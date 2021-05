Conforme a los criterios de Saber más

Emiliano Zurita, el más joven de los hijos de Humberto Zurita (“Capricho”) y Christian Bach (“Los ricos también lloran”), las legendarias figuras de las telenovelas mexicanas, es uno de los protagonistas de “El Baile de los 41”, película del director David Pablos que, tras un exitoso paso por las salas de cine mexicanas, ya está disponible en Netflix. Para el joven actor, este proyecto significa un gran impulso en su carrera como artista y una interpretación que siempre recordará con cariño.

La cinta, que trata el tema de la homosexualidad en las élites mexicanas de inicios del Siglo XX, empujó a Zurita a entender la homofobia de un contexto social pasado, pero que permanece en la memoria de su país y deja rezagos en la habladuría del pueblo y la costumbre tradicional, algo que él quisiera que cambie.

En este antiguo suceso histórico narrado por la prensa de la época, 42 varones miembros de la clase alta fueron intervenidos en una fiesta de la calle La Paz, en Ciudad de México, que generó polémica, porque la mitad de los asistentes estaban vestidos de mujer y uno de ellos, según los rumores, era el yerno del presidente que se había perpetuado en el poder durante casi 30 años, Porfirio Díaz.

En “El baile de los 41”, Zurita interpreta a Evaristo Rivas, un personaje ficticio creado desde la imaginación de la guionista mexicana Mónika Revilla para dar vida a la supuesta pareja gay de Ignacio de la Torre y Mier (Alfonso Herrera), el esposo de Amada Díaz (Mabel Cadena), hija del presidente al que hoy llaman “dictador”.

-¿Alguna vez habías escuchado de este suceso histórico antes de leer el guion?

Sí, de hecho, en la sociedad mexicana fue muy relevante este miedo al número 41. Mucha gente, sin saber que era algo realmente homofóbico, no se quería asociar con el número 41 o no quería cumplir 41 años, entre otras creencias. Cuando me empecé a documentar sobre el tema de “El baile de los 41”, me di cuenta de tantas cosas que existen en la cultura mexicana. Espacios racistas, homofóbicos, misóginos están muy normalizados en nuestro léxico del día a día. Para mí, fue muy importante ver eso en contexto . Aunque sientas que eres muy liberal, hay ciertas cosas que tienes que ir aprendiendo a diario para ir mejorando.

-El cronista mexicano y miembro de la comunidad LGBTQI+, Alonso Hernández, me comentó en otra entrevista que, en el cumpleaños 41 de su padre, le advirtieron a su familiar que no vaya a “voltearse” como homosexual, porque justamente el contexto histórico volvió un tabú a este número.

Eso está asociado directamente a partir del baile de los 41 y con el tema de que la homosexualidad salió a la luz en México. Hay gente que lo toma como algo normal, pero eso no está bien. Tienes que aprender de esto para no seguir repitiendo las mismas cosas que ya están pasadas.

-¿Pero tú sabías de este tabú únicamente por medio del chismorreo? ¿o tal vez tus padres o abuelos alguna vez lo comentaron?

Pues no. Creo que ya llegando a mi generación se fue perdiendo un poco, pero definitivamente en generaciones más mayores era algo normal, específicamente eso de cumplir 41 años. Definitivamente se usa menos la expresión. Espero que con esta película no pase a la historia, más bien, sea recordado para que la gente pueda entender de dónde viene, y así estar más informados al respecto.

"El baile de los 41" se estrenó el 1 de noviembre de 2020 en los cines de México, donde por la pandemia se permitió hasta un 30 % de aforo, pero aún así llenaron las salas con el estreno de la película. (Foto: Netflix)

-Claro, el pueblo se ha apoderado de este rumor y a partir de eso se pueden crear personajes ficticios, como Evaristo Rivas, la pareja gay de Ignacio de la Torre y Mier. ¿Qué reacciones viste sobre el personaje que interpretaste?

Me llegaron reacciones muy buenas que me hicieron muy feliz, porque a pesar de que estrenó en pandemia, fue un gran estreno. Estuvo en Morelia, Guadalajara, todas las salas de cine de México y me hizo feliz que, teniendo 30 % de aforo, mucha gente fue a verla. A mucha gente, le conmovió mucho la historia. Les gustó, nos llegaron mensajes muy bonitos. Para mí, es algo muy especial, porque a este proyecto le tengo mucho amor. Es una historia muy importante que la gente debería ver y apoyar. Además, está bien hecha. ¡Es un buen cine mexicano! Gran apoyo, gran producción, grandes talentos delante y detrás de cámara, y pues me hace muy feliz que ya va a salir en Netflix y todo el mundo la va a poder ver.

