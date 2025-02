Si eres peruano, hay un 99.9% de probabilidades de que hayas tenido la experiencia de ir a almorzar a un chifa acompañada por una Inca Kola. O de quizás correr detrás de una combi para no llegar tarde a un lugar. ¿Qué pasa si estas situaciones cotidianas las plasmamos en un lienzo, pero incluimos personajes de Bob Esponja, Hello Kitty o anime?

César Ávalos Arenas Paredes (33), virtualmente conocido como el artista ‘Ness is Sans Confirmed’, entendió esto a la perfección. Sus obras, que amasan seguidores desde las redes sociales como Facebook (78 mil seguidores) e Instagram (28.3 mil seguidores), se vuelven virales gracias a eso: la sencillez de la cotidianidad infusionado con el humor.

“Todo se relaciona con lo que experimentamos en la vida cotidiana como ir al Tambo a comprar o pedir por Rappi. Hago chistes sobre eso, también de fútbol o de política peruana. Cosas que nosotros sabemos, de lo que está ocurriendo o nos ha pasado”, cuenta el artista a El Comercio.

La cuarentena por la pandemia del COVID-19 allá por 2020 impulsó distintas carreras gracias a redes sociales como Tiktok. Lo mismo sucedió con Arenas Paredes, quien empezó a publicar con más frecuencia el arte que producía, desde slow motion hasta pinturas en lienzo. Cinco años después, el público ya reconoce sus pinturas por su estilo de humor y cultura pop.

El me recibe en su estudio ubicado en Surquillo, donde sala y comedor está dedicado únicamente a la creación de sus obras. Cajas, pinturas, lienzos, esculturas y todo lo que ha producido decoran el departamento.

“En el colegio hacía esculturas de plastilina. En esa época a todos nos gustaban las figuras y usaba los personajes de la época como de videojuegos, dibujos animados o de playstation. Cada día iba mejorando. En la universidad estudié Ciencias de la comunicación, me especialicé en Relaciones públicas y publicidad. Al final, todo funcionó para dar a conocer mi producto y venderlo”, explica.

Virtualidad plasmada

¿Cómo nace el nombre artístico? Pues por un meme en base a una teoría dentro de los videojuegos. Ness (un niño del videojuego ‘Earthbound’) y Sans (personaje del videojuego ‘Undertale’) son el mismo personaje. De ahí ‘Ness is Sans confirmed’ (Ness es Sans, confirmado).

Ver desde personajes de la farándula peruana como Susy Díaz, donde en un momento viral, el mar la revuelca, pero infusionado con Toad de Super Mario Bros combina humor con cultura popular. “Al final es la moda. Puedo usar cualquier personaje, pero es la moda, lo que llama la atención y lo que la gente quiere”, comenta.

El video de la excongresista y exvedette Susy Díaz donde el mar la revuelva amasa 1.6 millones de vistas. Este personaje es infaltable dentro de las obras de Arenas Paredes.

Y sí que le gusta. Hace algunas semanas, el artista aprovechó la postergación del concierto de Shakira en Lima para retratar este momento como una carta pokemón. Ella, intoxicada, tras comer un ceviche donde la famosa ‘Tía Veneno’ interpretada por el pokémon Muk, conocido por ser pestilente, con componentes tóxicos de su cuerpo hacen que, a su paso, cualquier planta se marchite.

El artista indica además que siempre supo que la forma en cómo quería dar a conocer sus productos era mediante el humor. “Mientras más gracioso sea, más entretenido va a ser de ver. Si alguien lo ve es porque va a pasar bien el día, ser feliz y lo va a entender como un chiste”.

Arte libre y libre interpretación

Ness is Sans confirmed admite además de que no a todos les ha gustado su arte, pero más que todo por un tema de marca. “Hay marcas que sí comparten y dan like, pero también he tenido problemas con Pepsico por ejemplo por un tema de marca intelectual. No les gustó que use Pepsi y Chizitos en uno de mis dibujos”, narra.

Si bien sus dibujos pueden no ser para todo tipo de público, a veces intenta explicarlo. “Al final cada uno crea su tipo de público de acuerdo a lo que compartes, te das a conocer y atraes a ese público. Hasta el momento, todos me dicen que les gusta”, indica.

Aclara además que sabe cuál es la delgada línea entre el humor y la insensibilidad. “Se que cosas son graciosas y qué cosas son de mal gusto (...) Sé que cosas han ocurrido, qué cosas son terribles y noticias malas. No soy oportunista”, finaliza.

Además…



Puede saber más del trabajo de Ness is Sans en sus redes sociales oficiales.