“Mi gran sueño era ser cantante y ser escritora. Conseguí uno de los dos, así que no me puedo quejar”, nos cuenta Mercedes Ron, la conocida autora hispano-argentina que está dando la hora en las últimas semanas. A inicios de junio, estrenó la película “Culpa Mía”, la adaptación de su novela homónima, que estuvo a cargo de la plataforma de streaming Prime Video. La cinta se convirtió, en su semana de lanzamiento, en la más reproducida en el servicio a nivel mundial. Pese a que han pasado algunos días, aún le brillan los ojos a la joven al hablar del proyecto que involucró una gran fuerza de desprendimiento para que sus personajes cobraran vida a manos de profesionales. Pero, las novedades no se detienen y Mercedes llegó la semana pasada al Perú para presentar su nueva novela “30 sunsets para enamorarte”, otra apuesta de romance juvenil.

La escritora llegó a Lima para reencontrarse con sus lectores en la Feria Internacional del Libro, después de más de cinco años para dar a conocer la primera parte de la bilogía “Bali” junto a la editora Penguin Random House. Ella recuerda con gran cariño ese primer acercamiento con los peruanos en 2018. “Yo sé que pasaron años y que mis lectores ya crecieron y seguramente conoceré nuevos lectores. Eso es lo que más ilusión me hace”, le dice a Saltar Intro de El Comercio.

“30 sunsets para enamorarte” narra la historia de amor entre Nikki, una joven veterinaria que vive en una de las islas de Bali, y Álex, un piloto británico que llega al oasis para despejarse y huir de su realidad. La novela tiene de todo un poco: romance y misterio, con un toque de realidad que le agregó Mercedes Ron al ambientarla en la isla de Bali, ubicada en Indonesia, donde se quedó atrapada durante cuatro meses en el 2020 tras la declaración de emergencia por el COVID-19. “Mi hermana y yo nos quedamos varadas y la verdad que me enamoré de la isla, de la cultura, de la gente. Obviamente es un lugar precioso. Entonces, ¿cómo no iba a escribir una historia de amor ambientada ahí?”, agrega.

Aunque la novela no la empezó a escribir durante esas vacaciones, sino tiempo después en el 2022. Le costó escribirla tan solo seis meses porque, como confiesa la autora, los tiempos de las editoriales se acortan cada vez más y debe entregar los manuscritos. “Es mucha presión, así que tengo que acostumbrarme”, dijo. Pero, algo que no le había pasado antes, y que –por casualidad- sucedió con “30 sunsets para enamorarte” es que Mercedes Ron sufrió lo conocido como “bloqueo de escritor”. “Fue difícil porque, después de escribir la trilogía de ‘Dímelo’ que fueron tres libros en un año, eso me quema mucho. Estuve dos años sin escribir hasta poder sacar este libro. Yo creo que me sirvió como para desconectar y reconectar con mucha más fuerza y volver con muchas más ganas”, precisó. Aunque, esta historia tendrá que competir con la trilogía “Culpable” que tiene como primera entrega a “Culpa Mía”, la cual acaba de llegar como adaptación cinematográfica a streaming en todo el mundo.

“Culpa Mía” enamoró al mundo

“Es la mejor adaptación de libro a película jamás hecho”, así lo define el público que ha podido disfrutar de “Culpa Mía” en streaming. El trabajo de hacer la historia lo más fiel posible a la novela fue complicado, aunque, una vez proyectada, la propia Mercedes Ron dice haber quedado satisfecha con el resultado.

La autora hispano-argentina inició la historia de Noah y Nick en el 2016; la tuvo guardada para sí misma hasta que empezó a buscar apoyo en distintas editoriales, de las cuales no recibió respuesta. Como Mercedes estaba segura de que el romance de estos jóvenes, cuyos padres estaban casados, conquistaría a los lectores, optó por la alternativa que tenía al alcance: subir “Culpa Mía” a la plataforma de lectura Wattpad. Su sueño era que miles de personas la leyeran, pero no consiguió solo eso: actualmente tiene más de 63 millones de lecturas en la aplicación.

“Era un sueño que yo deseaba con todas mis fuerzas y creía mucho en ‘Culpa Mía’, en la saga completa. Siempre pensé que, si (los libros) caían en buenas manos, podía llegar lejos. Pero, obviamente siempre era soñar. No me lo creo”, acotó.

Como mencionamos líneas, la adaptación cinematográfica dirigida por Domingo González para Prime Video llegó el pasado 8 de junio al servicio con los actores españoles Nicole Wallace y Gabriel Guevara como los protagonistas Noah y Nick, respectivamente.

“Cuando se hace una adaptación hay que relajarse un poco y tomárselo con calma, porque realmente no puede ser exactamente igual que el libro. Pero yo intenté pelear de que todo lo que se pudiese hacer de manera audiovisual se hiciera y creo que me escucharon y por eso la peli es tan fiel al libro”, nos comentó la autora.

Debido a la gran acogida por parte de los seguidores, la plataforma de streaming decidió renovar la saga por dos entregas más para continuar con la historia de amor. Y, si hay algo que Mercedes Ron sí o sí quiere en estas secuelas, es ver a Noah y Nick corriendo en el mismo auto. “Tenemos esas carreras con persecución policial en el segundo libro donde están Nick y Noah en el mismo coche y tengo muchas ganas de verlo”, agregó.

Por último, es curioso mencionar que, pese a que todas sus historias ronden por el romance, la escritora no se considere una persona romántica. “Mi novio me lo dice mucho que para ser autora romántica podría serlo un poquito más en mi día a día. Yo creo que todo el romanticismo me lo dejo para los libros, y ya en mi vida cotidiana soy un poco más distante, un poco más fría”, confiesa entre risas.

Incluso, la propia Mercedes Ron nos confesó que su género literario favorito no es el romance, sino la ficción y fantasía, teniendo como libros preferidos a las sagas de “Harry Potter” y “Crepúsculo”. Es por ese mismo género al que apunta una de sus próximas obras que aún se encuentran en proceso, y de las cuales podríamos tener noticias próximamente.

