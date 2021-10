Conforme a los criterios de Saber más

Un amor fugaz, un volver a empezar, un encuentro con uno mismo. De eso y más habla “El verano se fue: verbena de un adiós”, el quinto y nuevo tema del dúo musical compuesto por Carol Rovira y Anthony Ocaña, disponible desde este 21 de octubre en todas las plataformas musicales.

Al ritmo de un merengue fusionado, que a su vez se mezcla con la darbuka africana, la guitarra eléctrica y la voz de Carol y Anthony en primera y segunda persona, respectivamente, a modo de susurro, “El verano se fue: verbena de un adiós” es un homenaje a lo que fue, al recuerdo, a la nostalgia.

Pero quien mejor que Carol y Anthony para hablarnos de “su nuevo hijo” en una amena charla llena de detalles y pasión por la música que presentamos a continuación.





-¡Hola chicos! Finalmente “El verano se fue: verbena de un adiós” ya está disponible en todas las plataformas musicales. ¿Cómo va siendo la acogida de este nuevo tema?

Carol: Estamos abrumados, estamos sorprendidos de la acogida que está teniendo. Con tan pocas horas de vida y ya la gente la está compartiendo y es una locura. Estamos muy felices.

Anthony: Ha sido muy bonito porque es un tema muy íntimo, espiritual, emocional. Y claro, la percepción de esta música es diferente a la música que es más alegre, quizás. Y veo cómo la gente va conectando con esa magia, con ese espíritu y esa narrativa sonora que tiene la canción. Es una belleza de parto, ha sido un parto precioso.

-Al margen de la letra, la música de este nuevo tema te transmite precisamente esa sensación de algo que ya se fue o que se está yendo. Se siente mucho eso

Anthony: La nostalgia, los ‘saudades’...

Carol: ¡Qué bonito que te transmita eso! Porque realmente era lo que pretendíamos, que la música fuera narrativa por sí sola. Que no hiciera falta la letra para contar. Con la letra se refuerza, sí pero que la música ya contara mucho.

-¿Cómo nace el tema?

Carol: Esta canción fue una idea musical de Anthony. Un día, en nuestros encuentros de trabajo me compartió y dije ¡Wow, qué maravilla! Me transportó al instante y una palabra que salía mucho, tú sabes que cuando estás componiendo no pones la letra, estás ahí poniendo palabras para rellenar un poco la melodía pero sí una palabra que salía mucho era “el verano se fue”. Y ya la melodía te lleva a una despedida pero bonita, de verbena, de fuego, de la luna llena, del mar, de algo precioso y luminoso a la vez.

Anthony: Y que no tiene necesariamente por qué suceder en verano porque a veces uno se va en invierno a algún lugar. Yo siento que está canción también habla de romper con la rutina y de enamorarse de esa ruptura, de ese nuevo mundo con el que uno se encuentra. Porque básicamente tu mundo desaparece porque te fuiste a otro país y te encontraste con otro grupo de personas, con otro entorno visual. Y puede que te enamores de alguien o puede que no te enamores de nadie; pero te enamoraste de la situación, de la circunstancia en la que estás viviendo.... Y en ese pequeño lapsus de tiempo esa vivencia es tan fuerte que quieres conservarla de por vida pero claro, tienes que romper con ella porque tienes que volver a la rutina pero eso queda impregnado ahí, en tu alma, en tu corazón y no se olvida. Y ese recuerdo, esa nostalgia es de la que habla este tema. Nosotros elegimos como escenografía El Caribe... En cierta forma yo la entiendo como una canción narrativa, pero claro, la emoción es primordial en esta aventura.

Carol: Y también habla de volver a empezar. O sea, cuando viajas, cuando te vas lejos de casa hay algo de empezar una nueva pantalla de un videojuego, de decir: Soy una persona nueva, voy a empezar de cero. Sí hay algo de descubrirte a ti mismo, como que estás más sensible, más abierto a todo. Cuando estás en tu rutina es como que estás en piloto automático y no abres estos sentidos. El tema empieza muy sensorial, por ejemplo, con verbena, fruto tropical y ron que son como que uno de los primeros estímulos que yo cuando viajo, sobre todo al Caribe me viene ese olor a fruta, ese dulce en el ambiente. Y ese volver a empezar creo que también es al que hace un homenaje esa canción, de que todo es válido cuando te vas lejos de casa y luego vuelves y recuerdas aquello con nostalgia y con una sonrisa...

-Tiene que ver también con saber soltar también, porque como tú dices uno va a empezar de nuevo, te centras en ti misma

Carol: Cien por ciento.

-¿Y cómo fue que terminó tomando forma el tema?

Carol: La idea principal embrionaria fue de Anthony y entonces la compartimos y decidimos meter la letra para ir en la misma dirección que la música. Y como “el verano se fue” estaba muy presente y no nos podíamos desprender de esa frase, a partir de ahí creamos la historia y todos hemos vivido una historia de amor lejos de casa, entonces fue muy fácil poner en común las ideas, las imágenes entre nosotros dos... fue como muy orgánico revisar esas historias de amor que uno vive lejos de casa y que duran lo que duran y te quedas con el recuerdo pasado.

Anthony: Esto fue como un laboratorio emocional porque todos, como bien dijo Carol, hemos vivido estas emociones. Entonces ¿Cómo trabajábamos todos los aspectos de esta canción? Lo sonoro, las palabras y todo. El aporte de cada uno está plasmado en la canción y sea o no sea biográfica la canción, eso es lo menos importante. Lo importante es el sentimiento universal que tenemos todos los seres humanos a vivir esta nueva realidad y de repente ¿pum! ¡coitus interruptus!. Se tatúa en tu alma y en tu corazón esa emoción.

