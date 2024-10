"Mistura" Sinopsis Ambientada en Lima de 1965, “Mistura” sigue a Norma Piet (Bárbara Mori), una mujer franco-peruana que enfrenta los desafíos de la sociedad conservadora. Cuando pierde a su esposo (Christian Meier), emprende un viaje de sanación a través de la comida peruana y lucha por ser reconocida como empresaria.

El lomo saltado de Toshi en San Francisco

Si al chef peruano Toshi Matsufuji le cambió la vida estar en una serie de Netflix, como alguna vez dijo en una entrevista, “Mistura” le dio otra oportunidad de ser aún más visualmente romántico, si hablamos de ceviche, lomo saltado, causa o anticuchos. Como el personaje de un cocinero más, se escabulle en la trama de la película, y luego sale de la ficción para preparar la cena de celebración por el estreno de la cinta y convertir los platos peruanos en protagonistas frente a los paladares extranjeros.

La semana pasada en San Francisco, ‘Toshi’ sirvió la cena de celebración de este festival estadounidense, que aunque de menor dimensión, comparado con Cannes o San Sebastián, ha encaminado a los Oscar a películas como “Precious” (2009) o “Emilia Perez” (2024).

“Sería increíble (recibir el Oscar), pero queremos que la película celebre nuestra diversidad, porque esta nos hace mejores. La idea es poder llevar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo en ese tiempo, donde los políticos nos tratan de dividir tanto, creo que es importante contar este tipo de historias”, afirma Ricardo De Montreuil, director de “Mistura”.

De Montreuil, quien dirigió a Bárbara Mori y Christian Meier en “La mujer de mi hermano” de 2015, convoca por segunda vez a los actores para ser esposos en “Mistura”, así como lo fueron en la anterior película. Filmaron por cinco meses en escenarios de Miraflores, el Centro de Lima y San Isidro.

Elenco y productores de "Mistura", película peruana, en el Mill Valley Film Festival de Los Ángeles.

Bárbara Mori en “Mistura”

El director de la película hizo contacto con Mori, la primera persona en quien pensó cuando trabajaba en el personaje de Norma Piet. Después de junio de 2022, fue cuestión de un par de llamadas entre Meier y los productores, todos residentes en Los Ángeles, y que además mantenían contacto, para empezar la preproducción en Lima a inicios de 2023. Es decir, es una película que se hizo en poco tiempo.

“A través de los ojos de Norma, el mundo se irán enamorando más de la cultura y comida peruana”, recalca Ivan Orlic, productor de la cinta, también reconocido por el biopic del futbolista brasileño “Pelé: el nacimiento de una leyenda” (2016) y un documental ambientalista narrado por Kate Winslet en inglés y Carlos Bardem en español, “Comiendo nuestro camino a la extinción” (2021).

“‘Mistura’ es un guion súper bonito que deja al Perú muy bien parado. Es una película que, con todo el respeto a las películas que exploran temas más oscuros en el país, esta nos eleva, nos une e invita al resto del mundo a visitar el Perú y probar nuestra comida, enamorarse de nuestra cultura, música y diversidad”, agrega.

Pudy Ballumbrosio y Bárbara Mori son los protagonistas de "Mistura".

El elenco principal está encabezado por Mori junto al percusionista César ‘Pudy’ Ballumbrosio, en su debut actoral en el personaje de Oscar Lara.

“Comenzando la película, Norma (Bárbara Mori) me pierde, porque yo interpreto a su esposo, y le toca salir adelante en una época donde ser una mujer independiente estaba bastante estigmatizado en los años 60. La película trata del viaje de esta mujer, de ir en contra de las normas sociales del siglo pasado. Es un homenaje a todas aquellas mujeres que cimentaron el camino para que hoy puedan ser independientes y empresarias. Incluso, hoy hay clubes sociales donde las mujeres no pueden ser socias y solo se admiten caballeros. Eso ocurre en la sociedad limeña actual”, asegura Christian Meier, quien además es productor de la cinta.

Stefano Meier y otras estrellas en el elenco

Bárbara Mori, Stefano y Christian Meier en el rodaje de "Mistura".

“El elenco es maravilloso”, recalca el actor peruano. “Barbara hace un gran papel, porque su parte no es fácil. Interpreta a una mujer franco-peruana de la sociedad del 65, pero que se crió en los años 40. Gracias a Dios contamos con un gran equipo de profesionales que nos han ido guiando sobre los modismos y las expresiones de esa época, porque eso va cambiando y hoy hablamos distinto. Hoy hablamos como dice ese ‘trend’ de TikTok: ‘me da cringe’”, se permite una broma quien, además, es muy jovial con sus tres hijos, Stefano, Tara y Gia, y los recuerda en varias de sus entrevistas.

Probando suerte, Stefano Meier lanzó un par de monedas al aire como actor de televisión, pero con la reciente película producida por su padre da un gran salto en el cine. “Mi hijo también aparece en el film (”Mistura”) y tiene una participación maravillosa. A mí, en lo sentimental, me toca, pero es un papel dramático muy sentido. Además, es un papel bilingüe, porque es una familia de descendientes franceses criados en el Perú. Entonces, cambian de idioma en los momentos íntimos entre Bárbara y Stefano de una manera magistral, sin ser expertos hablando francés. Demuestran el gran trabajo que han hecho”, agrega Meier.

Otros actores de la película son Hermenegilda Luján, actriz de “Retablo” y “Willaq Pirqa”, Marco Zunino en el rol del icónico presentador de televisión Kiko Ledgard, Vannesa Saba, Juan Pablo Olyslager, Luciana di Laura, Junior Bejar y Josué Subáustue.

Música y efectos visuales de “Mistura”

La parte musical puede ser una de las características más resaltantes. El británico Timothy Williams cambia las atmósferas planetarias de “Guardianes de la Galaxia” y otros éxitos de taquilla con nuevas composiciones en la banda sonora, digamos, más perucha. Arma un equipo donde el percusionista Alex Acuña y una orquesta de 50 músicos tocando violines y agregando cajón y quijada de burro al ritmo del filme enriquecen el drama. Además, Orlic adelantó que una canción fue grabada por el maestro Pepe Torres y Bartola, quienes también aparecen con un cameo en la pantalla.

Por su parte, Lima, moderna y gris como siempre, iba a necesitar algunos retoques, remontándose un par de años atrás, cuando las ollas se empotraban sobre una Costa Verde sin pistas. Los productores apostaron en grande. Así, “Mistura” se corona como la primera película peruana en utilizar la tecnología Unreal Engine, que se desarrolló en “The Mandalorian” (Star Wars). Consistió en componer imágenes en pantallas led gigantes que, en este caso, fueron varias de las calles principales de la capital peruana. El trabajo inició con una historiadora, quien creó una “biblia de la ciudad” con fotografías de 1965. Cada vez que se ve un personaje manejando en la película, lo hace en el mundo virtual.

Para un productor de Hollywood, simplemente residente en Los Ángeles, un financiamiento de 1 millón de dólares para un largometraje no es imposible de soñar. Aunque el presupuesto de “Mistura” no fue revelado por los productores, ambición hubo todo el tiempo. “Tenemos la talla de una película muy internacional. Hablar del presupuesto no viene al caso, porque, a veces, con un presupuesto muy pequeño, se logra algo muy especial, y con uno muy grande, también. Lo principal para mí es lo que logramos en la pantalla y que nos juzguen por lo que está justamente sobre ella, y el corazón que le metimos”, concluye Orlic.