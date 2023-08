La última vez que Eduardo Verástegui estuvo en el Perú lo hizo para interpretar a Jesús de Nazaret en el Vía Crucis que se realizó en las calles de Piura por el Viernes Santo del año 2012. Alejado de la imagen de galán de telenovelas con la que se hizo conocido en los años noventa, el actor llegó aquella vez a nuestras tierras convertido al catolicismo y declarado en castidad. Su retorno este 2023 también ha sido diferente. Dedicado a su rol como productor de cine, Verástegui arribó a Lima en medio de la gira promocional para América Latina de “Sound of Freedom” (”Sonido de libertad”), una película que le ha servido para hablar de los derechos humanos y, en especial, los de los niños.

“Sound of Freedom” es un drama basado en la historia de Tim Ballard, un exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que investigó casos de tráfico de niños para explotación sexual. En la cinta, es interpretado por el actor Jim Caviezel, recordado por su rol en “La pasión de Cristo” (2004).

La cinta se estrenó en julio en los Estados Unidos y batió récords, al superar con ocho días menos en cartelera y un ganancia total de 172 millones de dólares, la recaudación de la séptima película de “Misión imposible”, que ha llegado a los 160 millones de dólares hasta la fecha.

"Sound of Freedom" (2023) Dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui En "Sound of Freedom", Jim Caviezel interpreta a un hombre que empieza una travesía en la que deberá aliarse con un proxeneta, incluso, tratar con pedófilos en la selva de Colombia, para rescatar a la hija de un hombre.

Eduardo Verástegui y Angel Studios lograron llevar a las salas de cine a “Sound of Freedom”, a pesar de que al inicio la película era rechazada, incluso plataformas de streaming, como Disney, Netflix, no la quisieron en sus catálogos, aunque a Verástegui el camino del streaming le sigue pareciendo posible.

“Quiero que la película sea vista por todo el mundo. Cualquier plataforma que venga y me ofrezca ese servicio para, así, pueda tocar millones de corazones, claro que lo acepto”, contó el actor y productor de cine mexicano en su encuentro con Saltar Intro de “El Comercio” para la grabación de esta entrevista de prensa en un set montado en un espacio del Hotel Hilton, desde donde, serio pero cordial y tras varias larga espera, atendió a varios medios de prensa nacionales.

Eduardo Verástegui pasó por Lima para promocionar su última película, "Sonido de Libertad", que llevó ocho años de trabajo y ahora se estrena en Perú el 31 de agosto, tras su exitoso lanzamiento en Estados Unidos el 4 de julio. El productor de cine mexicano respondió a Saltar Intro de El Comercio sobre la clasificación de edad y otros detalles de la cinta.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con que su película compartiera catálogo con plataformas que cuentan con títulos de corte inclusivo y mensajes con los que él se ha mostrado en desacuerdo en varias entrevistas, respondió: “Ellos (las plataformas) rendirán cuentas sobre por qué quieren meter otros contenidos o qué quieren hacer con la audiencia. Soy responsable de lo que yo hago. Es como... tú, ahorita, me estás entrevistando, pero no sé de qué trata tu programa o qué le cuentas a tu público, no me interesa. A mí me interesa hablar de ‘Sound of Freedom’. Si me das la oportunidad, lo agradezco en el alma”.

Eduardo Verástegui llegó a Lima para el avant premiere de "Sound of Freedom". (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Clasificación de edad de “Sound of Freedom”

Algunas de las escenas de la cinta, dada la temática, fueron complejas de grabar, por lo que incluso se optó por mantener la trama en reserva para los actores menores de edad.

Cristal Aparicio interpreta a una menor de edad que es secuestrada por traficantes de niños para explotación sexual.

