Los Harrison nunca fueron de perfil bajo. El abrir una casa de empeño en una ciudad como Las Vegas los convirtió en celebridades locales rápidamente. Pero cuando llegaron a la televisión y lograron el récord de ser el programa más visto de todos los tiempos en History Channel, se encontraron con los obstáculos de hacerse famoso por quién eres en la vida real y no por un personaje.

“Yo no soy Tom Cruise en una película de acción, no estoy actuando. La gente sabe quién es mi padre, quién es mi mejor amigo y dónde trabajo. Me pasa todo el tiempo que se me acercan personas y me preguntan: “Oye, Corey, cómo está tu papá”. Y yo tengo que mirar detenidamente para saber si es alguien a quien conozco de alguna parte o si es solamente un fan del programa”, nos dice Corey Harrison, integrante de “El precio de la historia”, durante una visita a Santiago de Chile, a donde llegó para promocionar una nueva campaña con Falabella y donde pudimos conversar con él y su madre y ser testigos de esta popularidad de la que habla.

Un comienzo con suerte

Durante nuestro encuentro con las figuras de la TV, Rick Harrison, dueño de la tienda “Gold & Silver Pawn Shop”, en donde transcurre el reality, recordó que empezar su negocio familiar no fue sencillo, pero cuando dio el primer paso para la inauguración en 1988 lo acompañó la buena fortuna.

“Fui de los primeros en 35 años en Las Vegas en conseguir licenciamiento para un negocio así. Encontré una ventana en el código de la ciudad que me lo permitió porque antes tener licencias para tiendas de empeño costaban un millón de dólares y yo encontré la forma de conseguirlo gratis”, recuerda Rick, quien también menciona que al azar jugó en su favor para que History Channel los fichara.

Los protagonistas de "El precio de la historia" con algunos artículos peruanos. (Foto: Falabella)

Un reel hecho por Leftfield Pictures, y que actualmente tiene muchas vistas en YouTube, fue llevado a History Channel y, sin tener cita con una de las altas cabezas de la compañía, un DVD malogrado les permitió saltarse todas las vallas. “Hay muchos niveles en esa empresa y estaban caminando por varias oficinas preguntando si alguien tenía un reproductor de DVD que funcionara y se pudiera usar. Y el presidente de A&E Network dijo: ‘Sí, pueden usar la mía’. Así que vio nuestro reel, le gustó y dijo: ‘Hagamos un piloto’”, recuerda Rick sobre el origen del show que también muestra los retos de trabajar con tu familia.

Como en una empresa normal, no todo es color de rosa, pero los Harrison explican que operar un negocio familiar no siempre es tarea fácil, aunque tiene sus ventajas sobre todo si cometes un error y te estafan, como le ocurrió a Corey en sus inicios en la tienda.

“Yo crecí allí y asumí que sabía más de lo que en realidad sabía. Cuando trabajaba en el turno de noche me convertí en la persona de Las Vegas a la que le podías vender un falso Rolex, compré como 10 o 12 relojes falsos. Y este es un beneficio que yo tuve por ser parte de la familia, porque a cualquier otro lo hubieran despedido”, recuerda Corey Harrison.

Al final, la historia detrás del show es muy parecida a la de tantos emprendedores y la familia Harrison sigue siendo más normal de lo que se pueden imaginar. No les ha pesado llevar entre sus hombros, “El precio de la historia”.

Además… El dato * A su paso por Chile, Rick y Corey Harrison realizaron un conversatorio con pequeñas y medianas empresas que forman parte del portafolio de falabella.com con las que compartieron sus experiencias como empresarios.

* El programa lo puedes ver en el canal History Channel y también a través de la cuenta de YouTube de “Pawn Stars”.