El pasado 18 de diciembre, AtresPlayer Premium estrenó “Los Protegidos: A.D.N.”, la tercera parte de una serie que se estrenó en 2010 y que se convirtió entonces en un gran éxito gracias a una propuesta que fusionaba la ciencia ficción, los superpoderes y el romance.

A pesar del tiempo transcurrido entre la serie original y la actual, “Los ‘X Men’ españoles, como los llamaron algunos en su momento, demostraron que cuentan con el apoyo incondicional de los fans de antaño y los más nuevos, al convertirse en uno de los tītulos originales más exitosos de la plataforma de streaming española.

Sobre este estreno y más, Saltar Intro conversó con Carlos García Miranda, creador, guionista y productor ejecutivo de esta nueva versión de “Los protegidos”.

El elenco principal de “Los Protegidos: A.D.N.” en una escena del primer episodio de la serie. Foto: Atresmedia

-Empecemos con presentarle al público latinoamericano un poco de esta nueva historia de “Los Protegidos”, y hablar de los inicios, quizás para aquellos que aún no la conozcan

“Los Protegidos: A.D.N.” es la continuación de una serie que se inició hace ya 12 años, que fueron “Los Protegidos” que se emitió en la cadena Antena 3 y que tuvo una audiencia de más de 3 millones de espectadores. Es la historia de unos chicos con poderes, que que no son familia, pero acaban unidos fingiendo ser una en un lugar llamado Valle Perdido. Ocho años después, el año pasado, volvimos con “Los Protegidos” el regreso”, fueron cuatro capítulos en los que nos reencontrarnos con esta familia y en “ADN”, lanzamos una historia totalmente nueva en la que estos personajes acaban en un nuevo universo que es el de la Academia ADN, que es un centro para chicos con poderes en los que instructores también poderosos, los forman para que sean útiles al mundo.

El elenco principal de "Los protegidos" de 2010, entre ellos, Angie Cepeda. Foto: Atresmedia

Afiche oficial de “Los Protegidos: A.D.N.”. Foto: Atresmedia

-Es una es una especie de X-Men español

¡Jaja! ¡Sī, pero con mucho menos pasta (dinero)! Pero sí, “Los protegidos” siempre ha tenido un espíritu de cómics pero es más patrio, con un punto más costumbrista, con personajes y con relaciones emocionales entre ellos que al final los determinan y bueno con una familia, porque al final estamos hablando de que los Castillo, los protagonistas de la serie como Sandra, ‘Culebra’, Lucas, al final son una familia.

Carlos García Miranda junto a parte del elenco de “Los Protegidos: A.D.N.”. Foto: ©PipoFernandez

-En los últimos años, la ola de reboots ha crecido muchísimo. Se hace en Hollywood, en España, en Latinoamérica, Para ti, como guionista y productor, ¿Cómo evitar caer en el desgaste con este tipo de reinicios o adaptaciones?

Son muchas decisiones las que hay que tomar para que, efectivamente, no caer en el tópico y en el desgaste. Lo primero que hay que entender que estas series han vuelto gracias a las plataformas. Antes estábamos supeditados a las audiencias en la televisión en abierto y ahora es cierto que las plataformas han abierto las posibilidades de ofrecer muchos contenidos y con las horquillas de público diferentes.

Ana Fernández y Daniel Avilés, en una escena de “Los Protegidos: A.D.N.”. Foto: Atresmedia

En la televisión en abierto se llega va muchos públicos y con las plataformas puedes dirigirte a un target más concreto. Otra cosa es que en aquel entonces, estas series estuvieron muy bien pero hay que colocarlas en el contexto de aquel momento. Por ejemplo, en el caso de “El internado” (2007) esta era una serie de 70 minutos por capítulo y eso nos obligaba a tener muchas tramas, muchos personajes que al final arrastrabas a lo largo de los capítulos, Sin embargo, al pasar a las plataformas te liberas de parte de ese metraje, lo que hace que todo pueda ser muchísimo más dinámico.

Yo creo que mientras haya seguidores de esas series, mientras se mantengan fieles a su esencia, puedes trascender más allá del producto original y hacer algo nuevo como yo creo que hemos conseguido con “ADN”.

Ana y Luis Fernández en una escena del primer episodio de “Los Protegidos: A.D.N.”. Foto: Atresmedia

-Ahora que mencionas a las plataformas, existen tantas ahora, hay tanto contenido como competencia ¿Cómo mantener una propuesta nueva ante esta nueva televisión?

Yo creo que hay que saber quién está al otro lado de la televisión y hay que escribir siempre lo que uno conoce. Las historias que quieres hacer y los productos que te interesan pero pensando siempre en ese público que está al otro lado. Es verdad que hay mucho contenido y que es fácil perderse, pero también las plataformas lo tienen súper estudiado. Saben para quién necesitan algo y todas esas cosas.

El elenco principal de “Los Protegidos: A.D.N.” en una escena del primer episodio de la serie. / Gabriela Delgado

-La producción española ha crecido considerablemente en los últimos tiempos ¿Cómo describirías este mercado y qué cualidades y defectos le encuentras?

Cualidades le encuentro muchas. Nosotros tenemos una tradición, una historia haciendo ficción muy amplia. En los 90s, por ejemplo, la ficción española empieza a despuntar gracias a Globomedia y a series nacionales que empiezan a viajar por los países y en los 2000 con “El Internado”, “Física o Química” y “Los protegidos”, que son series que consiguen adaptaciones en muchos países y claro, luego nos encontramos con el boom de “La casa de papel” que demostró que aquí hay una industria potente. Y defectos, quizás haya uno y es el dinero. Yo me he dado cuenta al hacer la producción ejecutiva, que el dinero todo lo puede pero hay que tenerlo. En el caso de “Los protegidos”, lo hemos tenido, no es el caso de otras series en las que te ves muy pegado, pero sí que es cierto que al hacer series de televisión a la mínima te das cuenta de que hace falta dinero.

Ana Fernández en una escena de "Los Protegidos: A.D.N.".

-¿Y para terminar, hay planes de continuar con la historia de “Los Protegidos” en una nueva temporada?

Esa temporada la hemos conseguido y es en eso en lo que estamos ahora mismo centrados, en que le guste al público y en que todos estén conformes y satisfechos con la serie.

-¿Hay alguna posibilidad de que una vieja conocida nuestra como Angie Cepeda, vuelva a la serie?

No lo sé, su personaje salió de la serie en un momento determinado y cerramos su historia pero bueno, en “Los protegidos” todo es posible, son personajes con poderes.

DATOS -"Los Protegidos: A.D.N." es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV. -ATRESplayer PREMIUM está disponible en todo el mundo. La suscripción mensual cuesta 4,99 euros. ($4,99 para residentes en Latinoamérica y Estados Unidos, y 99MXN, en México).







SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM