Que cuarenta años después de mostrarse ante el mundo interpretando al doctor Alberto Limonta en “El derecho de nacer” (aquel clásico de las telenovelas llevado hasta la cumbre de la popularidad por la gigante Televisa en 1982) Humberto Zurita Moreno protagonice la nueva apuesta de Star+, marca adscrita a Disney (la mega cadena de streaming que ha hecho temblar a Netflix en la guerra por los suscriptores) nos dice mucho sobre este actor nacido en 1954.

Esta capacidad de amoldarse a los cambios sufridos por la industria del cine y televisión a lo largo de cuatro décadas (aunque también trabajó con éxito en teatro e incursionó como productor) solo ratifican que estamos ante un artista completo. Con 67 años encima, sin embargo, esta vez Zurita se enfrentó a una tarea absolutamente particular: en doce episodios debía darle vida a un galán que se hizo humo de la nada y debió empezar de cero.

En “El galán. La TV cambió, él no”, el actor nacido en Torreón interpreta a Fabián Delmar, el protagonista de “Serás mía”, una telenovela cancelada en su mejor momento por motivos que escaparon a sus manos. Echado de la producción, del canal que la transmitía e incluso de su país, este ‘rompe corazones’ de bigote pronunciado y ojos claros debió ganarse la vida como cantante en cruceros que recorrieron distintas latitudes.

“Esta era la oportunidad de tomar un personaje que viene de mi época, que estaba estereotipado, y poder realmente desmitificar este asunto de qué es un galán. Si es un actor protagonista o simplemente una fachada”, responde Zurita desde México DF cuando, en una rueda de prensa virtual, le preguntan sobre cómo asumió el reto de interpretar a alguien como Fabián Delmar.

Zurita, continuando en el tema de los estereotipos, reconoce que muchas veces los galanes eran vistos como misóginos, violentos o altaneros con sus compañeros de elenco. Algo que, al menos por su experiencia personal, no responde a la realidad. “La idea es mostrar un poquito las tripas de nuestro negocio y que la gente se diera cuenta que estos supuestos galanes no son más que gente de carne y hueso que están luchando por sobrevivir y trabajar”.

Escena de "El galán" / Star+

ANTE TODO, UNA COMEDIA CON MUCHO DRAMA

A la duda de porqué alguien tan importante como Fabián Delmar fue defenestrado de su éxito televisivo y posteriormente casi exiliado a altamar se le suma otro nudo dramático: en algún momento de su juventud el galán viajó a Cuba, se enamoró de una hermosa mulata (como él la llama) y esta, tiempo después, le envió una carta contándole que dio a luz a una bella niña.

Ese viaje en búsqueda de un supuesto lazo sanguíneo viene sumado a otro, el del retorno a la tierra que lo vio nacer. Tras ser (nuevamente) echado de su trabajo como animador de cruceros, Delmar decide volver a México. A partir de aquí el humor se hace presente y veremos cómo lo que fue una estrella a carta cabal termina en la más absoluta nada.

“Existen subgéneros y esta es una comedia dramática. La parte de comedia es bastante ácida, sobre todo cuando el foco va hacia mi personaje, porque todos los demás siguen siendo ellos mismos. El único que no ha cambiado es mi personaje, que se quedó 30 años atrás y no sabe cómo resolver su vida actual. Y me parece también un drama porque (la serie) posee muchos momentos para reflexionar sobre este tipo de personajes de la vida real”, añade.

Escena de "El galán" / Star+

Una de las particularidades que tiene esta propuesta de Star+ para Latinoamérica es que, paralelamente a la historia de Fabián y su regreso nada triunfal a México veremos lo que hubiera sido “Serás mía”, la telenovela que el actor venía estelarizando al momento en que todo se fue al diablo. Y el encargado de darle vida a este Delmar casi irresistible es nada menos que Sebastián Zurita, el hijo mayor de Humberto.

Aunque reconoce que “el protagonismo” de la serie recae en su padre, Sebastián Zurita (México DF, 1986) valora que su trabajo en “El galán. La TV cambió, él no” le haya permitido sumergirse en el universo donde tan bien se desempeñaron sus padres (él es también hijo de la célebre actriz argentina nacionalizada mexicana Christian Bach) en la segunda mitad del siglo pasado.

“Fue como un homenaje a la época de oro de la televisión mexicana. Habiendo crecido con mis papás, lo último que hacía era ver las novelas... ¡porque los tenía todo el día en casa! Así que (ahora) poder ver las novelas que hicieron cuando yo todavía ni nacía, ver sus manerismos, sus formas de hablar, fue algo muy interesante”, señala el actor que a sus 35 años ya tiene una interesante carrera en cine, teatro y televisión.

NUEVOS FORMATOS PARA UN PÚBLICO GLOBAL

Casi por cumplir un año en Latinoamérica, Star+ viene innovando con una serie de propuestas, no solo tomadas (y traducidas) de su matriz Disney en Estados Unidos y Europa, sino también creadas en nuestro continente.

Consultado sobre las diferencias entre grabar una telenovela que duraba un año en pantallas versus una serie de 12 capítulos como “El galán”, Zurita padre destaca que la fundamental es la variedad de formatos que implica el trabajo actual. “En la telenovela solo era un género, el melodrama, pero en las series se pueden combinar diversos géneros. Pienso que los contenidos de las plataformas vinieron a cambiar totalmente lo que eran el género de la telenovela”.

Escena de "El galán" / Star+

A su turno, y consultado por Saltar Intro de “El Comercio”, Sebastián Zurita debe responder cómo “El galán. La TV cambió, él no” puede llegar a enganchar a un público fuera de las fronteras mexicanas. Lo primero que destaca es que los grandes temas siempre serán universales. En segundo lugar, pide prestarle atención al aporte de actores secundarios y ‘cameos’ en esta serie.

“Desde Argentina, Chile y más, todos tienen sus actores favoritos, sus estrellas, y todos tienen una imagen de cómo creen que deben ser sus vidas. Y, además, las telenovelas mexicanas se exportaban a todos lados, entonces, creo que va a haber un poco de nostalgia cuando vean esto, porque creo que si algo tuvieron Star+ y Disney es que lograron concretar un reparto y unos cameos que van a sorprender y que le dará mucho gusto ver a la gente que creció con todos ellos”, concluye.