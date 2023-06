En 2016, Patrick Nogueira, un joven de 19 años asesinó y descuartizó a sus tíos Marcos Campos, Janaina Santos y a los hijos de la pareja Maria Carolina y David, de tres y un año. El hecho ocurrió en la casa que ambos compartían en Pioz, un pequeño pueblo de Guadalajara (España).

A esto hay que sumarle el escabroso reporte en tiempo real que hizo el asesino, a través de mensajes de WhatsApp, de los crímenes que iba cometiendo a lo largo de siete horas. El receptor: Marvin Henriques, un amigo de Patrick en Brasil, que leyó y nunca atinó a denunciar lo que veía que pasaba por la pantalla de su teléfono celular.

“He dudado de mí mismo, pensé que me daría asco. Pero me convencí de una cosa. Yo soy un enfermo de verdad”, le dice en una parte de estas conversaciones Patrick a Marvin, las mismas que sirvieron para finalmente detenerlo y condenarlo a tres penas de prisión permanente revisable y una cuarta de 25 años de cárcel.

El caso, impactante por donde se vea, es parte de un documental producido por Atresmedia y estrenado en AtresPlayer Premium el 28 de mayo. Compuesta por cinco capítulos, la docuserie llamada “No se lo digas a nadie”, como la frase que Patrick le lanzó a Marvin en el mencionado chat, recoge testimonios inéditos, conversaciones reales, archivos oficiales y material aportado por familiares y amigos de la familia.

De este documental y del impacto que tiene, hablamos vía telefónica con Teresa Latorre, productora ejecutiva. “No se lo digas a nadie” está disponible en su totalidad en la plataforma de streaming.

-Hablemos de este caso tan monstruoso, no sé como llamarlo. De esta parte de América, creo, no lo conocíamos mucho pero es brutal. ¿Es el primero con estas características? ¿El que el asesino reporte su crimen por WhatsApp casi en tiempo real, de tener testigos del crimen y que estos no hagan nada por impedirlo?

Sí, por lo menos en España, con estas características en el que una persona durante siete horas está conectada intermitentemente con otra persona mientras comete un cuadruple asesinato. Es decir, es la primera vez que en España se enfrentaban a un caso así.

Marvin Henriques, el amigo de Patrick Nogueira que fue testigo de los crímenes de este, vía Whatsapp. Foto: Atresmedia

-Y es un caso que, además, genera mucha impotencia porque quizás pudo evitarse, al menos la cuarta muerte.

Claro, aunque ese es un debate más del terreno judicial... y nunca sabremos si se pudo haber impedido pero es verdad que si se hubiera podido denunciar se pudo haber impedido la muerte de Marcos.

-Claro y hay todo un tema de fondo que tiene que ver con la falta de empatía. En cómo percibimos ahora los crímenes que suceden en nuestro entorno cada día. El papel que juegan las redes sociales y nuestro comportamiento inactivo frente al la desgracia del otro.

Claro y ese es uno de los debates de fondo precisamente. Que como un grupo de jóvenes percibe el asesinato de una familia. El cómo un ‘chaval’ mata a su tía, a sus primos, a su tío de una forma tan brutal es algo que en principio todo el mundo reprobaría... De repente todas esas certezas que tenemos desaparecen y vemos cómo los jóvenes reaccionan de una forma completamente diferente y vemos cómo Marvin (Henriques) lo ve, lo sabe, lo esconde, simplemente porque no quiere complicarse. Pero luego vemos cómo esta chica Jordana (Machado) no puede vivir con ello y siente que tiene que denunciarlo. Entonces tampoco podemos decir que la empatía ha desaparecido porque Jordan es nuestra esperanza. Ella es igual de joven y ahí está el debate. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros?

La casa en Pioz que compartía el asesino con sus víctimas. Foto: Atresmedia

-Enfocándonos en el documental en sí, es muy fuerte ver cómo arranca el primer capítulo : con los chats del asesino narrando su crimen

Creo que lo que impacta del documental es que hay varias realidades a la vez. Estás viendo lo que ocurre y ves las dos caras de esa persona. Hace una cosa y dice otra. Y además, este documental escucha a Patrick a través de su WhatsApp. Es como dos niveles, ves cómo piensa a través de sus mensajes y luego lo ves en el juicio de otra forma.

-¿Cuándo es que comienzan a interesarse por este caso. Sé que fue un año de investigación, ¿Cómo se pone sobre la mesa este proyecto?

Siempre trabajamos con la actualidad y con realidad periodística, entonces de alguna manera, nuestro trabajo siempre, ante cualquier cosa que ocurre que pasa, estudiamos el cómo contar cada historia. En este caso y es algo que hacemos habitualmente cuando hay alguna historia o algo que creemos que tiene relevancia contar: preguntarnos ¿Cuál es el camino más adecuado? Y en el caso de Pioz, desde el momento en que ocurría yo creo que ya formaba parte del interés periodístico, no es un caso que pasa desaparecido y es un tema que plantea cuestiones interesantes para el espectador.

-¿Cómo fue el contacto con los familiares? El reabrir un caso después de varios años, ¿Qué tan difícil puede ser esto?

Cuando están sucediendo los hechos, es muy difícil para la familia, para los implicados, para los investigadores incluso, hablar y explicar su historia en ese momento. La ventaja de hacerlo después de muchos años es que la gente ha pasado muchos procesos personales. Hay que tener en cuenta que el momento del crimen fue horrible para ellos porque además el asesino era parte de la familia, alguien a quien querían. En su momento ellos hablaban, pero desde la desesperación, para que la investigación avanzara. Ahora es que ellos estaban en condiciones de contar su historia porque ellos también tienen ganas de hacerlo. No es tan difícil cuando el tiempo asienta, y más bien se convierte en una oportunidad para explicarles sobre el proyecto, lo que quieres contar y porqué lo quieres hacer.

Familiares de Marcos Campos, una de las víctimas de Patrick Nogueira. Foto: Atresmedia

-¿Cómo ha sido y va siendo la respuesta del público ante este documental?

Está teniendo buena acogida y creo que la historia lo merece, es un documental que merece ser escuchado.