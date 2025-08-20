Más de mil millones de dólares después, “Cómo entrenar a tu dragón” es un referente si de historias para niños hablamos. El origen de este fenómeno se lo debemos a Cressida Cowell, una escritora británica que hoy, al borde de los 60 años, se detiene para revisar sus pasos y, en diálogo exclusivo con Saltar Intro de El Comercio, responde sobre sus inicios, los primeros miedos y las grandes satisfacciones de ver a sus personajes en la piel de estrellas como Gerard Butler.

Nacida en la capital británica en 1966, Cowell cuenta que se inició en la creación de estas historias desde muy chica. Insatisfecha por su mala ortografía y pésima letra, se animó --alrededor de los nueve años-- se animó a mandar una de sus primeras creaciones a un concurso, el cual ganó y le dio la confianza necesaria para pensar que, ¡tal vez, sí podía convertirse en escritora! La pregunta, casi cinco décadas después, se cae de madura: ¿hay alguna diferencia entre aquellas primeras ilustraciones y hoy, con tanto éxito posterior?

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

“No creo que haya tanta diferencia. En fin, quizá todavía haya algo infantil en mí al escribir, ¿sabes? Me gusta abrazar esas cosas de la infancia que considero importantes. Así que hay una especie de esperanza que creo que tuve de niña y que aún conservo. Se mantiene la creencia en lo imposible. Aunque hoy tengo más confianza de adulta. Aunque sí tenía algo de ella durante mi niñez. No obstante, que me gustaría volver atrás y decirle a mi yo más joven que todo estará bien”, refiere en diálogo con Saltar Intro de El Comercio, a propósito de la llegada de la exitosa primera trilogía animada de “Cómo entrenar a tu dragón” a Universal Plus.

Los afiches de la trilogía original animada, un éxito en cines. Ya está en Universal+

Cressida le debe mucho de sus primeras ilustraciones e historias fantasiosas, en primer lugar, a la pequeña isla deshabitada frente a la costa oeste de Escocia donde acudía cada verano con sus padres, y que terminaron inspirándola a imaginar. Pero, en segundo lugar, no solo a autores que le señalaron el camino, como la también británica Diana Wynne Jones (1934-2011), sino principalmente a sus profesores, quienes nunca le cortaron las alas, motivándola a plasmar sus ideas incluso usando las páginas de los cuadernos escolares.

En sus entrevistas, Cowell suele repetir agradecimientos para dos maestras que la marcaron: la señorita Mellows y la señorita McDonald. Quién sabe si alguna de las dos imaginó que algún día su ‘desordenada’, pero brillante alumna sería la creadora, entre otras cosas, de una historia capaz de generar más de mil millones de dólares y traspasar fronteras con una facilidad escalofriante. Aquí podríamos sumar, por supuesto, al padre de la escritora londinense, un trabajador del Estado que se desempeñó al frente de una entidad de cuidado de los animales.

“Crecí en Londres. Mi padre trabajaba allí, era presidente de la Real Sociedad para la Protección de las Aves. Y eso me influyó mucho también. Sabes, hay muchos mensajes en los libros y películas sobre el cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y las hermosas criaturas que compartimos. El mundo con el que vivimos. Todos esos mensajes están muy presentes en los libros y las películas. Tú sabes, no había mucho entretenimiento en los 70, ¿sabes? Los adultos no te entretenían. Así que te inventabas cosas y creabas tu propio entretenimiento. Eso fue recurrente en mi infancia”, continúa Cowell en otra parte de esta entrevista.

UNA SAGA INFANTIL QUE SE TORNÓ LEGENDARIA

Tomaría varias páginas conversar sobre la docena de libros que Cressida ha dedicado a “Cómo entrenar a tu dragón”, aquella historia en la que un chico parece llamado a Hiccup, parece llamado a seguir el camino de su entorno cazando dragones, pero en algún momento decide torcer su destino y hacerse amigo de estos, generando la insatisfacción de su padre, pero dándole en el fondo un verdadero sentido a su vida. La historia llegó al papel allá por 2003. Siete años después llegaría a la pantalla chica aupada por el multimillonario estudio Dreamworks, que en 2014 y 2019 haría las dos siguientes partes de la secuela, respectivamente. Pero, ¿acaso Cowell sintió que siempre todo fue fácil?

