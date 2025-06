Como resultado de la suma entre esfuerzo y talento, Elvira Mínguez (Valladolid, 59 años) se ha permitido algo no muy común: debutar como directora de lo que a su vez fue su primera novela. Surgida en el teatro a finales de los ochenta, la artista es portadora de un currículum envidiable que le ha permitido no solo ganar premios como el Goya o el Ondas, sino tener la posibilidad de trabajar de la mano de grandes figuras del cine como John Malkovich o Steven Soderbergh.

Esa carrera iniciada en las tablas en 1989 ha tenido varias etapas. Saltando del cine a la televisión, Mínguez ha sido una testigo inmejorable de las transformaciones de la industria, que hoy parece sumida en una competencia por captar público no solo en salas de cine, sino también desde casa, encendiendo tabletas y celulares para ver series y películas en el denominado streaming.

La vallisoletana ha dialogado con Saltar Intro de El Comercio acerca de “La sombra de la tierra”, su debut como directora. Se trata de una miniserie que adapta en cuatro episodios la novela con la que Mínguez rompió fuegos como escritora –‘oficialmente’, porque escribir lo ha hecho desde siempre—allá por 2023, y con la que fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León. En Latinoamérica, el último de estos capítulos se emitirá el 6 de julio en Atreseries. Y de forma íntegra, la temporada se encuentra disponible en la plataforma de streaming Atresplayer.

EL SALTO DEL LIBRO A LA PANTALLA

Lo primero que a uno se le viene a la cabeza tras visualizar cualquiera de los episodios de "La sombra de la tierra" es la crudeza. La miniserie cuenta una historia de enfrentamientos entre dos mujeres: Garibalda (interpretada por Adelfa Calvo) y Atilana (a cargo de María Morales). Ambas habitan Villaveza del Agua, un castigado pueblo de Zamora, al noroeste de la península ibérica.

Confiesa Mínguez al comenzar esta entrevista que, inicialmente, “La sombra de la tierra” no era más que una de las muchas historias que han rondado su cabeza como producto de sus tres décadas de carrera. Sería la sugerencia de una amiga muy cercana aquello que la motivó a enviar lo que terminó siendo un manuscrito a Editorial Planeta. Esto se convertiría en el puntapié inicial de una carrera a toda velocidad en la que a ratos parecía no haber marcha atrás. Felizmente.

“Al comienzo quería escribir una historia que fuese como una amalgama de muchas de mis preocupaciones a lo largo de 30 años en este mundo audiovisual. Así, la manera de narrar (lo que luego ya sería la novela) fue siempre muy visual, porque, lógicamente, mi cabeza funciona con imágenes, y a la hora de escribir veo cómo se mueven los personajes, cómo respiran, es decir, veo todo lo que hacen, e intento plasmarlo en papel”, recuerda.

El personaje de Garibalda, interpretado por Adelfa Calvo. (Foto: Difusión)

Antes de convertirse en un producto de cuatro capítulos con aproximadamente 50 minutos de duración cada uno, "La sombra de la tierra" fue objeto de negociación. Primero, Mínguez quería una película. Segundo, la creadora estaba convencida de que nadie podría adaptar mejor esa historia que surgió en su cabeza que ella misma. Atresmedia planteaba una miniserie de siete episodios y, además, un co-director que trabaje de la mano de Elvira. Al final, hubo acuerdo.

“Todo el proceso de rodaje para mí fue maravilloso porque tuve a mi lado un equipo con el que había trabajado como actriz en varias ocasiones, por lo que nos conocíamos muy bien. Gente muy preparada, con un nivel altísimo, gente de cine, para que el producto tuviera una factura tal. Así que me limité a no ‘estorbar’ demasiado, a crear un ambiente lo suficientemente fácil, sencillo y amable para que cada uno pudiera desarrollarse en todas sus posibilidades. Indudablemente, mi fuerte es la interpretación, por mis años de experiencia en ello, así que el casting fueron los que yo quise. Y, bueno, el trabajo se tornó muy fácil”, cuenta a Saltar Intro.

UNA HISTORIA SOBRE EL ODIO Y LOS ABUSOS

La crudeza de cada episodio en “La sombra de la tierra” tiene que ver con pulidas actuaciones, pero sobre todo con un guion bien trabajado. Aunque presenciaremos una retahíla de cruces y rencillas entre Garibalda y Atilana, lo cierto es que -- cual huracán-- esta inquina mutua arrasa con todo alrededor. Así pues, hijos, empleados y hasta vecinos son testigos del odio humano, pero, sobre todo, algunos sufren dolor como víctimas, en su mayoría de abusos ‘puertas adentro’ los cuales hoy, lamentablemente, son más realidad que ficción, en España como en Latinoamérica.

Quizás quien mejor resume las consecuencias de haber sido criada en un ambiente tan tóxico y violento como el descrito es Amparo (interpretada por María García-Concha), una joven que desconoce lo que es recibir el amor de su madre (Atilana), y que salta de observadora a víctima sin que nadie le preste mayor atención o se siente a escucharla. A su manera, el personaje irá ganando protagonismo episodio tras episodio, generando múltiples sensaciones en el televidente.

