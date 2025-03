No todo es como aparenta a simple vista. Un hombre, en aspecto rudo, como Danny Trejo, puede ser en realidad un señor tan amable y cálido como el que nos saluda a través de una videollamada la tarde de un miércoles de cara al lanzamiento de “Misterios inexplorados”, un nuevo programa de History Channel en el que el actor muestra su faceta como narrador. Así como él, en el programa las apariencias engañan y las situaciones más cotidianas esconden enigmas que dan pie a sorprendentes hallazgos sobre el pasado de la humanidad.

Una pintura en una sala familiar resulta ser un cuadro original de Rembrandt y la compra de un vehículo blindado para dar clases de conducción deja al descubierto unos lingotes de oro de la Guerra del Golfo. Las historias que narra Danny Trejo en el programa son cada una más sorprendente que la otra y también abarcan misterios de América Latina.

En 1997 se estrenó "Anaconda", la película de Luis Llosa con un elenco de lujo. Danny Trejo recuerda divertida anécdota en el set del director peruano.

En una rueda de prensa virtual en la que participó “Saltar Intro” de “El Comercio” esto fue lo que nos contó el artista, quien recientemente cumplió 80 años, sobre el programa y los recuerdos de su igualmente sorprendente pasado.

-Los programas de History Channel han tenido como narradores a grandes actores. ¿Qué se siente ser el elegido para este nuevo programa?

Estoy muy orgulloso de estar en la misma lista en la que han estado actores como William Shatner o Dan Aykroyd, a quienes conozco desde hace años. ¡Y por Dios, es capitán Kurt de “Star Trek”! Siento mucho orgullo de ser parte de este grupo de elegidos.

-¿Qué es lo que más te ha gustado de esta faceta de presentador?

Que, de cierta manera, puedo ayudar. Cuando se estrene este programa, habrá niños que estarán tomando nota de lo que contamos. Apuntarán información que les podrá servir en el colegio para impresionar a sus profesores. Hay aprendizaje de por medio, no soy yo haciendo como si robara un banco. Me gustó mucho esa posibilidad de aprender. Además, la historia nos ayuda para el futuro. Ya sabes, la historia siempre se repite.

Danny Trejo pone su voz en los episodios recién estrenados de "Misterios inexplorados".

-¿Qué te hace ideal para narrar?

Creo que lo que hace a un buen narrador es el gusto por lo que hace. A mí no me gustan esos narradores que dicen sí, esto es emocionante, cuando no lo es. Yo he estado entusiasmado con cada episodio que he narrado.

-¿Qué episodio te gustó más?

Me gustan las cosas que puede hacer una persona normal. No todos pueden ir a la mitad del océano a buscar un tesoro. En el programa están historias como la de esa mujer que estaba excavando en su jardín y encontró un templo romano o la de unos niños estaban jugando al fútbol y patearon un tesoro. Las cosas que pasaron accidentalmente son más interesantes. Es mejor encontrarse con una aventura que llegar al tesoro con el mapa en la mano.

-Háblame de tu pasión por la historia. Sé que cuando filmaste “Anaconda” con el peruano Lucho Llosa sorprendiste al elenco con tus conocimientos sobre el Amazonas.

Eso fue gracias a la Sra. Finley, mi profesora de cuarto año en la escuela. Yo era del Este de Los Ángeles. Naturalmente, no me importaba el río Amazonas, pero esa señora me enseñó cosas que yo pensaba que no me interesaban. Y cuando estábamos haciendo “Anaconda” en el Amazonas, todo el mundo tenía preguntas y yo sabía las respuestas. Todos se sorprendían. Recuerdo a Ice Cube preguntándome ‘cómo es que sabes esas cosas si tú eres un gánster, tú no deberías saber esas cosas’. Me dio verguenza decirle que fue mi profesora la que me enseñó, así que le dije una mentira: ‘Cuando estuve preso, leí mucho’. Te juro que en ese momento sentí como si la Sra. Finely me jalara la oreja por mentiroso. Pero historia el único curso en el que me fue bien en la escuela y cuando mi agente vino con el proyecto sabía que lo haría de inmediato. Es un proyecto diferente porque no estoy haciendo de nadie, soy yo, y a mí me agrado mucho yo (risas).

Danny Trejo en escena de "Anaconda". (Foto: Difusión)

- ¿Y qué enseñanza compartirías actualmente?

Siempre digo que todo lo bueno que me ha pasado, me ha pasado porque he ayudado a alguien más y me parece que, para poder tener una buena vida, debes estar dispuesto a ayudar a los demás. He visto gente con mucho dinero ser muy triste. Y las personas que aparentan ser de las que dan, parecen siempre felices, tengan o no dinero. Y yo quiero ser de los que da. Que sepan que siempre pueden venir a mí. Es la forma en la que siempre quiero vivir y creo que eso me ha llevado a donde estoy. Te cuento una historia. Yo ayudé a un hombre en prisión cuando estaba filmando una película llamada “Blood In, Blood Out”. Esa película la hicimos en la prisión de Saint Quentin y este hombre era un prisionero allí y yo le di unos consejos. Años después, cuando él cumplió condena, me lo encontré y me contó que me había hecho caso, que había dejado las drogas y la mala vida. Él estaba mal del hígado, necesitaba un trasplante y había perdido todo, entonces lo llevé conmigo para que sea mi asistente durante una filmación. Diez años después, ese mismo hombre salvó la vida de mi hijo, cuando cayó en las drogas y estuvo cerca de la muerte. Ahora mi hijo es un director. Así que Dios te devuelve, pero todo en su momento.

- ¿Cuál dirías que es el gran misterio en la vida de Danny Trejo?

¡Que sigo con vida! No pensé que pasaría de los 60 años y seguir aquí es una bendición. Cada día caminando por el pasto verde, es una bendición y pienso en Diosito siempre. En 1996 le prometí a Diosito que si me permitía morir con dignidad, diría su nombre todos los días y haría todo pensando en los demás.

- ¿Tienes algún mensaje para los migrantes, quienes están pasando una situación compleja actualmente en los Estados Unidos?

Creo que, sin importar lo que pase, las mentes sabias prevalecerán. Las cosas sucederán como Diosito quiera y deben ser pacientes, tolerantes, amables y trabajar. Sé que haremos que todo funcione, pero mientras voy a conseguir propiedad en México.

Danny Trejo cumplió años en mayo del 2024.

- Además de ser un actor muy trabajador, eres un entusiasta de la cocina: tienes varios restaurantes y libros de cocina. ¿Qué sabes de la cocina peruana?

Así es, tengo varios restaurantes, he cocinado en todos ellos. Tengo también un restaurante en Londres y me gustaría poner uno en Brasil. Aquí donde vivo tenemos algunos restaurantes peruanos, he comido en ellos y debo decir que la cocina peruana es deliciosa.

- Finalmente, ¿tendremos “Machete in Space”?

Me encantaría que todos etiqueten a Robert Rodríguez y le digan que quieren la película para que “Machete in Space” sea realidad. Sé que lo tiene escrito.

Danny Trejo como el icónico 'Machete' junto a Michelle Rodríguez. (Foto: Difusión)

Tráiler

Mira aquí el avance oficial de “Misterios inexplorados con Danny Trejo”:

Fecha de estreno

“Misterios inexplorados con Danny Trejo” se estrenó el viernes 14 de marzo en DGO, la plataforma streaming de DIRECTV, a través de la señal de History, que también esta disponible en el canal 742/1742 HD en su servicio de TV Paga.