La voz que definió a “Demon Slayer”: LiSa, la legendaria cantante japonesa, se confiesa sobre el ‘ending’ de “Castillo infinito”

La cantante japonesa LiSA vuelve a dejar su huella en el universo de “Demon Slayer” con “Shine in the Cruel Night”, tema que acompaña el final de la más reciente entrega cinematográfica de la saga, “Castillo infinito” que ya está disponible en los cines del Perú. Reconocida como una de las voces más icónicas del anime contemporáneo, la intérprete no solo regresa con una canción llena de fuerza y emoción, sino también con un mensaje de esperanza y conexión profunda con sus seguidores.

A lo largo de su carrera, LiSA ha sido responsable de algunos de los ‘openings’ y ‘endings’ más memorables de la industria, y su relación con “Kimetsu no Yaiba” ha marcado una etapa especial en su trayectoria. En esta entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, la artista compartió sus reflexiones sobre su proceso creativo, los desafíos de la industria, el legado que quiere dejar y la importancia de sus conciertos como espacio de comunicación con sus fans.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Un proceso creativo que conecta obra y corazón

Al hablar sobre cómo aborda la composición de canciones para animes tan significativos como “Demon Slayer”, LiSA revela que el punto de partida siempre está en sumergirse en la obra original y en la visión del equipo creativo:

“Después de leer la obra original o el guion y de hablar con el director o productor, comienzo el proceso creativo. Absorbo todo y luego compongo sonidos y letras que sean 120% fieles tanto a la obra como a LiSA”.

Así fue la presentación de LiSa en los Crunchyroll Anime Awards 2025. (Foto: Crunchy)

Este enfoque refleja el delicado equilibrio que mantiene entre respeto por la historia y autenticidad artística. Su música no solo busca acompañar a los personajes, sino también amplificar las emociones que el público experimenta al verlos en pantalla. En el caso de “Shine in the Cruel Night”, LiSA logra capturar la intensidad y vulnerabilidad de los acontecimientos narrados en el “Castillo Infinito”, ofreciendo una despedida cargada de fuerza y melancolía.

La voz que marcó una era en “Demon Slayer”

El nombre de LiSA está grabado en la memoria de millones de fans gracias a su icónica interpretación de “Gurenge”, ‘opening’ de la primera temporada de “Demon Slayer”, que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural dentro y fuera de Japón. El tema no solo encabezó listas musicales, sino que también definió la identidad sonora del anime, al punto de ser considerado por muchos como un himno generacional.

Su participación continuó con canciones como “Homura”, tema principal de “Mugen Train”, que le valió múltiples premios y consolidó su posición como una de las artistas más relevantes de la industria. Ahora, con “Shine in the Cruel Night”, LiSA reafirma su vínculo con la franquicia, mostrando cómo su voz ha acompañado las distintas etapas de esta historia de valentía, sacrificio y superación.

Más allá de “Kimetsu no Yaiba”, su repertorio en el anime incluye colaboraciones memorables en títulos como “Sword Art Online”, “Fate/Zero” y “Angel Beats!”, siempre con un estilo reconocido por parte de ella.

Los retos de crecer en la industria musical japonesa

La trayectoria de LiSA no ha estado exenta de desafíos. Con más de una década de carrera, la cantante reconoce que los momentos de presión y exigencia forman parte de ser artista en Japón, una industria conocida por su ritmo vertiginoso y las altas expectativas. Sin embargo, si pudiera darle un consejo a su yo del pasado, este sería de confianza y autoaceptación:

“Le diría: ‘Estás bien tal y como eres. Puedes disfrutar de todo con todas tus fuerzas, a tu manera’”.

Estas palabras reflejan la filosofía que la ha acompañado en su camino: la importancia de no perder la autenticidad ni dejarse consumir por las expectativas externas. Para LiSA, la música no solo es un trabajo, sino también una forma de reafirmar su identidad y transmitir fuerza a quienes la escuchan.

Un legado de confianza y alegría

Al preguntarle sobre el legado que espera dejar en los fans alrededor del mundo, LiSA resalta su deseo de transmitir un mensaje de confianza y plenitud:

“Me gustaría animar a las personas a vivir cada día con más confianza en sí mismas, a disfrutar al máximo cada momento. Me hace muy feliz pensar que soy parte de las cosas que aman y disfrutan en su día a día.”

En un mundo donde el anime se ha convertido en un lenguaje global, su música actúa como un puente emocional que une culturas y generaciones. Canciones como “Homura” o “Shine in the Cruel Night” no solo acompañan escenas memorables, sino que también quedan en el corazón de los espectadores como recordatorios de resiliencia y esperanza.

La magia de los conciertos y la conexión con los fans

Más allá de los discos y las grabaciones, LiSA resalta la importancia de sus presentaciones en vivo, momentos donde la energía se multiplica gracias al contacto directo con el público:

“Disfruto mucho la oportunidad de pasar tiempo con los fans y comunicarme con ellos. Los conciertos son una fuente de comunicación para mí. Me impulsan hacia nuevos sueños. Incluso aquellas presentaciones que terminan sorprendiéndome son gracias a los fans”.

La primera película de la trilogía final, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito" se estrena en todos los cines de Perú este jueves 11 de septiembre. (Foto: Ufotable)

En cada show, su carisma y entrega logran transformar la experiencia en una verdadera celebración compartida. Esa interacción, más que un simple espectáculo, se convierte en un diálogo donde artista y seguidores se retroalimentan de energía y emoción.

“Shine in the Cruel Night”: un cierre brillante para el “Castillo Infinito”

El nuevo ‘ending’ de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” es mucho más que una canción: es un viaje emocional que acompaña los últimos instantes de una de las batallas más intensas de la saga. Con su estilo inconfundible, LiSA logra que el espectador no solo se despida del arco narrativo, sino que también reflexione sobre el poder de la luz incluso en las noches más crueles.

Con esta pieza, la artista reafirma su lugar en la historia del anime y, sobre todo, en el corazón de quienes han seguido a Tanjiro, Nezuko y compañía en su lucha incansable.

Una artista que ilumina con su música

La trayectoria de LiSA es la de una cantante que ha sabido transformar desafíos en inspiración y momentos en melodías inolvidables. Su participación en “Demon Slayer” no solo ha definido etapas clave de la franquicia, sino que también ha consolidado su legado como una de las grandes voces del anime moderno.

Con “Shine in the Cruel Night”, LiSA nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, siempre existe una chispa capaz de guiarnos hacia adelante. Y esa chispa, para millones de fans, suena con su voz.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” ya está disponible en todos los cines de Perú.