La actriz María Morales da vida a Atilana.

“Los hijos son víctimas de los abusos que se ejercen sobre ellos. Y cada uno intenta lidiar con estos como buenamente puede. Amparo, para mí, es la única que realmente coge el testigo. El hecho de que se haya criado en el desamor… el hecho de que la hayan ninguneado. Nadie ha prestado atención a lo que verdaderamente se estaba cociendo en esta cría. Por eso ella es ese tipo de personaje que está oculto, que parece que no se está enterando de nada, pero en sí se está enterando de todo. Que va aprendiendo de las malas artes, de la maldad y del odio. Y esa es su herencia”, afirma Mínguez.

“Y una de las cosas que a mí me interesaba contar a través de Amparo es que cuando estudié sobre los abusos sexuales intra familiares y los maltratos, descubrí que los especialistas dicen que estos se repiten hasta en seis generaciones. Pienso que Amparo muestra de qué manera eso se va repitiendo y heredando”, continúa la directora española, quien resalta como otra lectura que te da esta historia, la posibilidad que sí tienen los padres dar y enseñar a dar amor a sus hijos. “Para odiar se necesitan dos. Como padres y adultos tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar, porque sí se puede enseñar. Esa es nuestra obligación. Para mí, Amparo representa a una persona que no le han enseñado a amar, que no ha sido amada, y que por tanto va a continuar odiando”.

El reconocido actor Ginés García Millán en el papel de Ladislado (derecha). / Jerónimo Álvarez

LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR UN BUEN PRODUCTO EN EL STREAMING

Lo dicho líneas arriba es real. Elvira ha sido testigo de tres décadas de cambios en la industria del entretenimiento en España. Si hablamos de producciones en castellano, el país europeo lidera los índices de producción de películas y series. “La sombra de la tierra” es un ejemplo inmejorable de lo que se ha tornado una práctica recurrente hoy: tomar un buen libro y llevarlo a la pantalla. El resultado es algo que concierne no solo al director, sino también a actores, productores y hasta agencias de relaciones públicas. La novel directora vallisoletana agradece haber tenido la posibilidad de trabajar con los mejores, pero, sobre todo, volviendo a hablar del set, la libertad para –literalmente—colocar la cámara donde le plazca, asegurando así una experiencia total al espectador.

“Quería que el espectador, igual que ocurre con la novela, donde muchísimas veces estoy utilizando la primera persona del plural, ese ‘vemos’, con el fin de meter al lector en la historia, como que estuviera sentado a esa mesa donde Atilana le tira el trozo de pan a la hija. Yo quería que (el televidente) estuviera ahí. Por eso quería que la cámara estuviera súper encima. Buscaba que el espectador entendiera por lo que estaban pasando esos críos. En el fondo esta es una historia sobre el odio. Para mí el arranque de todo, cuando empiezo a escribir, es qué ocurre si el pilar de la existencia de un ser humano es el odio”, rescata Mínguez.

Consultada sobre si coincide en que la velocidad que ha tomado la industria audiovisual puede hacer menoscabo en el resultado final de los productos que llegan a las pantallas, la directora nacida en 1965 dice no tener una respuesta totalmente definida, aunque tampoco oculta que extraña la ‘vieja escuela’ en la que todo tal vez parecía algo más cercano. Y menos rápido, claro.

A la izquierda Atilana y a la derecha, de espaldas, Garibalda, en una escena de "La sombra de la tierra".

“Es cierto que se ha creado un mercado donde todo va muy muy rápido, consecuencia tal vez de que todo alrededor nuestro va así. El consumo es rápido, la demanda es enorme. Desde el punto de vista de una actriz, pues, perfecto, porque hay más trabajo. Desde mi faceta de escritora, pues, a mí en ningún caso Editorial Planeta me ha apurado para entregar mi segunda novela. En eso voy con mucha calma. Me pasa lo mismo que con ‘La sombra de la tierra’: voy a terminar mi (segunda) novela y ya se verá en qué queda. Si se tiene que adaptar, lo haré yo, y si no se puede, pues me quedaré solo con la novela. Ahora, todo lo demás me da bastante vértigo, aunque no sé hasta qué punto aquello pueda influir en la calidad de las producciones”, refiere.

Finalmente, ¿se anima Elvira Mínguez a responder sobre el estado de salud de la industria audiovisual española hoy? El peso de sus tres décadas en la industria le permite reflexionar. “Las audiencias, la rapidez a lo que va todo, influye. Aunque a veces pienso que quizás ya estoy demasiado mayor. Sin embargo, ahora mismo el poder de las plataformas está cambiando el perfil, tanto del espectador como del producto que ofrecemos. Y creo que no se presta atención a lo que tal vez se le debería prestar más. Hay algo como de ‘¡vamos, necesito cinco comedias!’. Es una sensación algo de cadena, y yo hecho un poco de menos lo artesanal, más elaborado. No tanto como antaño, claro, cuando el productor empeñaba su casa para poder hacer una película, pero sí creo que le falta mimo, por eso digo que es engañosamente bueno (el momento)”, concluye.