Carol Rovira y el compositor dominicano Anthony Ocaña despiden el verano europeo con un nuevo tema musical. Foto: Pau Mira

-¿Con este nuevo tema creen que han logrado llegar a un estilo propio? Porque si bien los temas son distintos entre sí, ya hay un sonido característico que se va notando

Carol: Yo creo que esto es una búsqueda constante. Fíjate que no hay que quedarse en ningún sitio ni tampoco pensar en partir. Es como muy orgánico y creo que lo que tenemos que hacer es escucharnos entre nosotros y saber si lo que estamos haciendo nos vibra, nos mueve y nos emociona. Y creo que, más que etiquetas, porque intentamos huir de eso (mucha gente nos dice: ustedes son una mezcla de pop y merengue) Sí, son muchas cosas las canciones que hemos hecho y no nos quedamos ahí porque tampoco es nuestra intención quedarnos. Igual esto evoluciona a algo muy distinto o igual nos quedamos con estos estilos mezclados.

Anthony: Yo creo que lo interesante es encontrar los puntos en común que a los dos nos mueven por dentro y que estos puntos pueden ir evolucionando porque las emociones como los sonidos te impactan y pasan dos años y ya no te producen esa misma sensación. La canción, casi que es una fotografía de algo más interesante todavía y esto es el trabajo que nosotros hacemos día a día: encontrar esos rincones tanto sonoros, emocionales, de palabras que nos unen y nos hacen llegar y sacar estos hijos y básicamente la belleza del trabajo es seguir buscando esos rincones. El punto más interesante, creo que es ese viaje, el proceso. El sonido cada vez se integra mejor, eso es indiscutible pero esto tiene que seguir, no sé si mejorando o simplemente evolucionando. Porque si evolucionas estás vivo y si dejas de evolucionar yo creo que estás muerto y repitiendo un eco no tan bueno.

Carol Rovira y Anthony Ocaña.

-En “Verde, amarillo, azul” usaron muchos instrumentos artesanales, papel cebolla, tu botella de agua, por ejemplo. ¿Para “El verano se fue” qué se plantearon?

Anthony: Lo primero que se nos vino a la cabeza fue utilizar la tambora del merengue, para ser precisos una tambora más grave. Este elemento era necesario y luego la darbuka africana (del Norte de África que vino al Caribe). La instrumentación en este caso es más tradicional pero el uso de ella fue otro laboratorio. ¿Cómo sacarle ese mejor sonido? ¿Cómo usar las voces como elementos percutivos? No es romper con la tradición que sería el merengue sino cómo en esta canción te pide cada instrumento existir. Incluso el ritmo que hemos trabajado Carol y yo para la voz es sumamente interesante. Ella cuando canta está haciendo percusión en la canción.

Carol: La guitarra eléctrica tiene aquí también su discurso y eso nos molaba también. Tiene un aire sureño, no sé. Le da un toque especial también. Parece como una voz que está ahí protestando.

-Y el tema de la voz, como dicen es tipo un susurro que acompaña toda esta melodía

Carol: Y esa es una de las preguntas que nos hicimos ¿Cómo la cantamos? Porque los dos cantamos. Yo llevo la voz principal pero Anthony acompaña doblando la voz, porque nos gustaba mucho que hubiera dos voces... Porque es como estás tú cuando viajas, cuando te vas de vacaciones, cuando vives una historia así. Es como que estás en una nube y hay mucho aire... No meter la voz ahí con calzador sino que fuese algo vaporoso y creo que eso lo conseguimos.

-¿Hay algún nuevo tema en camino?

Anthony: Sí, hay varios temas trabajándose

Carol: Es como si hubiéramos abierto el abanico y estamos trabajando varios temas para luego decidir cuál es el próximo lanzamiento.

Anthony: El camino de la evolución y de encontrar esos nuevos lugares que quisiéramos transmitir y plasmar a través de una canción está presente y tenemos repertorio nuevo ya. Lo único es que no sabemos cuál es el siguiente paso exactamente a dar. Ahora mismo estamos viviendo la aventura de “El verano se fue”.

Carol: ¡Sí!, vamos a disfrutar “El verano se fue” y a ver qué surge a partir de aquí. Si siempre estás pensando en lo siguiente no tiene sentido. Vamos a pararnos, disfrutar esta, vivirla y poder transmitirla si es necesario con guitarra y voz, en acústico también es muy bonito.

-¿Hay planes para hacer algún show en vivo? ¿En España? ¿En Europa? ¿En Latinoamérica?

Carol: ¡Sí claro! Ese es el objetivo final. Lo que estamos haciendo es crear repertorio a nuestro ritmo, sin prisas, para cuando esté todo el repertorio salir de gira.

Anthony: Nos encantaría salir de gira. Eso forma parte de ese proyecto. Lo que toca es terminar de hacer el disco y luego salir de gira a presentar este repertorio.

Carol: Nos encantaría ir también por Latinoamérica. Lanzamos un grito.

Anthony: Yo soy latinoamericano y yo conecto mucho, Carol también. Porque Latinoamérica tiene muchos universos. Fíjate Perú, nosotros la conocemos como una tierra más indígena pero luego tienes el Perú más negro, tienes a Susana Baca. Ella ha hecho un trabajo tan grande que empezamos a ver ese mundo más afro peruano magnífico.

¿Nos cantan un trocito del nuevo tema?

Carol y Anthony: ¡Claro que sí!

La actriz y cantante española, en compañía del músico dominicano, lanzaron este 21 de octubre su quinto tema en conjunto.

Gracias, chicos. Muchos éxitos con el nuevo tema.

Carol y Anthony: ¡Muchas gracias! Esta es la primera vez que cantamos el tema en directo. ¡Un placer!

