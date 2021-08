Conforme a los criterios de Saber más

El viaje por el Amazonas, Jungle Cruise, una atracción del parque temático de Magic Kingdom en Disney World, Florida, se convierte en película. Era julio de 1955 y el ingeniero Bill Evans ya había terminado de forestar la selva imaginaria por donde un barco navegaría con un grupo de turistas día a día. Lleno de lianas de árboles, serpientes y romance es como el multimillonario imperio del ‘Tío Walt’ decidió optar por el factor “Roca”, Dwayne Johnson, para que podamos disfrutar de su singular estilo del humor y, de paso, verlo salvar a la damisela feminista en peligro, Lily Houghton (Emily Blunt). En una conferencia de prensa a la que asistió Saltar Intro (IG: @saltarintrope) de El Comercio, Johnson y Blunt, además de delatar con las manos y las miradas su química, también contaron cuáles fueron las escenas más complejas de lograr en el rodaje.

En “Jungle Cruise”, Dwayne Jonhson es Frank Wolff, el capitán de un barco a vapor antiguo y gastado del siglo XX, con el que engaña a turistas de la zona para ganar dinero vendiéndoles un crucero por la jungla. Cuando la científica testaruda y tenaz, Lily (Emily Blunt), lo impulsa a buscar el legendario Árbol de la Vida por el Amazonas, el marinero se enamora perdidamente y emprende el viaje más peligroso de su larga vida. Cuando vean la película, sabrán por qué es una “larga vida”.

“El gran columpio de cuerda fue el más desafiante, porque no me dejaba hacer una toma directa. Estaba yendo, él empujaba el columpio más lejos todo el tiempo, y él intentaba hacerme reír en ese columpio de enredadera. Filmamos eso todo el día. No obtuvimos uno solo”, agregó Blunt riendo.

Un grupo de indígenas protagonizan una historia fantástica que da vida a "Jungle Cruise", que se inspira en una historia real. (Foto: Disney)

“Para mí, la acción con los conquistadores, con Edgar (Ramírez) y sus socios. Eso fue realmente… eso fue bastante desafiante. Porque estos tipos estaban vestidos, ya sabes, con sus disfraces. Pero también estaban peleando, como hombres que no podían morir. Entonces, pelean de una manera diferente, hay una energía diferente, sabes”, dijo Johnson con seriedad. “¡Disfruten el tercer acto, chicos!”, bromeó Blunt, después de que su compañero haya lanzado un spoiler.

Actúa, produce y eventualmente fastidia a Emily Blunt. Dwayne Johnson llega a Disney+ con “Jungle Cruise” en el formato Premier Access y a los cines de norteamérica en un lanzamiento doble, una decisión difícil de tomar para ‘La Roca’ y el equipo frente a los aumentos de fallecidos por COVID-19 en la región. El rey Escorpión insistió en colocar todas las fichas sobre el tablero con la “icónica”, como la llama, película que es una mezcla de “Indiana Jones” y “Piratas del Caribe” que se filmó en 2018. ¿Cómo Johnson lo hizo posible?

CORTEJANDO A EMILY BLUNT

Emily Charlton lo marcó. El personaje de Emily Blunt en “El diablo viste a la moda”, como la secretaria de Miranda Priestly (Meryl Streep), se le quedó en la cabeza desde que vio la película. Esa fue la entrada para la actriz británica ganadora del Globo de Oro 2007, quien desde “El regreso de Mary Poppins” (Disney) había decidido no aceptar ni una oferta más de trabajo por un tiempo. Pero el ingenio de “La Roca” afloró.

Dwayne Johnson llegó a la conferencia de prensa de Disney desde Atlanta, donde estaba grabando una parte de "Black Adam", de Warner Bros. Y Emily llegó desde España, donde filma "The English", una serie de la BBC y Amazon Studios. (Foto: Disney)

(Foto: Disney)

El día que el director Jaume Collet-Serra iba a visitar a Blunt en su casa en Brooklyn, Nueva York, Johnson le dijo que llevara consigo un video en el que le pedía a la actriz, por favor, protagonizar “Jungle Cruise”. “Le dije: ‘Escucha, te voy a enviar un video y solo dáselo’. Quizá de uno o dos minutos”, dice Johnson. “¡Fueron 10 minutos!”, golpea Blunt. “¡Ya, chicos, fueron 25 minutos!”, bromea ‘La Roca’.

