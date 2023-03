Su nombre es Eduardo Minett, es mexicano, tiene 17 años y una larga trayectoria en la que figura el papel de Michael, el mejor amigo de Billy Elliot, en la versión mexicana de 2017 de la famosa obra de teatro y el papel de ‘Rafo’ en “Cry Macho”, la película más reciente de Clint Eastwood, estrenada en 2021.

Ahoralo encontramos en Netflix con su nuevo filme, “¿Encontró lo que buscaba?”, una comedia mexicana que protagoniza junto a Álvaro Guerrero y Andrea Chaparro y que aterrizó en la plataforma de streaming el 10 de marzo y en la que, así como en “Cry Macho”, lo cultiva una amistad con alguien mucho más grande que él.

De este estreno y de su faceta como actor y guitarrista conversamos con Eduardo Minett, vía Zoom.

-El 19 de febrero cumpliste 17 años y ya has actuado en la obra Billy Elliot, has hecho varios unitarios y trabajaste junto a Clint Eastwood en “Cry Macho”

Sí, yo empecé a actuar profesionalmente a los seis años más o menos con papeles muy pequeños... Fui parte del SEA de Televisa, se me dio la oportunidad de actuar en Billy Elliot, que ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado. Y luego vino “Cry Macho” con Clint Eastwood.

-¿Cómo llega a ti este papel?

Sí, es uno de los proyectos que en definitiva ha marcado mi carrera. Yo jamás me imaginé entrar, cuando vi el casting decía: ‘película producida por Warner, director, Clint Eastwood’ y pensé: ‘son estos castings masivos que hacen en todo el mundo’ pero igual lo voy a hacer. Y en ese momento todo fue bastante rápido, un mes después me avisaron que había quedado seleccionado y empezó toda esta locura, de trámites, de papeles, toda esa burocracia que se tiene que hacer. Y nuevamente, un mes después ya estaba compartiendo escena con esta leyenda que es Clint Eastwood.

Clint Eastwood y Eduardo Minett en una escena de "Cry Macho". Foto: Warner Bros.

-¿Esto te hace apuntar a Hollywood?

Yo apunto donde hayan historias que valgan la pena y personajes que a mí me gustan.

-Hablemos de “¿Encontró lo que buscaba?”, tu nueva película en Netflix

La verdad es que yo desde que leí la sinopsis quedé fascinado. Veníamos del estreno de “Cry Macho” y creo que pasó un mes y ya estaba enfocándome en este nuevo proyecto que además lo hice con gente que aprecio y admiro muchísimo como es el caso de Yibrán Asuad (director). Nos conocimos años atrás y siempre se nos había quedado esta espinita de trabajar juntos y bueno, ahora se dio. Él, junto a Álvaro (Guerrero) y Andrea (Chaparro) fueron un pilar super importante para mí para la creación del personaje.

Álvaro Guerrero y Eduardo Minett en una escena de "¿Encontró lo que buscaba?". Foto: Netflix

-Brevemente, cuéntanos un poquito sobre la historia de “¿Encontró lo que buscaba?”

Es la historia de un ex locutor de radio que en sus tiempos fue bastante exitoso... Tiempo después decide entrar a trabajar como empacador de un supermercado para juntar un poco de dinero y poderse mover a la ciudad de México y reencontrarse con el amor de su vida. Es cuando ahí en el trabajo conoce a Bicho, mi personaje y a Amanda, el papel que interpreta Andrea. Pichu también trabaja como empacador en el supermercado y es un niño bastante retraído, introvertido, que a veces llega a dudar un poco de sí mismo y tiene este súper crush imposible con Amanda.

-¿Tienes algo de Bicho?

Me identifiqué mucho con Bicho pues todos hemos tenido nuestro amor platónico que a lo mejor nos sacan un poquito de años y no sabemos cómo decirle lo que sentimos entonces, fue algo que me encantó de él y también esa lucha que tiene consigo mismo de encontrarse, de saber quién, de cómo cómo va a llevar su amistad con Amanda.

Andrea Chaparro y Eduardo Minett en una escena de "¿Encontró lo que buscaba?". Foto: Netflix

-En tus dos últimas películas narran la amistad de dos generaciones muy distintas

Sí, y es algo que me llamó mucho la atención. Una es un western, eran caballos vaqueros. Y esta es rock and roll, carros clásicos, mustangs y aunque son historias muy distintas, me gustan mucho porque nos demuestra que puede existir el amor, no solamente de pareja sino el de amigos y aquí la edad no tiene nada que ver. Creo que importan más las cosas que aprendes de los demás.

-¿Qué tal te llevas con lo antiguo?

Bastante bien. Yo siempre digo que soy un alma vieja. De hecho me dicen que me veo más grande de lo que soy. Y luego pues, por ejemplo, en lo que respecta a la música, yo me considero 100% fan del rock and roll, es mi género favorito e incluso tengo una banda de rock. Yo empecé a escuchar rock desde chiquito por mi papá. Son fan de The Beatles, también me gusta mucho el Chuck Berry, el rock en español. Me gusta mucho todo lo vintage, las películas incluso ropa. Siento que en mi vida pasada viví esa época.

Álvaro Guerrero, Andrea Chaparro y Eduardo Minett en una escena de "¿Encontró lo que buscaba?". Foto: Netflix

DATO Además de actor, Eduardo Millet es guitarrista de la banda MÄDØXx. Tienen un album firmado con Sony y en abril estarían lanzando el primer sencillo.





