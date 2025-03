En el contexto de esta fiesta televisiva es que pudimos conversar con su trío protagonista Natalia Sánchez, Alain Hernández y Daniel Tatay, para que nos hablen del rumbo de Begoña, Jesús y Andrés, los personajes que interpretan respectivamente en “Sueños de Libertad” y del gran giro que dará la trama en los próximos capítulos.





-¿Un año después, cómo describirían la evolución de sus personajes?

Alain Hernández: Ha sido un trabajo desde el minuto cero en el que yo le dije al director de la serie: “Yo no quiero hacer un malo de cómic, de manual, de que es malo porque sí. Jesús durante mucho tiempo ha ido haciendo las cosas mal por impulso, porque es como un niño herido, al que le quitan esa pelota y nadie quiere jugar con él... Evidentemente no justifico el que agarre una escopeta y mate a su primo y a su mujer, ni las agresiones hacia Begoña. Y es verdad que cada vez más vemos a un Jesús más frágil, cuando nadie lo ve o vemos un lado más profundo en cuanto a personalidad y eso para mí como actor es más rico a la hora de interpretar”.

Daniel Tatay: Yo creo que Andrés está siendo más consecuente con cómo es él. Que está sintiendo mucho más lo que le pasa. Al principio, cuando llega a la casa de los De la Reina es verdad que le pasan muchas cosas y las va recogiendo y asimilando pero son tantas las situaciones que está viviendo que no es fácil salir de ellas.

Natalia Sánchez: Begoña ha pasado por una montaña rusa de emociones y como dicen en terapia ‘le cae la ficha’ porque pasa de estar en una relación que ella considera idílica y que no se plantea que nada vaya mal a darse cuenta, en parte gracias a Andrés, a poner atención sobre cosas que no deberían estar pasando, que no deberían ser así y sobre todo por comparación, porque ve que con Andrés las cosas son más fáciles, que él la alaba cuando ella brilla, que la valora por cómo es y no por lo que hace... Entonces es como el viaje de una relación tóxica unida a una relación de amor de lo más puro y más honesto que existe”.

Alain Hernández, como Jesús de la Reina, en una escena de "Sueños de Libertad". / Jose Alberto Puertas

-Si bien el amor de Andrés y Begoña es protagonista de esta historia, hay una infidelidad y códigos que se cuestionan en una relación de hermanos, ¿Desde su posición, cómo ven el progreso de esta relación?

A.H.: Para mí lo de Andrés es imperdonable porque no puedes fijarte en la mujer de tu hermano. Si yo empiezo a sentir algo por mi cuñada pues me largo otra vez a Jaca (España) y más teniendo él una novia... o sea, esa persona no es buena.

D.T.: Es verdad que Andrés distorsiona un poco la historia y pone una piedra en el camino y se enamora de una persona que no debe enamorarse pero es tan profundo lo que siente... Yo nunca justifico a Andrés pero es verdad que también es muy noble y muy leal a todos que al final la gente lo justifica un poco por eso.

Andrés (Daniel Tatay) y Begoña (Natalia Sánchez) en un episodio de 'Sueños de libertad'.

-Ya que estamos hablando del tema, hay muchas bromas en redes sociales respecto a los muchos infieles que tiene la serie ¿Qué opinan?

D.T.: Es que estamos hablamos de 1958. Si fuera hoy, si tú no quieres a alguien le dices adiós pero por aquella época eso no se podía. Mucha gente era infiel, con doble vida porque no podía separarse. Era algo muy fuerte y no lo justifico.

N.S.: Claro, estaba mucho más normalizada la infidelidad porque estaba penada, no existía el divorcio. Entonces, cuando tú no tienes la libertad de empezar y acabar, solamente puedes elegir empezar y es hasta que la muerte los separe y sino, está penado por la cárcel. Que el amor va por un sitio y la ley va por el otro. Tú no puedes negar lo que el corazón siente, es como la historia de Marta y Fina, puede ser todo lo ilegal que tú quieras pero la homosexualidad ha existido desde que el mundo es mundo. No porque no lo quieras ver o porque no lo permitas, quiere decir que no exista, simplemente que no lo estás permitiendo legalmente, pero va a existir porque es inherente al ser humano el amar a otra persona.

Daniel Tatay, Natalia Sánchez y Alain Hernández en una foto promocional de "Sueños de Libertad".

-”Sueños de Libertad” es líder en su horario y es la ficción más vista de la televisión española. Esto además de orgullo, ¿les genera una presión extra a la hora de interpretar?

N.S.: Yo soy muy responsable con todo en general, con el trabajo también. Entonces, independientemente de la audiencia siempre intento dar el máximo, o sea, nunca llegaré con el texto sin estudiar y siempre voy a intentar dar lo mejor de mí dentro de las posibilidades que tengo. Lógicamente, saber que gusta tanto y que se ve tanto y que se sigue tanto, además que es un público muy inteligente porque lleva muchos años viendo series diarias y esta (Sueños de Libertad) es un paso más por su nivel de dificultad, las escenas son muy intensas, son muy cambiantes y nos exige mucho. Entonces, tenemos que dar la talla, tenemos que estar a la altura de lo que el público se merece también.

Natalia Sánchez y Daniel Tatay en una escena de "Sueños de Libertad'.

