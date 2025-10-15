El peruano que deslumbró a Michael Bublé en “The Voice USA” con su voz a lo Sinatra: “Me encantaría cantar música criolla en el futuro”

En su casa en el estado de Filadelfia, donde su madre le prepara ají de gallina y la música criolla suena de fondo durante los almuerzos familiares, Lucas Beltrán conserva intactas las raíces peruanas de sus ancestros. Aunque deslumbró a los jueces de “The Voice USA” con su voz de ‘crooner’ y un vestuario y peinado al estilo de Sinatra, se notaba el alma de un chico limeño. Bajo la guía de Michael Bublé, a quien tuvo como mentor en el concurso hasta su eliminación en el octavo episodio, el peruano demostró en el programa de canto más famoso de Estados Unidos tener pasta para ser una voz que dará qué hablar por muchos años.

Beltrán, quien cumplió 20 en septiembre, vivió un momento decisivo la noche del martes 14 de septiembre durante la etapa de batallas de voz entre los 48 concursantes que fueron elegidos entre miles para la competencia. En Universal Studios de Los Ángeles (California), donde se graban las galas de la nueva temporada, Beltrán se enfrentó a Max Cooper y aunque su rival fue declarado ganador, se fue mostrando su gran talento para el jazz clásico, pero la nostalgia por un Perú también muy musical que espera ahora dar a conocer con más fuerza gracias a la vitrina que significó el programa.

Una familia peruana en Filadelfia

En la cocina de su casa, Nonoy Vildoso, madre de Beltrán, prepara los platos que mantienen vivo el recuerdo del Perú en el extranjero. Es en ella y en su padrastro Christian Villena en quienes más confía en el mundo. Si te urge saber de quién hablamos, puedes revisar el video de su presentación en “The Voice USA”, donde ellos aparecen aplaudiendo emocionados por la participación de su hijo. “Siempre tenemos música criolla en casa y hablamos español todo el tiempo”, dice Lucas en una conexión virtual con Saltar Intro de El Comercio.

Lucas llegó a los Estados Unidos en 2013, con solo ocho años, acompañado de su madre. Su padrastro ya residía allá, y juntos se establecieron en Filadelfia, donde la promesa musical terminó la secundaria. “He estado en coros toda mi vida”, recuerda. “Pero recién durante la pandemia me di cuenta de que quería dedicarme al canto”. En esos meses, descubrió el jazz antes de la pandemia y lo adoptó como un refugio. Michel Bubblé mencionó a Bobby Darin o Tony Bennett, como aquellos ejemplos musicales a los que querían seguir de niño, tal como Beltrán lo siente en el corazón. “Todos esos cantantes son ídolos para mí”, dice sobre su estilo vocal.

“Tu voz tiene autenticidad”, le dijo Bubblé a Lucas Beltrán.

A su lado, su hermana menor, Lola, de 10 años, lo observa ensayar entre partituras y gallos. “Ella lee su ‘Coquito’ y habla español conmigo”, cuenta Lucas riendo. En su habitación, una colección de discos de Frank Sinatra, Lou Rawls y otros grandes del jazz forman el altar personal de un joven peruano que parece haber nacido en otra época.

El chico de traje en “The Voice USA”

“Aunque no regreso frecuentemente al Perú, tuve la oportunidad de representar a mi país en un escenario de los Estados Unidos y frente al mundo, fue un honor enorme”, dice Lucas muy serio.

En su cuenta de Instagram, desde donde nos respondió a la primera solicitud de esta entrevista, publicó dos videos agradeciendo al Perú. En uno, hizo el cover de “Almost Like Being in Love”, de Nat King Cole, y escribió en el copy: “Muchas gracias por todo el apoyo”. En el otro, agregó la pista de “Y se llama Perú”, de Arturo “Zambo” Cavero, y los comentarios se llenaron de banderas del Perú y mensajes de apoyo.

“Sentir ese cariño de las personas es uno de los mejores sentimientos, porque sienten que alguien los está representando. Aquí, en Estados Unidos, hay diferentes géneros musicales, pero me encantaría cantar música criolla en el futuro, llevar la música del Perú a más lugares”, dice. “Soy muy orgulloso de haber nacido en Perú, mi patria, y de mi cultura”, añade.

La noche en que subió por primera vez al escenario de “The Voice USA”, Lucas Beltrán vestía un traje de corte clásico y el cabello engominado con un aire a Elvis Presley. Cantó “You’ll Never Find” de Lou Rawls, y a los pocos segundos consiguió que Michael Bublé y Reba McEntire giraran sus sillas. Su interpretación recordó la era dorada de los llamados crooners de 1920 hasta 1950, como Sinatra o Bing Crosby.

“Desde que me llamaron para decirme que viajaría a Los Ángeles, fue como un sueño”, confiesa. “Trabajar con Michael Bublé ha sido una experiencia increíble. Uno de los mejores consejos que me dio fue escuchar todo tipo de géneros y combinar estilos para descubrir mi propio sonido”, cuenta Lucas.

Durante las grabaciones, Beltrán también conoció a artistas de otros géneros, como Reba McEntire y Niall Horan. “Todos tienen una forma distinta de ver la música”, explica. “Hablar con ellos frente a frente, no solo verlos en la televisión, fue algo especial”, dice.

Beltrán recibió sendos elogios durante su etapa en el programa. El premiado Michael Bublé lo definió como “un artista clásico con alma moderna”. Mientras Snoop Dogg lo describió en el set como “suited and booted”. Es decir, un joven con estilo, elegancia y carácter.

Un álbum navideño en camino

Tras “The Voice”, Beltrán trabaja en su primer disco, todavía sin anuncio de nombre. Se trata de un álbum navideño de jazz grabado junto a la Peter Frank Orchestra, banda con la que canta desde hace cuatro años en Filadelfia. “Van a ser 10 canciones clásicas, con arreglos musicales del grupo”, explica. “El disco saldrá en noviembre y se podrá escuchar en Spotify y Apple Music”, dice.

El proyecto musical del compositor, arreglista y músico Peter Frank, junto a Beltrán, se produjo de manera independiente. La idea nació antes de su paso por “The Voice”, pero la exposición del programa atrajo el interés de varias disqueras. “No puedo decir cuáles, pero me han escrito con propuestas. Es algo que nunca imaginé”, cuenta Lucas.

También planea registrar el proceso de grabación en video para mostrar el trabajo de los 17 músicos de la orquesta. “Queremos que la gente vea cómo se construye un álbum así, con todos los instrumentos en vivo”, dice. En su cuenta de Instagram, ya comparte un adelanto, una versión de “Stuff Like That There”, que pronto será parte del disco.

Batallas en “The Voice USA”

Durante la siguiente etapa del programa, Lucas se enfrentó a otro participante, Max Cooper, en un duelo vocal que marcó su eliminación la noche del 14 de octubre.

Tras su participación en televisión, Lucas no deja de soñar. “En los próximos 10 años, quisiera re-popularizar el jazz entre mi generación, que no lo escuchan mucho, y llevarlo también al Perú. Hay miles de canciones increíbles que merecen ser escuchadas. Quiero hacer fusiones, explorar sonidos nuevos, pero sin perder la esencia del clásico”, comenta. Y estamos convencidos de que Beltrán continuará escribiendo una importante historia tras “The Voice”.