-¡Más de 200 países podrán ver a Evaristo Rivas!

¡Sí! David Pablos, el director, siempre se enfocaba mucho en los detalles, al momento de dirigirme para interpretar a Evaristo Rivas. Es decir, la parte histórica: que yo debía entender mucho más el Porfiriato, el día a día de la época, la gente de la élite porfiriana, qué significaba ser un abogado de la élite en esos días. Fue un tiempo muy especial en México. Con una mano muy dura, Porfirio Díaz empujó a México a ser más afrancesado y hacia cierto tipo de progreso, pero con eso utilizaba medios duros para ejercer el poder. Sí, llevó mucho progreso a México, pero al mismo tiempo era una época muy machista, muy racista, muy clasista y creo que eso se veía en el día a día de los hombres y mujeres de la élite porfiriana. Todo era a base de un sistema de honor, donde todo lo hacías para llevar tu nombre más alto, a estar por encima de los demás y creo que eso también me traducía mucho a mí en el personaje de Evaristo Rivas. Era un hombre macho, que tenía un cierto tipo de honor, un trabajo con diputados, gobernadores, el mismo presidente, y el hecho de que Evaristo sea un hombre homosexual, personalmente yo siempre lo sentía como una parte de lo que él es en esencia. Su orientación sexual es una parte de él, como es una parte de todos los demás, pero no es algo que lo defina. Evaristo no siente que lo debería de definir, pero en el Porfiriato es algo que, si tú eres un hombre o una mujer homosexual, por alguna razón, demerita todo el progreso que has tenido para construir un honor y un nombre. Yo creo que eso es algo que Evaristo siempre tiene en la cabeza y dice: “pues es el mundo en el que vivo y tal vez no debería de ser así”.

-Es un personaje que representa un reto actoral interesante, tanto que, entre Ignacio de la Torre y Mier y Evaristo Rivas, tú ansiabas conseguir el segundo después del casting. ¿Alfonso Herrera no habrá sentido un poco de envidia de no interpretarlo él?

Conocí a Alfonso en el cásting. Creo que ese personaje que él tiene es tan, pero tan complejo y fuerte… Ignacio de la Torre era como un hombre del momento. El empresario más fuerte, tenía todas las azucareras de México, quería ser gobernador de México, quería ser presidente, estaba casado con Amada Díaz, era el yerno de Porfirio Díaz. Tenía un nivel de poder tan fuerte que, en verdad, termina arriesgándolo todo por el hecho de que es un hombre homosexual. Dentro de todo el poder que tiene, te das cuenta de que no tiene mucha libertad, y eso sigue siendo muy relevante hoy en día, especialmente en la política, donde no importa el poder que tengas, tu orientación sexual a veces te limita en muchos factores y eso es algo de lo que habla la película . Y pues que es algo que está totalmente mal. Creo que es muy importante saber que, aparte de la conexión emocional entre Evaristo e Ignacio, quien creo que es la base de la película, pues es muy impactante ver que Evaristo tiene ciertas costumbres y visiones sobre la libertad que Ignacio no tiene. Eso genera una dinámica muy especial en los dos.

Emiliano Zurita (izquierda) y Sebastián Zurita (derecha) son hijos de la fallecida Christian Bach (centro), importante actriz argentina nacionalizada mexicana de las telenovelas de antaño que conquistaron varios países de habla hispana con su melodrama particular. Hoy sus gemelos lideran su propia productora llamada “Addiction House”. (Foto: Difusión)

-Y por eso sumemos “El baile de los 41” a la lista de películas de tu carrera, además de “No, porque me enamoro” y tu trabajo de producción en “¿Cómo sobrevivir soltero?” (Amazon Prime Video), muy recomendada y por la que estamos esperando el próximo estreno. Esta última la has trabajado con tu socio y hermano, Sebastián Zurita. ¿Por esa libertad creativa decidieron impulsar su productora Addiction House?

Sí, en realidad, estudié arquitectura cinco años y acabando vi que mi hermano ya había creado la productora. Dijimos por qué no trabajamos juntos y creamos juntos ciertos proyectos. Y pues el primer proyecto fuerte que vendimos fue “Cómo sobrevivir soltero” justo para Amazon Prime Video, que de hecho es nuestra primera comedia en español con un lanzamiento mundial, siendo Amazon Original. Nos funcionó muy bien y ya estamos trabajando en nuevas temporadas.