-Hablaba el otro día con Marta Belmonte sobre cómo la serie, a pesar de ser diaria, trata de escapar de los clichés

N.S.: Yo creo que intentamos defenderla con mucha verdad. Antiguamente yo creo más en las telenovelas que en las series diarias, había un código un poco más teatral, entonces eso te permitía estar mucho más subido, más exagerado. Ahora, en cambio, como te decía, el público es cada vez más inteligente, tiene más experiencia, tiene acceso a todas las plataformas, a todas las series, a todas las películas del mundo, entonces no puede seguir ofreciendo lo mismo que antaño, tienes que evolucionar como evolucionan los espectadores y el criterio de los espectadores.

Entonces, pese a que estoy defendiendo una trama, que esa es la gran dificultad de la series, defender tramas muy bizarras, porque realmente son muy intensas: que la hija de tu marido en realidad sea la hija de su primo, que la madre no sea tu madre, son situaciones que aparentemente sobre el papel son muy bizarras pero que tú tienes que defenderlas con toda tu verdad, como si estuvieras viendo una película de cine de autor que va de un biopic de tu vida. No cabe la exageración, porque por eso que a veces tienes que que ir hasta el final, entrar muy a fondo en las emociones y no tienes todo el tiempo que te gustaría, por eso creo que han cogido desde el primer momento un elenco súper profesional y con muchísima experiencia.

Daniel Tatay y Alain Hernández en una escena de "Sueños de Libertad".

-Si ustedes fueran guionistas de “Sueños de Libertad” o se les permitiera escribir algún episodio, ¿qué giro le darían a sus personajes?

A.H.: Me emociona el solo pensarlo. Creo que Jesús merece más bondad. Ojalá pudiera darse un giro radical y que que sea más bueno, que lo intentara, sobre todo por su hija... Jesús ha hecho muchas cosas malas pero no por ser malvado, sino por miedo, entonces, yo creo que Jesús se merece, se merecería el intentar cambiar por su hija y que le permitiesen ser bueno y no sé, un poco redimirse de todas esas cosas malas que ha hecho.

D.T.: Yo lo sacaría un poco de la zona de confort. Haría que sea un poco más malo entre comillas porque como actor, es interesante hacer algo diferente a lo que tú eres porque como que nos cogen para ser lo que somos un poco nosotros y eso es fácil. Lo interesante es hacer un personaje totalmente diferente a ti. No sé, que pasara algo, de repente un accidente, quedarme cojo, tuerto, jaja.

Daniel Tatay saluda al público de Saltar Intro y los invita a ver "Sueños de Libertad" por AtresPlayer Internacional.

N.S.: En mi caso, por amor al personaje no podría volver mala a mi personaje porque como apostamos desde un primer momento y como dibujamos a Begoña, los pilares de ese personaje son absolutamente inquebrantables, o sea, los valores de una persona son los valores de una persona y ella va a tener la misma mirada siempre. Pero sabes qué me encantaría y lo pienso muchas veces: Por favor, felicidad para esta mujer, me encantaría que sea feliz desarrollándose como persona y ver hasta dónde sería capaz de llegar si la vida no le pusiera límites tan fuertes como los que le pone. Porque la vida siempre te va a poner límites, siempre te va a poner obstáculos y si no fuera por los obstáculos, nunca sabríamos cuánto nos importan las cosas. Pero creo que hay obstáculos y obstáculos. Me encantaría verla en una casita feliz con Andrés o con el amor de su vida, con Julia, teniendo más hijos yendo al dispensario, montando a lo mejor su propio negocio o algo relacionado con la enfermería, con el cuidado de las madres, de los niños, de las mujeres, haciendo un cambio un poco en la sociedad, porque ella tiene otra mirada, ella se ha criado de otra forma, se ha criado fuera de España, en Inglaterra y eso le ha enseñado a sentir que no es una mujer florero. Me apetecería también verla como maestra de niños porque creo que ella tiene un motor y una energía y una luz preciosa que cada dos por tres se la están apagando.

Natalia Sánchez dándole vida a Begoña en "Sueños de Libertad".

-Hablando de eso, ¿podemos esperar un giro en algunos de sus personajes o en la serie?

D.T.: Se vienen muchas cosas y van a haber muchas idas y vueltas todavía.

N.S.: Concretamente no puedo contar nada de nada porque no puedo pero va a haber un gran, gran, gran giro para la serie en unas semanas de emisión. Y creo que este tipo de series tan intensas necesitan de estos giros de guión para poderse sostener.

-¿Es algo que nos va a entristecer o alegrar?

N.S.: Solo te puedo adelantar que todos nos quedamos en shock absoluto pero bueno, que es un shock que acto seguido viene de un disfrute porque como actores nos gusta que pasen cosas, que no sea todo lo mismo, entonces pasa algo que va a modificar todo para bien, porque la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa.

Natalia Sánchez invita al público de Saltar Intro de El Comercio a no perderse los capítulos de "Sueños de Libertad" por AtresPlayer Internacional.

-¿Te gustaría ver a Begoña por muchos años más en la tele?

N.S.: Mira, como venimos de un precedente que es “Amar es para siempre”, que estuvo 18 años en Antena 3, de hecho yo tengo muy buena relación con Itziar Miranda y estuve en “Amar.. hace muchísimos años. Lo que pasa es que el formato era diferente, los protagonistas cambiaban cada año, aquí no. Acá se busca un formato como muy fiel, van entrando personajes, saliendo y demás pero los pilares la van sosteniendo. Y yo voy, te lo prometo, no te voy a decir semana a semana, pero casi no me planteo más allá porque no tiene sentido. Estaré hasta que los guionistas decidan que tengo que estar y hasta que yo esté tan feliz como estoy ahora yendo a trabajar cada día dando gracias al cielo por permitirme encarnar a Begoña, eso sí que lo tengo clarísimo.

