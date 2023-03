Entre 1930 y 1961, República Dominicana vivió uno de sus años más dolorosos y oscuros bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Una de las pocas personas que levantaron su voz contra este régimen fue Minerva Mirabal y sus hermanas Patria y María Teresa, conocidas con el nombre de “las Mariposas” y asesinadas cruelmente en 1960 por orden del dictador.

Más de medio siglo después, las hermanas Mirabal pasaron a la historia como un símbolo de esa lucha contra la tiranía hacia un pueblo y sobre todo a las mujeres, el mismo que dio pie a que en 1999 se estableciera el 25 de noviembre, fecha de su asesinato, como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

En la ficción, la historia de Minerva, Patria y Teresa ha sido llevada al cine, al teatro y al documental y este 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, Star Plus estrena “El grito de las mariposas”, una serie que a lo largo de 13 episodios abordará la vida de las hermanas Mirabal desde un nuevo punto de vista.

De cara a este próximo estreno, Saltar Intro conversó con las actrices españolas Susana Abaitua (Arantxa Oyamburu) Belén Rueda (Pilar Macías).

-He visto los primeros tres capítulos y me parece que la serie transmite toda esta gran tensión generada por la serie de abusos y la impotencia de aquellos que no estaban de acuerdo con la dictadura de Trujillo. ¿Cómo llega ustedes este proyecto y que las hizo interesarse en él?

Susana: Yo entro porque le llega a una amiga mía que no puede hacerlo porque se trataba de un personaje vasco, bailarina y ella le dice al productor que yo era la indicada. Luego de eso, tengo una reunión con Juan Pablo Buscarini (creador de la serie), hablamos de muchas cosas acerca del guion, de meter una mujer en guion también. Tuvimos varias reuniones, reescribimos algunas cosas y la verdad que sí, fue como un match absolutamente directo con Juan Pablo. Luego de eso, fueron dos meses en España preparándome con mi coach Juan Codina y paralelamente viendo todo lo del baile clásico con mi hermana Gabriela.





Belén: En mi caso, yo ya había trabajado con uno de los productores que está dentro del proyecto que se llama Pablo Bossi. Él me habló de la serie y la idea me pareció brutal por el tipo de planteamiento que tiene. Tú has visto tres episodios pero los seis primeros son para ubicar al espectador un poco dentro de lo que es el mundo de las Mirabal, a través de Sandy; y el mundo de Trujillo, a través de Susana. Eso a mí me pareció que era muy interesante porque si no hubieran metido el personaje de Susana que es ficción y que abarca todo lo que sufrieron las mujeres que pasaron por esta dictadura de Trujillo, hubiéramos contado solamente una parte y creo que es interesante porque si algo hizo Minerva en su momento es darle voz a todas esas mujeres que no podían o tenían miedo pero que estaban pasando por la misma situación que ella entonces me pareció muy interesante el mezclar la ficción con la realidad.

-¿Ustedes sabían de la historia de las hermanas Mirabal antes de meterse en el proyecto?

Belén: En mi caso no.

Susana: Yo tampoco.

-Belén, en el caso de Pilar, tu personaje en la serie, ¿Qué papel juega dentro de esta historia? Es una periodista decidida a escribir un libro basado en las hermanas Mirabal que tiene como primer contacto a una Susana ya madura, viendo de lejos todo lo que vivió.

El personaje de Pilar se ha planteado no como una escritora que simplemente se mete en una biblioteca para buscar información y poder escribir un libro antes de que sea declarado por la ONU el 25 de noviembre como “El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”; sino que ella quiere ir un poquito más allá, humanizar a un personaje como Minerva Mirabal y a sus hermanas a las que se les ha colgado el título de heroínas, como una especie de Super Woman. Creo que ella cuando escribe este libro y es lo que hemos intentado hacer con las entrevistas que tiene con Arantxa, el personaje de Susana que interpreta Mercedes San Pietro, poder darle un punto un poco más humano, que las personas que consiguen algo en la vida no es que nazcan y digan: ‘Mira, esta ha nacido para conseguir esto en la vida’, ¡No!. Existen dudas, miedos, alegrías, vida alrededor que no es solamente eso y Minerva lo prioriza porque quiere dejar algo mejor a sus hijos.

