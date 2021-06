Conforme a los criterios de Saber más

“Élite” se ha convertido en una de las series más exitosas entre el público juvenil debido a su trama que inició con el asesinato de una de las estudiantes de “Las Encinas”. Además de la historia que cuenta la famosa serie española de Netflix, un aspecto que ha llamado la atención del espectador es el estilo para vestir que tiene cada uno de los personajes.

Lucrecia (Danna Paola) y Rebeca (Claudia Salas) son las que más destacan dentro de “Élite” debido a su forma de vestir única y resaltante. Cristina Rodríguez, vestuarista de la serie, conversó con El Comercio y confirmó nuestras sospechas. “Rebeca me gusta mucho, Danna Paola me gustaba mucho. Son personajes que han sido divertidos de hacer”, resaltó.

Lo que no todo el público conoce es que en España -donde se graba “Élite”- no se usa uniformes como el de “Las Encinas”. La experimentada vestuarista, con alrededor de 29 años trabajando en el medio, comenta que se inspiraron en el uniforme clásico de escuelas del continente asiático. Además, Rodríguez apostó por lo unisex para los personajes. “Los pantalones pitillos que tenemos son de chica, y se los ponemos tanto a los hombres como a las mujeres. El mundo va hacia lo unisex. Pensaba que nosotros debíamos adelantarnos. Fuera etiquetas, fuera barreras”.

“Élite” convirtió al aburrido uniforme escolar, en aquel que todos los estudiantes quieren usar en sus propias escuelas. Y claramente ese fue el objetivo de la producción, volverla una serie aspiracional. Pero el desarrollo del uniforme para los estudiantes de “Las Encinas” tuvo un largo proceso creativo que aquí te detallamos.

La creativa detrás del espectacular vestuario de la serie española, Cristina Rodríguez, habló de su percepción sobre el antiguo uniforme gris que se usaba en los colegios nacionales del Perú. Además, indicó que su trabajo es “contar historias con la ropa”.

El clásico uniforme

“De lo simple a lo complejo, pero volvimos a la primera propuesta”. Así describe la vestuarista Cristina Rodríguez el proceso que tuvo su equipo para definir el uniforme que tendrían los personajes de “Élite”. No fue fácil porque trabajar en diversos diseños les tomó alrededor de dos meses. “Adquirimos inspiraciones de otros diseñadores, pero no nos acababa de gustar. Queríamos algo más limpio. Fueron dos meses de trabajo donde volvimos al inicio, pero fue bonito porque nos dimos cuenta qué es lo que funcionaba”.

Escena de la cuarta temporada de "Élite". (Foto: Netflix)

Tras la elección del uniforme, el siguiente paso fue customizar cada uno de forma que se identifique al personaje. “Si tuviéramos a todos los personajes solo con uniforme en la serie, antes de decir una palabra sabríamos perfectamente cómo es cada uno de ellos”, resalta.

Eso pasa en la vida real, donde cada estudiante decide cómo vestir el uniforme a su propio estilo. “Por más que intenten uniformizar, (al vestirlo) sale quién es cada uno porque te pones un pendiente, un anillo, una diadema o te acortas la falda” . Al inicio, el equipo de vestuario de “Élite” no era consciente de las diferencias marcadas en este uniforme. “Cuando empezamos a ver todo lo que podíamos hacer con el uniforme, encontramos un mundo maravilloso. Al inicio me aburría mucho tener gran parte de la serie en uniforme, pero nos dimos cuenta que podemos poner nuestro sello y cada temporada lo hacemos más”.

El uniforme peruano

Volviendo a la realidad, en nuestro país todos recordamos el clásico uniforme gris de los años 70 que los estudiantes de colegios nacionales usaban. Consultada sobre ello, Cristina Rodríguez comentó que le parece un uniforme tradicional. “Creo que los uniformes están estandarizados en el mundo entero”.

Para la vestuarista, además de tradicional, hay algo interesante en establecer un uniforme único en los colegios. “ A veces dentro de los colegios se diferencian entre aquellos que están mejor o peor económicamente, eso es lo bueno del uniforme. Muchas veces se hace bullying incluso por la clase social a la que pertenece s”.