-En el inicio de tu respuesta me dijiste que habías estudiado arquitectura. Creo que eso viene de parte de mamá, Christian Bach, pues ella impulsó un poco este tema de estudiar algo “antes de” ejercer en el arte.

Sí, mis papás siempre fueron muy… digo, nunca nos forzaron a estudiar una carrera, pero era una recomendación cargada con sus muchos años de experiencia profesional. Que, si quieren ser actores, directores o lo que sea, está súper, pero mis padres decían “les recomendamos” que tengan una carrera académica . Porque mi mamá era abogada y mi papá sí estudió teatro. Al final creo que fue algo muy especial, que te da un conocimiento general y, quieras o no, lo que estudies te termina ayudando en la carrera como actor.

Emiliano Zurita tiene 27 años y ha participado de algunas producciones mexicanas recientes, como "Señora Acero" (Netflix). Demoró en llegar a la actuación, porque primero estudió Arquitectura en el Pratt Institute de Nueva York. (Foto: Difusión)

-El 10 de mayo se celebró en México el Día de la Madre, ¿cómo sintieron la ausencia de Christian Bach en familia?

Pues muy bonito el día, en realidad. Hemos estado en familia. Como siempre, ¿no? Nosotros procuramos compartir el tiempo que tenemos, salir a comer. De hecho, fuimos a ver “No, porque me enamoro”. Estamos todos trabajando en la misma ciudad, entonces ha sido muy bonito poder estar juntos en estos días en especial y pasarla bien en familia, ya que ahora tenemos la oportunidad.

-No siempre hay familias que tienen esta conexión tan íntima, pero en tu caso sí existe con tu hermano y padres. ¿Cómo es trabajar con ellos?

Es eficiente y fácil, porque siempre terminas hablando las cosas directamente, especialmente mi hermano y yo, que dirigimos algunos episodios de nuestra serie. Es muy valioso para el proyecto podernos juntar y “pelearnos”, entre comillas. Decir: “esto funciona y esto no”, muy directo. Porque entonces, cuando ya llegas al set del proyecto, tienes una visión mucho más concreta con lo mejor de los dos y creo que todo fluye muy bien. Empiezas sacando cosas muy especiales que no las podríamos hacer solos. Creo que tenemos una dinámica que nos funciona muy bien y espero que así siga para los siguientes proyectos que tengamos.

Humberto Zurita, padre de Emiliano y Sebastián, ha sido una figura importante en México. Lo recordamos por telenovelas que ha protagonizado con su esposa, como "De pura sangre", pero el actor de 66 años no se queda en el pasado. Su último éxito en audiencia es "100 días para enamorarse" (Netflix) producida por Telemundo, donde interpreta a un padre de familia. (Foto: Cortesía Emiliano Zurita)

-¿Nunca se han peleado?

Siempre nos peleamos, pero siempre desde un lado bueno y lo bueno es que siempre tenemos una visión muy similar para lo que queremos y la diferencia es por dónde llegamos al mismo punto. Al hablar sobre de un tema, sabiendo que tenemos la misma visión, sale algo mejor y las peleas terminan ayudando. Somos personas muy similares con la característica de que peleamos mucho por nuestras ideas, cada quien pelea por su idea. Siempre hay esto de: “ah, sí, tienes razón, ok, bueno, bueno, esta se la cedo”. Entonces, al pelear tanto sobre una idea, la que queda es la mejor. Ayuda.

-Adicction House es algo de tu hermano y tuyo, pero, por ejemplo, Zuba Producciones es algo que tus padres crearon juntos, ¿qué tanto te inspiraron ellos?

Pues, siempre. Tengo la fortuna que, desde chico, tengo una gran escuela en la casa y mucho apoyo, mucha experiencia, en todos los proyectos. En su momento, también consultaba con mi mamá, con mi papá, mi hermano . Siempre nos estamos dando los puntos de vista y fue algo muy especial también para “El baile de los 41”, un proyecto que desde que leí el casting, dije: “ah, este sí me gusta mucho”. Como actor, es lo que menos quieres que te pase, que te emocione tanto un cásting, porque el 95% de veces no te quedas con el papel. Siempre piensas: “na, está bien si no me quedo”. “Y quién es el director”, pregunté. “El de ‘Las Elegidas’”, me dijeron. ¡Ah chingado! Eso sumó mucho. Especialmente, con un personaje como este muy complicado en el sentido histórico y decir que estás al lado de Alfonso Herrera y al lado de Mabel. Muy importante. Por eso, invito a que no se pierdan la “El baile de los 41”, que se estrenará en todo el mundo el 12 de mayo en Netflix.