“En el video, le dije: ‘Emily, eres la única persona que puede hacer esta película’”, cuenta Johnson. “Me conmovió mucho. Muy conmovida. Jack Whitehall da fe de esto, como una persona británica”, dice Blunt, mirando a su compañero de reparto, también europeo, detrás de ella.

Frank (Dwayne Johnson) llamaba a la científica “hey, pantalones”, pues Lily vivía la época primeriza de una moda donde los vestidos iban pasando de moda. “La Indiana Jones mujer”, como la llama ‘La Roca’ es un personaje pasional enamorado de una historia que su padre le contaba de niña sobre una flor con poderes místicos capaz de lograr cambiar cualquier cosa. Y es que en realidad estamos ante un film muy romántico.

Emily y Johnson son la pareja perfecta, los mejores amigos fuera de cámara, que se dan palmadas en las piernas, ríen y dicen lo que el otro va a decir antes de que lo diga. La tensión sexual que Frank y Lily proyectan en la película es algo que ha sorprendido a muchos desde la alfombra roja la semana pasada y la inauguración de la nueva atracción remodelada del juego Jungle Cruise en el parque temático de Disney en Orlando.

El día de la presentación del remodelado paseo, Jungle Cruise, fue la primera vez que Emily Blunt se subía a la atracción temática del parque de Disney. (Foto: Disney)

DETRÁS DEL RODAJE

¿Te imaginas caer al peligroso río que recorre el Jungle Cruise? Esto ocurrió en 2020: la atracción temática sufrió severos desarreglos y los turistas quedaron en el agua. Aunque ninguno resultó herido, viene a la mente un episodio que, después de ver la película, podemos imaginar mientras la piel se nos eriza.

El actor venezolano Edgar Ramírez, como el sádico conquistador Lope de Aguirre, se estremece después de acordarse de las serpientes que vinieron con los efectos especiales en su disfraz, a lo capitán Héctor Barbosa (“Piratas del Caribe: la maldición del perla negra”). En The Tonight Show con Jimmy Fallon, el latino, natural del estado Tachira, reveló que las serpientes le traen recuerdo de su infancia, porque eran animales que encontraba hasta en el baño.

(Foto: Disney)

(Foto: Disney)

En la conferencia de prensa de Disney, Ramírez aseguro que es un “trauma” personal. A su madre, que acompañó al actor a la premier de la película, los nervios la consumieron. “‘¿Por qué no me dijiste?’, me dijo mi mamá. ‘Me perdí la mitad de tu actuación, porque no pude, no podía mirarte con todas esas serpientes’. Pero yo estoy muy feliz de estar en una película que se basa en la atracción más icónica del universo del entretenimiento más icónico de la historia”, apuntó a los medios.

Tan romántico como su compañera. Blunt, tan usual como es su costumbre, pregunta a los directores de las películas antes de firmar el contrato: “Bueno, ¿de qué crees que se trata esta película?”. Cuando ella pensaba que le hablaría de la acción y el espectáculo, el español Jaume Collet-Serra le respondió: “Sabes, se trata de amor”.

Jack Whitehall interpreta a MacGregor Houghton en "Jungle Cruise". (Foto: Disney)

“Jungle Cruise” tiene un guion escrito con expresiones clásicas y juegos de palabras, pero se sale de este con las improvisaciones de los actores, en mucha cuenta, por la liberad que Collet-Serra les permitía a sus estrellas. Esto también ocurre en una escena tan controvertida por su sutileza, el momento en que el hermano de Lily, MacGregor Houghton (Jack Whitehall), cuenta su historia de origen, donde tuvo lugar el rechazo de su familia hacia él por ser un hombre homosexual y haberse enamorado de alguien que la sociedad de 1990 no aceptaría en Europa.

“Sentí que la escena era exactamente lo que era: dos hombres hablando sobre lo que amaban y a quién amaban”, dijo Dwayne Johnson. “Sí, creo que era una escena que realmente queríamos hacer bien, y lo bueno de esta película es que todos los personajes se sienten tan desarrollados, ya sabes, con historias de fondo interesantes y se han realizado plenamente”, complementó Whitehall.