En ese punto coincide el sociólogo Jerjes Loayza, ya que el uniforme en el Perú representa la definición de roles. “Estos se adscriben a la vestimenta de manera que se interiorice bastante cuál es el rol del estudiante. Aunque, con los años esto ha decrecido”; indicó a la consulta de El Comercio.

El clásico uniforme gris. (Foto: Archivo El Comercio)

El color gris del recordado uniforme prácticamente “anulaba al estudiante dentro de una ciudad gris, llena de veredas y edificios”. Esto implicaba un estigma sobre el estudiante, quien por su corta edad no tenía mucho que aportar aún a la sociedad. También existía -o existe- la asignación de género desde el uniforme, porque las mujeres usan falda y los hombres pantalón. “La mujer tiene que cuidarse porque usa falda y debe mantener la cordura, como se pide en un país patriarcal”, comenta Loayza.

Sin embargo, esto ha evolucionado con el pasar de los años y actualmente son pocos los colegios que mantienen el uniforme gris. Se ha particularizado. “Las mujeres han hecho del uniforme una especie de discurso, de expresión. El hecho de subir un poco la falda sobre las rodillas es una suerte de crítica porque a pesar del uniforme, va a vestirse como le gusta”. A pesar del progreso, “el estigma sobre el uniforme debe seguir cambiando”, destacó Jerjes Loayza.

Contar historias con la ropa

Netflix lo tenía claro: “Élite” sería el nuevo “Sex and the City” adolescente. “Querían que fuese una serie de referente para los jóvenes y no tan jóvenes, icónica y aspiracional. Entonces teníamos que marcar tendencia”, recuerda Rodríguez.

Escenas de la tercera temporada de "Élite" . (Foto: Netflix)

El equipo decidió hacer del vestuario otro de los personajes en la serie española. “Al final los adolescentes no solo se fijan en la trama (de la serie), sino que tienen un mundo estético y visual muy importante. Siguen a gente en Instagram porque les gusta cómo van vestidos. Está muy pensado para que esta serie le guste de estética también a los jóvenes y no tan jóvenes, a mí me encanta la serie”, recuerda Rodríguez.

Para la diseñadora, vestirse no es solo vestirse; porque cuando escoges tu ropa por la mañana estás contando cómo te sientes, si estás contento o enfadado, incluso si no has tenido tiempo para arreglarte . “Cuando cuentas una historia, la tienes que traducir con la ropa. Ese es mi trabajo. Traducir el personaje, su estado de ánimo, lo que le está pasando. No soy una experta en moda, yo cuento historias a través de la ropa”.

Cuando el espectador aprecia el vestuario de “Élite”, pueden empezar a perder el miedo a mezclar, a crear. “Creo que lo que hago puede influenciar a los demás para bien. Para mí, vestirse es un acto para comunicar y de libertad, decir quién soy sin necesidad de hablar. Yo quiero que los espectadores se atrevan, que pierdan el miedo, que disfruten, a que creen su propio mundo. Y creo que lo estamos haciendo”.

Lo nuevo de la cuarta temporada

Lo poco que pudo comentar Cristina Rodríguez desde su ámbito es que los nuevos personajes que vendrán en esta temporada, como Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi) y Patrick Blanco (Manu Ríos), nos van a “rechiflar”. Lo nuevo va a estar interesante, y no hablamos solo por su vestuario, que desde el tráiler se nota que también destacará.

Nuevos estudiantes llegan a Las Encinas (Foto: Élite / Netflix)

En esta nueva entrega de la serie española también habrá una fiesta donde los actores lucirán vestidos de alta costura. “Tenemos unos vestidos de morirte, que son de la diseñadora Yolancris, de Barcelona que hace cosas únicas. Palomo Spain que nos ha ayudado mucho también. Hay muchos diseñadores que han querido estar en Élite”, menciona la vestuarista.

Por último, nos explicó que “Élite: historias breves”, anunciada por Netflix para la semana del 14 al 17 de junio, serán capítulos divertidos de 10 minutos y no tendrán esa carga dramática usual de “Élite”. “Yo creo que al público le va a encantar, tiene un punto de comedia que a mí me apetecía mucho. A veces se termina la serie y dejas a personajes en el aire. Ahí queremos contar un poco más del porqué de las cosas. Está muy ´guay´”, finalizó Cristina Rodríguez, la genio detrás del espectacular vestuario de la serie española.

