En una década, José Luis Rodríguez –conocido mundialmente como El Puma—cambió el botón rojo por los fogones. El cantante venezolano de 81 años de edad, que en 2013 lideró un equipo de “La Voz Perú”, acaba de culminar su participación en “Top Chef VIP” 3, el ambicioso reality de cocina para famosos de la cadena Telemundo Internacional.

Dotado con un premio de 200 mil dólares para el ganador, y conducido por la actriz colombiana Carmen Villalobos, este espacio se emite tres veces por semana y tiene a diversas personalidades del entretenimiento latino dando lo mejor para satisfacer a los exigentes jurados.

UNA EXPERIENCIA MUY ESPECIAL

“Si alguna vez devolví un plato en un restaurante, ofrezco disculpas”, ha dicho el Puma, consciente de que en su larga carrera musical ha viajado por decenas de países y, seguramente, en algún momento no estuvo satisfecho con un platillo que le fue ofrecido. Con más de ocho décadas encima, el artista nacido en Caracas ha aprendido a que detrás de cada uno de esos ofrecimientos había seres humanos que dieron lo mejor de sí para satisfacerlo.

Un total de 200 mil dólares entrega este reality, el mejor dotado de la TV de habla hispana. (Foto: Telemundo)

“Entendí lo que hacen los chefs para tratar de quedar bien con todos los clientes que van a su restaurante. Es algo complicadísimo. Uno termina admirando más a esta gente, a estos chefs que son realmente escultores, artistas, que hacen una decoración de cada plato, para que sea bonito y que además sepa bien”, refiere a Saltar Intro de El Comercio.

Consultado sobre si antes de participar en el programa de Telemundo tenía algún tipo de noción sobre la cocina, el intérprete de grandes éxitos como “Dueño de nada”, “Tendría que llorar por ti” o “Señora Bonita”, no tiene miramientos en decir la verdad: no pasaba de los huevos fritos con tocino para el desayuno correspondiente. Esa lejanía hacia los peroles y los filosos cuchillos hace que su experiencia en este reality sea absolutamente incomparable con su paso con “La Voz Perú”.

“Ser jurado de música es una cosa diferente a lo de Top Chef VIP, esto es cocina, comida. Lo otro es pan comido, porque es lo mío, la música. Así que me sentía como pez en el agua. Pero este proyecto, este reality show de cocina me parece espectacular, sensacional. Ha sido un mundo totalmente desconocido para mí, y estoy muy agradecido”, añade.

DRAMA Y ALEGRÍAS, MÁS ALLÁ DEL FUEGO

Aunque seguramente ni él mismo pensó en alcanzar una etapa tan avanzada del show, tuvo que llegar el reto de preparar hongos para que Rodríguez abandone finalmente la contienda por los 200 mil dólares. El artista presentó un platillo llamado “What’s Hongo?”, con el que no pudo convencer al jurado. En aquella gala había llegado a sentencia junto a su compatriota Alicia Machado, con quien El Puma protagonizó momentos de tensión en más de una ocasión.

Para quienes han seguido este tipo de formatos en Perú o en otros países, un reality de cocina no es solo freír, cocer y adornar. Hay también espacio para cruces verbales, revelaciones e incluso para momentos bastante emotivos. Así pues, la pregunta cae de madura, ¿cuánto aporta esta cuota de drama a mantener el interés en shows de este tipo en la televisión de hoy?

Alicia Machado protagonizó varias polémicas con El Puma mientras este se mantuvo en Top Chef VIP. (Foto: Telemundo)

“Siendo uno como es, sin poses ni tapujos, es decir, siendo totalmente transparentes, solo así es que la gente te toma o te acepta”, refiere El Puma, sometido en 2017 a un trasplante doble de pulmones a causa de la fibrosis pulmonar idiopática con la que nació. Este ‘antecedente’ médico lo hace encarar la vida de forma distinta. Ver las discusiones como meras pérdidas de tiempo, y disfrutar mucho más de los momentos felices.

“Luego de mi operación, solo en casa, me dije: ¡tengo que reírme! Porque estaba muy ensimismado en esa cosa traumática. Empecé a buscar comediantes en Internet. Y noté un cambio fabuloso en mí. Se extendió mi ánimo, porque una sonrisa es un remedio que no puedes suplantar con nada, ni con pastillas. Las pastillas son ficticias. Entonces, cuando viene la risa de adentro hacia afuera, sientes algo tan agradable, y empiezas a dejar ir cosas que te tienen prisionero: como la tristeza o tomar la vida muy en serio. Empiezas a reírte de ti mismo y eso es fabuloso”, añade.

Repite siempre que puede que “Dios le dio un tiempo más” para permanecer entre nosotros, pero no lo desperdicia, y, por ende, cuando le preguntan cuál es el secreto para mantenerse saludable, delante y detrás de cámaras, despliega casi de memoria una serie de recomendaciones que espera ayuden en algo.

“Uno debe tratar de comer lo que su cuerpo necesita, no en excesos, alejándose del azúcar, de las harinas, y de las gaseosas, que son fatales. Porque la azúcar es más adictiva que cualquier otra droga. A los niños los tienen atormentados con tanta azúcar y eso a la larga es dañino”, refiere.

La actriz Carmen Villalobos es la conductora de "Top Chef VIP" 3. (Foto: Telemundo)

SU RECUERDO DE LOS PLATILLOS PERUANOS

Aunque ya eliminado de competencia, el también padre de la actriz Génesis Rodríguez, reconoce que con gusto se hubiera animado a intentar preparar algunos platillos peruanos a su paso por “Top Chef” 3 de Telemundo.

Ciertamente, este genio de la interpretación vocal y hoy admirador de los chefs más dedicados, no precisa de mucho tiempo para recordar algunas de nuestras más emblemáticas propuestas gastronómicas, seguramente consumidas en sus largas estadías para las grabaciones de “La Voz Perú” allá por el año 2013.

“Lo más fácil es la papa a la huancaína, y no tiene pierde. El lomo saltado también, que es muy rico. La peruana es una de las comidas con mayor importancia dentro del mundo gastronómico. Tiene personalidad. Cuando vas a un gran restaurante, siempre es francés, mexicano o peruano”, sostiene el Puma, quien tampoco puede ocultar el agradecimiento que siente por la oportunidad que significó para él mostrarse en una faceta alejada de su naturaleza musical.

El Puma en la noche que dejó el reality de cocina de Telemundo.

“Las enseñanzas que recibí, lo que aprendí de los muchachos. Las ganas que tienen de vivir, y los consejos que les pude dar una vez, los hayan o no pedido. Que me hayan nombrado ‘Mosquetero’ una vez. Fue importante (risas). La he pasado muy bien. Me hacía falta un programa como este para desarrollar mi interior y mi personalidad”, concluye.