Y luego también me parece interesante que mi personaje cuente porque el 25 de noviembre es el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, porque, por lo menos en Europa, simplemente sabemos que es ese día pero no se sabemos que es porque fue el día en que asesinaron a las Mirabal.

-Susana, esta no es la primera vez que se aborda en ficción la historia de Trujillo y las hermanas Mirabal, se han hecho películas con Salma Hayek, con Michelle Rodríguez. Para ti ¿Qué puntos resaltarías ofrece esta serie? Ya Belén ha dicho que le parece interesante el haber introducido el papel de Arantxa en la historia

Sí. No vi ninguna de esas películas así que no puedo hacer una comparativa pero sí te puedo decir que gracias a Arantxa, no solo cuentas el mundo de las hermanas Mirabal sino que podemos introducirnos de verdad en este personaje con sus claroscuros, con todo el dilema, con toda la verdad, con toda la humildad y con toda la realidad. Creo que esa es la diferencia, que conseguimos adentrarnos en los dos mundos desde puntos de vista muy distintos y encima conectándolos por una amistad preciosa.

Siempre hablábamos con los directores sobre qué cara tenemos con cada personaje, porque yo con mi padre tengo una cara, con Trujillo tengo otra y con Minerva otra. O qué cara tiene Minerva con Arantxa y visceversa y hay algo que teníamos clarísimo y es que entre nosotras, pese a estar en mundos completamente opuestos, hay un respeto de la una y un querer por encima de todo que es muy bonito. Ambas tienen sus peleas, pero hay algo que saben ellas, cuál es el fondo también, hay algo de eso también de la no rivalidad entre ellas.

-Y es interesante también ver cómo tu personaje comienza a adentrarse en este mundo de Trujillo y eso le genera un conflicto que, por lo menos en los tres primeros episodios, ya le genera un primer enfrentamiento con su padre

Susana: Arantxa no arranca la historia como Minerva, defendiendo sus ideales. Precisamente creo que la gran diferencia entre ambas es que Minerva viene de una vida en la que ha tenido un plato en la mesa y en un momento se lo dice: ‘A ti nunca te faltado qué comer’; y Arantxa viene de un trauma, del momento en que asesinan a su madre frente a sus ojos. Entonces, mi personaje es una superviviente y como puede sobrevive. Y en el arranque de la serie es una mujer que lo único que quiere es saber absolutamente nada de política ni nada que le recuerde a ese trauma que tiene de cuando era pequeña. Entonces creo que ellas arrancan precisamente en puntos muy distintos y Minerva sabe perfectamente lo que vivió su amiga y respeta sus sueños y respeta que baile en el night club de Trujillo.

-Han pasado más de 50 años desde que cayó la dictadura de Trujillo, pero los abusos de poder, no solamente contra las mujeres sino hacia los pueblos enteros lamentablemente continúan. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esto?

Susana: ¡Pues vamos! Por la libertad, por los derechos, por la igualdad, luchamos todas. Y por eso queremos y contamos estas historias, para que se vean y para que lleguemos a esa igualdad; y como antes lo ha dicho Belén que me ha parecido muy bonito, ojalá el 8 de marzo en algún momento deje de existir porque si deja de existir quiere decir que hemos llegado a esa igualdad. Mientras tanto, seguiremos luchando lo que podamos.

Belén: De todas maneras, creo que también cada uno, a su manera y con las herramientas que tiene lucha. En nuestro caso, nosotras tenemos esta herramienta que es el cine y las series en las que, de alguna manera, cuentas realidades que no son pasadas porque incluso cuando estábamos rodando la serie en Colombia, muchas mujeres, cuando sabían de que iba la historia le contaban a Susana sus propias historias y son de ahora, no son de hace 30 años o 40 años y siguen ocurriendo.

Entonces, de alguna manera da visibilidad y no hay que creer todo eso que dicen que ya habéis avanzado y ya tenéis todo lo que queréis, no. Si es que además, cada país es completamente diferente; hay países en los que les han vuelto a poner el velo, quiero decir, hay cosas que hemos avanzado mucho y hay otras en las que hay que estar muy alertas para que no vayamos hacia atrás.





DATO “El grito de las mariposas” está compuesta por 13 episodios de 45 minutos. Fue creada por Juan Pablo Buscarini y dirigida por Mariano Hueter, Leandro Ipiña e Inés París.