“Bueno, supongo que uno siempre tiene esperanza, pero yo admiraba mucho a Dreamworks. ¡Vaya, era Dreamworks! Habían hecho películas increíbles en esa época. Tenían “El Príncipe de Egipto”, obviamente, “Shrek” y todas esas cintas tan diferentes. Así que viajé a su encuentro con esperanza, pero la verdad es que no pensé que lo lograrían. Porque hay muchos libros que consiguen ‘opciones’, pero al final nunca consiguen ser llevados al cine. Así que tardó mucho tiempo, y yo pensaba: ‘Oh, nunca lo lograrán’. No fue hasta unos cinco años después, cuando pensé: ‘Creo que realmente van a hacer esta película’. Ese fue un momento increíble. Sobre todo, cuando vi la película que habían hecho. Me encantó. Fue un momento increíble”, recuerda en diálogo vía Zoom con Saltar Intro desde su casa en Londres.

Si nos apegamos a los datos específicos, esa trilogía animada de 2010-2014 y 2019 (que hoy puedes ver íntegramente en Universal Plus) movería casi 600 millones de dólares a nivel global, una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta lo que mueven éxitos animados dirigidos al público infantil. Así, pues, parecía un salto natural que luego de la despedida de esa trilogía salte el interés por convertirla en un live action. ¿Qué pueden aportar rostros reales a los personajes imaginados por Cressida Cowell más de dos décadas atrás?

“La película de acción real tiene el mismo director que las tres películas animadas (Dean Deblois). Me encanta que él respete mucho la magia del original. No es alguien venga diciendo: ‘Necesito, ya sabes, darle mi toque personal’. Es muy respetuoso con la magia del original, pero intensifica aún más la sensación de que estamos ante (un formato) real. Mi hija se volvió hacia mí justo a la mitad de la película y de repente tuvo la sensación de que, como las escenas de montar dragones eran tan reales, se los imaginó así“. Y luego ya pensó: ‘Oh, no, claro, solo son dragones generados por computadora’”, destaca la británica entre risas.

Una escena de la cinta en formato live action, estrenada hace un par de meses.

Para esta nueva versión especial estrenada en cines apenas hace un par de meses, Dreamworks se esforzó por seguir tan cerca el espíritu de la trilogía animada original que incluso ha llevado a actores que antes prestaron su voz. Gerard Butler –el mítico actor escocés de 55 años, famoso por películas como “Londres bajo fuego”, “El vengador” o “Agente bajo fuego”, es un plus en el proyecto que también incluye a jóvenes artistas como Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell Bronwyn James y Julian Dennison, entre otros.

“Las actuaciones son muy relevantes en esta versión live action. Gerald Butler, que representa a Stoick, el padre. Se le nota en sus ojos, en su expresión. Ya sabes, cuando intenta ser fuerte, pero puedes verlo en sus ojos, solo está preocupado por su hijo (Hiccup). Por otro lado, Mason es muy joven y está presente en cada escena. Es una interpretación maravillosa la que hace de Hiccup. Nico Parker, que interpreta a Astrid; tienes a Gabe Howell, que interpreta a Snotlout; o también a Bronwyn James. Se trata de maravillosas actuaciones de un elenco muy joven... y todo eso lo hace sentir particularmente real”, considera Cowell en el epílogo de la entrevista con Saltar Intro de El Comercio.

Experiencia y juventud en el elenco de la versión live action de "Cómo entrenar a tu dragón".

Ahora, ¿la versión live action de “Cómo entrenar a tu dragón” (con sus 626 millones de dólares en recaudación a nivel mundial) podría opacar el recuerdo de la trilogía animada? A manera de cierre, la británica mantiene sus elogios para ambos formatos, pero considera que ninguno debería colocarse por encima del otro. ¡Y vaya que los fanáticos de estas adaptaciones la respaldan!

“Nada de lo que te he dicho antes quiere decir que las cintas live action sean más hermosas e impresionantes que las animadas. Las películas animadas siempre estarán ahí. No es que la versión que llegó hace poco a cines sustituya a la trilogía. Simplemente aporta algo extra”, concluye.