No se ven escenas explícitas en el película, pero sí hay momentos donde el pedófilo habla con el niño o un grupo de hombres están en una fiesta bailando con niños secuestrados, por lo mismo, algunos padres están en desacuerdo con llevar a sus hijos a ver un drama sobre la trata de menores. Un ejemplo de esto se vio en la premiere de la cinta en Lima, donde también acudió este diario: apurada, una madre salió de la sala de cine de la mano de su hija y mencionó con una sonrisa en el rostro que prefería que la menor no estuviera dentro. Sin embargo, al ser una función previa al estreno en Perú, pues la etiqueta de clasificación de edad no fue prioridad del momento. Verástegui respondió al respecto.

“Eso (la clasificación de edad) no depende de nosotros. Eso te lo da cada país. Por ejemplo, en México, creo que le acaban de dar de 15 años para arriba. En Estados Unidos, fue de 13 años de edad en adelante. Pueden llevar a sus hijos menores de 13 años si los papás van con los hijos. Es un criterio de cada padre de familia. Para mí, claro que sería importante que lleven a sus hijos. Si (los padres) ponen a sus hijos a ver películas de Disney, donde están sexualizando a los niños, y no pasa nada... Una película que quiere salvar a los niños, con mayor razón, los padres tendrían que llevar a sus hijos para que se den cuenta de que esto es una realidad”, respondió Verástegui.

Una carrera política

Horas antes de dar entrevistas con medios peruanos, Eduardo Verástegui estuvo en el Congreso de la República, donde fue invitado por Renovación Popular, el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien también se hizo presente en el avant premier del filme realizado en Larcomar. A lo largo de la gira de “Sonido de Libertad”, el productor mexicano ha tenido contacto con varios actores políticos de la región, como la candidata presidencial Sandra Torres en Guatemala, parada anterior al Perú en su gira promocional. Su relación con las altas esferas políticas ha alimentado los rumores de sus intenciones de postular a la presidencia de México.

En "Sound of Freedom", Eduardo Verástegui es un inversor importante de Estados Unidos al que convencen para participar de la causa de rescate de Tim Ballard".

Cuando le consultamos al respecto, aseguró que sus películas siempre son una alternativa para todo el público, pero no descartó un posible salto a la política. “Si te vas 20 años atrás, ‘Bella’ fue mi primera película como productor. Hicimos una gira por todo Estados Unidos con gobernadores, senadores, congresistas, candidatos políticos, que le apostaban a la vida. (...) Combino política, arte, ética y valores al servicio de las naciones. Creo que es muy poderoso combinar el arte y la política, porque en política no hay sillas vacías. Y las decisiones más importantes que se toman en un país la toman los políticos. Esas decisiones afectan el destino de un país, si no para siempre, sí por mucho tiempo. Es importante participar desde tu trinchera. Como cineasta, participo combinando los mensajes poderosos de la película con políticos responsables para que juntos podamos hacer algo por nuestra nación”, afirmó.

Jim Caviezel en una escena de "Sound of Freedom". (Foto: Angel Studios)

Críticas a “Sound of Freedom”

“Sound of Freedom” llega a la cartelera latinoamericana con alguns polémicas a cuestas. Dos años antes, Jim Caviezel habló de la teoría conspirativa del grupo extremista estadounidense Qanon durante una entrevista, donde hizo mención a un supuesto producto químico por el cual los niños son secuestrados en el mundo para extirparles su sangre.

Además, Fabián Marta, uno de los más de 6 mil inversores online de la película, fue detenido por secuestro de menores y después liberado en Estados Unidos. “No se puede controlar todas las acciones de las personas involucradas en el proyecto”, dijo Verástegui en un video publicado desde su cuenta oficial de Instagram, desde donde también aclaró la polémica alrededor de la cinta más importante de su carrera.

De momento, Eduardo Verástegui y su equipo se encuentran disfrutando de los resultados de taquilla, reconocida como la película número 1 en el Día de la Independencia de Estados Unidos, y de un trabajo que se ha vuelto el proyecto más importante de toda su carrera como productor.

¿Cuándo estrena “Sound of Freedom” en Perú?

“Sonido de libertad” se estrenará en cines peruanos el 31 de agosto.

