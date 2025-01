El personaje de Christian Meier en la película “Vienes o me voy” sugiere más cariños de su pareja para relajar su excitante situación matutina, cuando ella ya se tiene que ir. Con esas fricciones, la comedia de Davi Vega, sexóloga, guionista y actriz española, navega en una historia que, de hecho, tiene algunos pasajes basados en el testimonio de sus pacientes o su propia vida. En la película, el sexo polémiza más de una relación. Mientras unos lo gozan, en otros escasea. Esto, al actor peruano, le pareció un guion tan divertido que aceptó el papel del galán principal.

Diana (Davi Vega) es una sexóloga con naturalidad para solucionar los problemas en la cama, sea un consejo a su mejor amigo gay, o a sus padres. En lo personal, es una mujer que está en la cima del placer. Esteban (Christian Meier), uno de sus tres pretendientes, rehuye al compromiso a sus 50 años. Pero ella, a pesar de su dificultad para abrir su corazón a los hombres, está pensando en avanzar hacia una relación de verdad importante.

Davi Vega Protagonista de "Vienes o me voy" Vega, sexóloga y cineasta emergente en España y América Latina, tuvo un programa de Youtube sobre temas de sexualidad. Tras una carrera en la televisión, donde se hizo conocida por “Silvana sin lana” y otras contadas con la mano, la actriz sigue sumando proyectos en el 2025. Después de trabajar con Meier, filmó otra comedia fresca, “¿Subes o bajas?”, comedia romántica con aspecto de pieles bronceadas.

Cuando Meier filmaba la película, habían otras 11 producciones a la vez en República Dominicana. “La gente de Hollywood y Europa está yendo a hacer mucho cine allá”, dice el actor peruano a Saltar Intro de El Comercio. La isla albergó al equipo de rodaje de “La ciudad perdida”, con Brad Pitt, Sandra Bullock y Channing Tatum. En otro punto, el director David Fincher terminaba de rodar “El asesino”; y más allá, Lucho Llosa trabajaba en un nuevo proyecto, porque el productor peruano, así como su compatriota actor, ha pisado más de una vez el país caribeño para filmar.

Trailer de “Vienes o me voy”

República Dominicana

Aunque Meier disfruta de viajar haciendo música y papeles en cine y televisión, hoy prefiere su lecho familiar en Los Ángeles, aunque enero le sirve para abrazar Lima durante unos días adicionales de descanso. A veces, solo quiere disfrutar de su cocina y sus jardines hasta volver a hacer maletas. “Pero si me dicen para hacer una película con un elenco de actores admirables, como Pastora Ruiz, Melani Olivares y Kira Miró, donde me voy a ir un mes y medio al Caribe, y encima me lo van a pagar, pues veo demasiadas buenas opciones como para decir que no”, recuerda cuando le propusieron el papel de “Vienes o me voy”.

Christian Meier vuelve a la pantalla grande con “Vienes o me voy”. (Foto: Star Films)

“Todos los hombres son iguales”, la primera película que Christian Meier filmó en República Dominicana, llegó tras consolidarse como el galán de las telenovelas en diferentes países. El director español Manuel Gómez Pereira, quien había trabajado con Penelope Cruz en 1996, le ofreció el papel del soltero empedernido en su película, al igual que lo hizo Davi Vega. Lo quería a él para ser el pretendiente principal de Diana.

Hace diez años, la ley de cine de República Dominicana se estaba reforzando, desde entonces, los productores locales ofrecen proyectos con mejores incentivos tributarios a superproducciones extranjeras. En un nuevo contexto de más cine caribeño con actores peruanos, vease “El año del tigre” (Disney+) y “Cazatesoros” con Carlos Alcántara, Meier regresa a la isla para filmar con Vega. Además, anhelaba el reencuentro con viejos amigos, como Jorge ‘Pichi’ Perrugorría, actor cubano con quien compartió escenas en “Lynch”, una serie de Fox de 2012, entre otros colegas latinos.

