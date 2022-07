Luego, por cuestiones del destino y de los malos que nunca faltan, los enamorados se separaron, lloraron, pero luego el amor triunfó y se casaron, aunque ella luego huyó asustada de tanto cariño.

Sin embargo, horas después, ahora con el mar de testigo, la pareja se reencontró. Luciana gritó su nombre, Nicolás volteó a verla y sin dudarlo, corrió hacia ella. Entonces se abrazaron y se besaron apasionadamente. Pero ahí no terminaba todo, la recién casada le dijo que estaba esperando un hijo “sangre de su sangre” y él lloró de emoción. Tras prometerse amor eterno, y con la música de fondo acompañando este meloso momento, el esperado final llegó.

Dieciséis años después, es decir en 2020, estas escenas que en la actualidad parecen una parodia de telenovela, fueron usadas como material de archivo en “Ana”, la serie protagonizada y producida por Ana de la Reguera para Prime Video, ya que el personaje, una actriz que intenta demostrar a sus 40 años que puede interpretar papeles más trascendentales que el de la recordada Luciana, rebautizada en la ficción de streaming como ‘Marisela’, así lo requería.

Ana de la Reguera junto al elenco de la segunda temporada de la serie "Ana" de Prime Video. / prime video

Pensada en tres temporadas, la inclusión de ‘Marisela’, a pedido del guion, se hacía más necesaria en la segunda entrega de “Ana”, pero también la de ‘Nicolás’, rebautizado como ‘José Julián’. Y para ello, la presencia de Christian Meier era necesaria.

Christian Meier en una escena del capítulo 1 de la segunda temporada de "Ana". Foto: Prime Video

El “retorno de Meier a las telenovelas”

Convertido en una parodia de galán telenovelesco, Christian Meier vuelve a un género -que dejó a un lado en 2014- para la segunda temporada de la serie “Ana”. El actor peruano, con quien conversamos vía Zoom, dijo sentirse muy cómodo haciendo comedia y burlándose de una industria de la que él ha sido parte y testigo.

“José Julián es un poco un compendio de gente que yo he conocido durante 20 años en la industria del melodrama. Es el resumen de gente y sus historias que yo he tenido la oportunidad de conocer entre el año 1994 que fue cuando hice ‘Gorrión’ al año 2014 que fue cuando protagonicé mi última telenovela. Todo lo que había visto ahí está de alguna manera resumido en este personaje y también está un poco esta visión que tenemos, a veces absurda, de la industria de las telenovelas, y obviamente también el hecho de adoptar ese estigma que a veces yo mismo como actor he tenido del género. Por ejemplo, pensar que porque estabas en una telenovela, te imaginaban de una manera, como este galán perfecto, como este tipo que no puede hacer personajes secundarios o que no puede hacer otra cosa que no sea ser protagonista y creo que nos burlamos un poco de eso”.

Christian Meier y Ana de la Reguera en una escena de la segunda temporada de "Ana". Foto: Prime Video

En “Ana”, el personaje de Meier no tiene nombre propio, es decir, todos lo llaman ‘José Julián’, dentro y fuera de la pantalla porque este galán acartonado es así siempre. Y luego será llamado ‘Yomero’ como su nuevo personaje en ‘Los Adame’, una parodia de “La familia Addams”, que en la historia de “Ana” protagoniza junto a De la Reguera.

Esta situación, nos cuenta el actor, ha dado pie a muchas risas durante las grabaciones y a poder demostrar y demostrarse él mismo, que puede hacer comedia. “Ana creo que sí me había visto haciendo comedia porque me conoce más, pero el director no y cuando llega el primer de grabación y llegas al set y empiezas a actuar y y ves que las caras, a veces de miedo de gente que nunca te ha visto hacer algo porque tienen una idea preconcebida de ti, empiezan a reír. O sea, yo recuerdo algunas escenas que el mismo director cortaba porque su risa se escuchaba dentro del set. Entonces creo que ese era un buen indicativo de que nos estaban saliendo bien las cosas”, nos dice el actor en medio de pausas en las que se ríe al recordar las grabaciones de “Ana”.

