otros, llegó a la plataforma de streaming este miércoles 22 de febrero. “El Club de los Graves” tiene 10 episodios de 35 minutos cada uno aproximadamente.

