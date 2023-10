Fuera de la ficción, Andrés Salas y Emanuel Soriano son buenos amigos. Por eso, cuando al primero le dijeron quién sería su compañero de aventura en el rodaje de Cajamarca para filmar la película “Pirú”, estaba encantado. La cinta de Bismark y Sara Rojas cuenta el viaje de dos ingenieros a una zona minera de esa región que tienen como tarea convencer a la población de que vendan sus tierras para emprender en estas un proyecto minero.

En “Pirú”, Alí (Emanuel Soriano) viaja junto a su mejor amigo (Andrés Salas) hacia la sierra del Perú por trabajo. Cerca a su destino, su viejo carro pierde el control y choca contra el árbol de Hermelinda, una anciana que vive en el pueblo de Quri Suncu. Al inicio, el joven siente rechazo por los pobladores, pero ese sentimiento evoluciona a una bonita amistad a causa de la nobleza de un niño llamado Pirú. Pronto, el problema vendrá cuando el jefe de Alí le diga que debe desplazar a sus nuevos amigos de su hogar para empezar un nuevo proyecto minero.

"Pirú" Película peruana “Mi película nace, porque he vivido en Cajamarca y el tema de la minería está a flor de piel”, dijo el director Bismarck Rojas a Saltar Intro de El Comercio durante el avant premiere de la cinta. “Mi propuesta al hacer esta película es preguntarnos, como peruanos, cómo podemos abordar el conflicto, pero no hemos tenido ningún contacto con empresas mineras. Es una película 100% independiente. Se trata de una historia de conflictos humanos, mas no de buenos y malos, sino de lo que significa el hogar”.

"Pirú" estrena el 5 de octubre en los cines. El 5% de las utilidades que genere la película será donada a fundaciones que protegen a personas en situación de calle y animales abandonados.

Emanuel Soriano, Bismark Rojas y Andrés Salas filman la película "Pirú" en Cajamarca.

“Discutimos rehaciendo una escena donde los personajes se estaban peleando”, cuenta a Saltar Intro de El Comercio, Emanuel Soriano, quien participó de una entrevista virtual junto a su compañero de rodaje, Andrés Salas, por la cuenta de Instagram de esta sección.

Por su parte, Salas sintió muy personal este rodaje, pues su familia es cajamarquina y parte de su infancia fue en Cajamarca. Durante los días de trabajo, invitó a Emanuel Soriano a conocer los lugares que evocan su nostalgia y, de repente, se encontraba con conocidos mientras paseaba en la calle.

Lo más difícil para el equipo de producción de “Pirú” fue filmar en un clima frío en las madrugadas. Debieron soportar los imprevistos, incluido el robo de equipos de una camioneta. Había un impacto emocional por el incidente y se sentía malestar por la temperatura, que provocaba hielo en las ventanas del auto de utilería, un ‘escarabajo’ de color amarillo, al que debían aventarle agua caliente para poder entrar por la puerta, según comentaron Soriano y Salas durante la entrevista.

Sin duda, la mayor dificultad para ellos fue trabajar con “no-actores”. Es decir, personas locales fueron seleccionadas en una audición para actuar en la película. Mateo Castrejón tiene 7 años y es Pirú, un niño al que sus padres abandonaron, y María Teresa Tello interpreta el papel de su abuela. Son, en definitiva, quienes se roban el corazón del público en los últimos minutos del filme.

Emanuel Soriano, Andrés Salas y María Teresa Tello forman parte del elenco de "Pirú".

-¿Cómo fue trabajar con Mateo y María Teresa?

Emanuel: Fue muy emocionante. Fuimos a visitar su casa.

Andrés: Sí, María Teresa nos invitó a una ‘cullada’ bailable. Una vez nos invitó trucha.

Emanuel: Estando cerca de ella es donde empezamos a interactuar. Entonces, ensayamos un poco las escenas y María Teresa rápidamente se iba a las lágrimas al hablar de su tierra.

Andrés: Cuando acababan los ensayos, íbamos caminando a dejar a Mateo a su casa. Fue una bonita experiencia para tratar de no bloquear sus emociones y sus propuestas, y resolver sus dudas al momento de actuar. Justo hoy día en la mañana hablaba de Mateo y era increíble ver todo lo que transmite como actor sin ser consciente de ello. Ha sido fundamental el trabajo del director Bismark Rojas y la coach de Mateo, Kelly Skerrett.

Mateo Castrejón y Emanuel Soriano son Alí y Pirú en la película peruana.

-¿Las historias de diferentes regiones del Perú se deben seguir contando en el cine?

Emanuel: De todas maneras. Lo interesante de “Pirú” es que junta dos lugares del Perú. En la película, los pobladores nos llaman a nosotros, los limeños, “turistas” que van a Cajamarca, a pesar de que también somos peruanos. Es una invitación a observarnos y ponernos en el lugar del otro, sobre todo, a los personajes que vienen de Lima. Sobre el cine regional, es penoso lo que se quiere hacer con la ley de cine que quieren sacar.

- ¿Cuál es el futuro del cine peruano si se aprueba un proyecto de ley sobre cine regional, como el promovido por la congresista Adriana Tudela?

Andrés: Voy a tratar de calmarme un poco para responder.

Emanuel: Solo para acotar, “Pirú” postuló siete veces a los estímulos de DAFO.

Andrés: Y se ha hecho casi enteramente con un presupuesto de la DAFO y de otros a los que participó. Para los cineastas peruanos, no es fácil acceder a los estímulos de DAFO para hacer un producto audiovisual como “Pirú”. Entonces, ese proyecto de ley me parece una completa ‘pachotada’. Una propuesta como esa sin haber hablado antes con los involucrados… Si no hablas con nadie del ámbito del cine, no puedes sacar una ley de cine para lo que pretenden hacer. Es descabellado. A mí me duele mucho, porque siento que hay muchas historias del Perú que pueden ser contadas. Hay mucha gente que quiere emitir su voz y contar su historia, su problemática, y qué mejor conducto para hacerlo que el arte, las películas. Entonces, me afecta muchísimo, siendo tan renegón, estoy totalmente en desacuerdo con esa propuesta de ley.

- ¿Qué opinan de lo que dijo Alejandro Cavero sobre el cine peruano: “No veo una sola película que haya ganado absolutamente nada. Son muy malas estas películas, nadie las va a ver al cine”?

Emanuel: Las peores, las más tristes mentiras. Lo indignante es que eso no es verdad, porque hay tantas películas galardonadas. Me da mucha pena y cólera en manos de quienes está el país desde hace mucho tiempo. Deberían cortarse el presupuesto para otros fines. No están enfocados en hacer lo que tienen que hacer, sino en quitarle posibilidades a lo que ya se ha logrado. Y el cine regional ha logrado mucho. Desde “La teta asustada” ya había un poco de logro, pero igual era como un cine con una visión de afuera de la región (directora: Claudia Llosa), mientras que “Wiñaypacha” es una dirección desde dentro (director: Óscar Catacora). Es lamentable que, en el exterior, sea tan apreciado nuestro cine y no dentro de nuestro país. Más bien, se deben generar espacios, donde se puedan conocer estas realidades del Perú, sino, tal cual como estos chicos de Lima en “Pirú”, no conocen la realidad de su país. Además, el cine es cultura y lo que está buscando no es ganar plata siempre. No todo en la vida es plata. Con el cine, también se trata de lo qué te aporta o recuerda a tu país.