Christian Meier junto a Tina Romero, en una escena de la segunda temporada de "Ana". / Prime Video

Su reencuentro con Ana de la Reguera

“Luciana y Nicolás” hizo que Christian y Ana se conocieran en 2004 y establecieran una amistad que ha perdurado por casi veinte años. Este reencuentro en la serie, calificado de maravilloso por el actor, es especial pues los encuentra a ambos en una etapa de madurez en la que reírse de sí mismos parece ser sumamente divertido.

“Ana y yo hicimos una amistad muy entrañable, de hecho vivimos aquí en la misma ciudad (Los Ángeles) y de vez en cuando nos frecuentamos y salimos, y en estos 20 años hemos compartido mucho fuera del trabajo, en fiestas y nos conocemos bastante”.

Sobre “Ana”, el actor se muestra respetuoso del trabajo de su compañera “Ana no es la misma persona que era hace 30 años porque claro, cuando somos más jóvenes somos más románticos y somos más rebeldes, pero el hecho de que ella en esta etapa de su vida, pueda hacer un repaso de su trayectoria para escribir una serie, no creo que esta haya podido llegar en un mejor momento que este”, sostiene.

Ana de la Reguera y Christian Meier en una escena de la segunda temporada de "Ana", de Prime Video. / Prime Video

“Sentirme vivo”

En el capítulo 3 de la segunda temporada de “Ana” hay una escena en particular que resume muy bien este momento cómico de Meier. Es “su capítulo estrella”, por llamarlo de alguna manera, porque el actor roza el ridículo de una manera muy genuina y graciosa; y lo hace, además, interpretando “Sentirme vivo” de Gianmarco. Sobre esta escena no podemos adelantar mucho hasta el día del estreno pero, nos cuenta el actor que le exigió tomar clases de baile para estar a la altura de una coreografía que al final terminó siendo otra muy diferente. “Durante algún tiempo tuve la misión de ser una mezcla de Chayanne, Mijares, Emmanuel y Luis Miguel”, nos dice entre risas.

Christian Meier, cantando “Sentirme Vivo” de Gianmarco, en el capítulo 3 de la temporada 2 de "Ana". Foto: Prime Video

De la escena en mención, pese a lo incómoda que pueda parecer, Meier dijo haberla gozado mucho. “Es un papel que he disfrutado tanto, he sentido que he hecho algo que si bien no estaba dentro de los parámetros en los cuales he trabajado, no me he sentido incómodo para nada. Yo me he divertido mucho en cada una de esas tomas, porque la hicimos varias veces y creo que finalmente el resultado ha sido bueno. Y me permite además a mí, burlarme de mí mismo, burlarme de la visión o de la percepción que mucha gente tiene sobre mí, sobre mi trabajo, sobre la imagen y sobre lo absurdo que a veces es este mercado de la televisión que nos pre-condiciona a poner en prejuicio la personalidad de las personas”.

Cabe destacar que en la segunda temporada de “Ana”, participa también Stefano Meier, el hijo del actor. Este tendrá una participación pequeña en esta última entrega pero su papel crecerá mucho en la tercera parte de la ficción creada por Ana de la Reguera.

En paralelo a “Ana”, Christian Meier viene coproduciendo, junto a Bárbara Mori, otra ex compañera de trabajo suya, un nuevo largometraje que será rodado en el Perú el primer trimestre de 2023. “Es una película escrita por Ricardo de Montreuil, que es el director de “La mujer de mi hermano”. Es el mismo equipo de entonces. La historia está situada en la Lima de los años sesenta. Es una historia muy bonita, muy entrañable y que me tiene con mucha ilusión”, nos reveló el actor.

DATOS -El tema "Sentirme vivo" fue elegido por Ana de la Reguera para la serie, sin saber que este había sido escrito por otro peruano, por Gianmarco. Cuando Christian se lo hizo saber a la actriz, este le presentó al cantautor para que él mismo le cuente un poco la historia de la canción y el origen de la letra. -"Sentirme vivo" fue lanzado en 1999 en la voz de Enmanuel y es uno de los grandes éxitos del cantante mexicano. -La primera temporada de "Ana" ya está disponible en Prime Video. La segunda llegará a la plataforma el 22 de julio.