Sexo, sin tabúes

El sexo en soltería no es lo mismo que el sexo en matrimonio. Para Esteban y Diana, personajes de “Vienes o me voy”, la chispa candente aflora en cada escena, pero las situaciones con los demás personajes no dejan de ser disparatadas. “En esta película, se siente ese calor latino que tenemos, ese poco de picardía. Tiene que ver mucho con el sexo, pero no de una manera grotesca, sino como una comedia de situaciones, o vodevil, donde se cruzan varias historias”, comenta Meier.

“Toda la vida he sido muy abierto a la hora de tener que hablar de sexo, porque pienso que es algo natural. Sin llegar a dar detalles, creo que es un tema que se puede poner sobre la mesa y que, si es bien tratado, puedes hablarlo tanto con tus hijos como con tus padres de manera natural, sin tabúes, sin tapujos, sin pensar que no podemos mencionarlo. Debería ser normal, normalizar el hablar de sexo. Sobre todo, en mi caso, tengo tres hijos con quienes me ha tocado hablar de sexo, porque ya son mayores de edad y hay una mayor responsabilidad sobre tu sexualidad para poder enfrentarte al mundo sexualmente. Siempre he sido muy liberal con eso. Nunca me ha causado ningún tipo de complejo hablar de sexo”, agrega el actor.

Es inevitable la comparación entre la vida de libertad sexual de Esteban, un hombre de 50 años, y el tiempo sin compromisos de Christian Meier, de 57 años. Entre 1995 y 2008, se casó con Marisol Aguirre y tuvo tres hijos con ella. Después del divorcio, pasó mucho tiempo para que encontrará, como ha dicho en muchas entrevistas, “por fin, a alguien que me entiende”, Andrea Bossio, de 27 años, quien además es su representante, y la persona con quien se coordinó esta entrevista.

“Sí, mi personaje Esteban no cree mucho en el matrimonio, le da libertad el hecho de no comprometerse. En ese sentido, sí hay una distancia conmigo. Sin embargo, antes de casarme con Andrea, estuve 15 años soltero y también he vivido mi adultez, mi soltería ya adulto. Entonces, también he tenido la sensación de que no tengo que comprometerme, sin responsabilidades, sin compartir mi vida con alguien al 100%. Más bien, a Esteban, le toca competir con otras opciones de hombres mucho más jóvenes en la película. Ellos son el colágeno”, ríe Meier al referirse a un compromiso con diferencia de edades. “La competencia no la tiene fácil”, comenta.

Una vida establecida

Desde la pandemia, el alter ego musical de Christian Meier revivió con el lanzamiento de un nuevo álbum. Tras el éxito de “Carreteras mojadas” (1996, 2016), siguió haciendo música. “He vuelto a casa”, de 2023, que incluye una canción con Daniela Darcourt, fue algo sorpresivo para sus fans. Las nuevas generaciones todavía se rascan la cabeza, al ver que el galán de cine y series (“Asu Mare”, “Magallanes”, “Doña Bárbara”) saltó de las ficciones a un estadio, porque quería cantar.

En los últimos años, Meier dejó claro que es tan actor como cantante y ninguna de sus facetas ha sido más importante que la otra. Evalúa las propuestas sin presiones y se divierte cuando llega un nuevo rol a su carrera. “Me gusta explorarlo todo. Creo que he tenido la suerte de hacer cosas muy densas, como cuando hice ‘Magallanes’ o ‘Ciudad de M’, e inclusive personajes en la televisión. Y luego irme hacia el otro lado a hacer cosas frescas y divertidas, como Ricky en ‘Asu madre’ o el piloto de ‘Todos los hombres son iguales’. Estoy abierto a hacer todo tipo de papeles”, dice el actor.

“Estoy en una etapa en la cual estoy disfrutando de mi trabajo sin tanta presión. Probablemente en los primeros 20 años de mi carrera, me preocupé muchísimo en construir un nombre, una marca, ganarse un público, un espacio en el mercado. Y hoy todo el mundo ya sabe quién soy, cómo me veo, cuántos años tengo, así que las cosas empiezan a llegar solas. Las iré tomando conforme lleguen, pero ya no tengo la anterior preocupación o esa premura de la fama y más dinero, no”, asegura Meier.