Diego Villarán sobre “Los patos y las patas”: “La química con Francisca Aronsson no es publicitaria, es natural”

Diego Villarán atraviesa un momento importante en su carrera. Tras ganar notoriedad en la telenovela “Pitucas sin lucas”, el futuro comunicador y músico autodidacta se enfrenta a su primer papel protagónico en la película inspirada en las canciones de Raúl Romero, “Los patos y las patas”. Lo hace al lado de Francisca Aronsson, actriz con quien comparte una conexión que ha traspasado la pantalla desde sus inicios.

“Francisca y yo no tenemos una química publicitaria, es algo natural”, afirma Villarán sobre la complicidad que los une desde la telenovela de Latina. Durante una entrevista en exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, el joven actor repasa la historia detrás de la opera prima de Guillermo Castañeda, quien dirige a los jóvenes actores, en conjunto con Gian Piero Díaz y Daniela Sarfati en un musical romántico al ritmo de los años noventa.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

diego villaran sobre Francisca Aronsson El actor y músico peruano de 24 años protagoniza su primera película al lado de la actriz Francisca Aronsson, con quien también acaba de estrenar la canción “Maldita tensión” y protagonizó la telenovela de Latina, “Pitucas sin lucas”.

El jukebox peruano se desarrolla en dos líneas temporales, 1993 y 2025. Castañeda toma como hilo conductor un viejo walkman y la música de Raúl Romero para explorar el viaje de dos jóvenes enamorados. Tomás (Villarán joven, y Gian Piero Díaz adulto) tiene una banda musical con la que sobrevive a su último año de colegio, mientras se pierde en la mirada de la libre y encantadora Romina (Aronsson).

“Los patos y las patas”

Tomás, un adolescente que ha recorrido varias ciudades del país por el trabajo de su padre, llega a Lima por primera vez y se encuentra con una realidad nueva, una playa vibrante y una chica que cambiará su vida. La canción “Los patos y las patas” da inicio a esta travesía, describiendo la Lima playera de aquellos años. “Los Quispe gozan también del vacilón” y “Todos son iguales bajo el sol” dice la canción interpretada por Villarán, mientras su personaje se deja llevar por el asombro.

Él no solo actúa, también canta ocho de las 10 canciones incluidas en el filme, la mayoría a dúo con Aronsson o Sarfati. El soundtrack completo ya está disponible en Spotify; se trata de una producción que tiene detrás al artista musical Gabriel Tito Iglesias y a Romero. “Es un reto, una responsabilidad enorme, tener que darle voz a una canción como ‘Los patos y las patas’, tan icónica en el Perú”, dice.

Raúl Romero, autor de los temas, estuvo involucrado desde España en la adaptación musical, compartiendo ideas con el elenco vía Zoom. “Hablamos muy poco, pero siempre era muy gracioso con sus ocurrencias y sus ideas locas que aportaban mucho. Una vez me bromeó con que el guion había cambiado y que, al final de la película, yo me besaba con Gian Piero. Yo dije: ‘¿qué?’. Y se mataron de risa todos. Su humor es muy espontáneo”, comenta Villarán.

Para construir su personaje, Villarán se sometió a un cambio de ‘look’. Tuvo que usar lentes de contacto verdes para parecerse a Gian Piero Díaz en la versión adulta del personaje. “Sufrí mucho con eso. El primer día me demoré 33 minutos en ponérmelos, el último día 29 segundos”, cuenta entre risas.

Guillermo Castañeda, director de la película y conocido por la serie de Youtube “Los cinéfilos”, había trabajado con Villarán en un musical criollo “Callejón” en 2024, pero la decisión de probar al joven actor para su película surge de otra forma. “Me vio en televisión, donde le gustó la química que tenía con Francisca Aronsson. Pero Guillermo me comentó que se decidió a llamarme para el casting, porque, una vez, me vio en el Estadio Monumental durante un partido de Universitario, equipo del que es fanático. Es un muy buen director, porque además es actor y me guió bastante bien”, cuenta.

¿Cómo es la relación entre Diego Villarán y Francisca Aronsson?

La televisión lo unió, y cine los reencontró y la música los está transformando. “Hemos tenido una conexión muy bonita”, dice Villarán sobre Francisca Aronsson. “Nos escuchamos mucho. Para mí, cada conversación con ella era como una entrevista de podcast. Le decía que me contara cosas. Fuimos aprendiendo mucho el uno del otro. Ella lleva una trayectoria realmente impresionante a tan corta edad. Es un lujo de poder trabajar con ella desde antes y tener una muy buena relación dentro y fuera de grabación. En redes sociales, la gente se vuelve loca. Están muy felices que estemos trabajando juntos”, agrega el joven actor.

Esa cercanía fuera del set, entre cafés, salidas con amigos y largas conversaciones, ayudó a cimentar su relación profesional, muy en la frontera de la parte emocional. “El público se casa con una pareja. Cuando hago transmisiones en vivo con Fran, nos preguntan siempre cuándo volvemos a estar juntos en pantalla. Esa química la estamos potenciando bien. Porque trabajar con gente que aporta a tu energía es maravilloso, y no es algo que pase a menudo. Tengo el privilegio de haberme juntado con ella desde el inicio de mi carrera. Antes hacía teatro, nada expuesto, pero que mi primera novela haya sido con Fran lo agradezco, porque aparte de buena compañera es una gran maestra”, comenta el actor, quien también colabora con Aronsson en la canción “Maldita tensión”, junto al artista Poet Rose.

Con más de 11 instrumentos en su colección y años de experiencia haciendo música para YouTube, Villarán se define más como compositor que como cantante. “Yo canto porque no puedo callar lo que escribo. No creo tener la mejor voz, pero necesito decir lo que siento. Soy más bien un intento de poeta, un lector desquiciado”, afirma.

Desde hace seis años, Villarán hace videos musicales en Youtube, algunas de sus composiciones son “Contracorriente” y “Volver a verte”. En su música actual, está incorporando sonidos del Perú, como charango, cajón, mandolina, en sus próximos lanzamientos que abarcan fusiones con pop. “Estoy buscando un camino más auténtico”, dice.

Próximamente, Diego Villarán será parte de la novela “Eres mi bien”, de Latina, donde compartirá nuevamente escena con Vasco Rodríguez, personaje antagónico de “Los patos y las patas”. Sobre esta nueva etapa, se muestra agradecido por las oportunidades que se están abriendo en su camino.

Fecha de estreno y más detalles de “Los patos y las patas”

La cinta se estrena el 18 de septiembre en los cines de Perú y cuenta con un elenco de actores peruanos, incluido Gian Piero Díaz, quien regresa al cine después de 14 años de estar en la televisión.

Gian Piero Díaz

Diego Villarán

Francisca Aronsson

Daniela SArfati

Macla Yamada

Kareem Pizarro

Anaí Padilla

Christian Ysla

Óscar Beltran

Malú Menacho

Vasco Rodríguez

Emilram Cossio