Acapulco, el punto veraniego de figuras hollywoodenses como Elvis Presley o Cary Grant, fue locación de rodaje del cine y la televisión mexicana. ¿Cómo olvidar esos icónicos episodios del “El Chavo” (1971) o la película “El bolero de Raquel” (1957) protagonizada por ‘Cantinflas’ en el balneario? Pero no solo quedó en la memoria de esa audiencia que amaba a ‘Chespirito’ y a ‘Mario Moreno’, también en la de los visitantes del lugar, uno de ellos, Eugenio Derbez, quien conoció el mar en esas playas, cuando viajaba acompañado de sus padres durante su niñez. Y años más tarde, decide ponerle el mismo nombre, “Acapulco”, a su primera serie estelarizada y producida en idioma inglés para un medio estadounidense, Apple TV+.

Pero para Eugenio Derbez el balneario mexicano no es solo una referencia cinematográfica. En entrevista con Saltar Intro, el productor y protagonista de “Acapulco” expresó el gran cariño que siente por el lugar. “Mi historia con Acapulco ha sido muy cercana siempre. Toda mi vida. Desde la infancia. No filmo en Acapulco porque sea una moda grabar ahí, sino porque genuinamente lo amo”, dice el actor, quien en 2013 donó a la ciudad la ganancia de un fin de semana de su película más taquillera, “No se aceptan devoluciones”, tras los daños hechos por el huracán “Manuel”.

Desde esa pasión por el lugar, es que Eugenio Derbez trabajó junto a los reconocidos cineastas Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman en la ficción original de Apple TV+ Latinoamérica, “Acapulco”, que es además la serie spin off de la película “Cómo ser un latin lover”, aunque esta vez la historia de streaming tendrá una esencia diferente y nuevos rostros, pues ya no cuenta con la participación de Salma Hayek en el papel de Sara y la comedia se va por un humor aún más familiar y universal.

“Es complicado hacer viajar el humor. No sabes lo difícil que es escribir comedia cuando va para Estados Unidos, Latinoamérica y más de 100 países, en este caso. Si hablas ahorita de alguna cosa que hizo el presidente en Perú, en tu país se van a reír, pero en México no van a entender nada. O viceversa. Tuve que hacer un humor estructural con los personajes, donde estos sean tan diferentes entre sí que choquen y eso provoque el chiste, porque no puedes utilizar ningún tipo de humor que sea verbal o de cosas específicas”, comenta Derbez.

FACTOR HAYEK

La comedia “Cómo ser un latin lover” de 2017 es la historia de Máximo Gallardo (Eugenio Derbez), un gigoló bastante mayor a quien su esposa multimillonaria abandona y luego de eso busca a su hermana, Sara (Salma Hayek), que vivía con su hijo Hugo (Raphael Alejandro) en Los Ángeles, para encontrar asilo hasta hallar una nueva prometida adinerada. Cuatro años después del estreno de la cinta, en “Acapulco”, veremos el futuro de ‘Max’, un personaje que ha mutado, pues su instinto por crecer ya no es atrapar una fortuna, sino actuar a costa de sí mismo y su esfuerzo. Es así como en un flash gigante, al estilo del productor ejecutivo Chris Harris (“How I Met Your Mother”), el protagonista relata a su sobrino el pasado humilde que lo hizo descubrir su camino hasta llegar a ser un hombre poderoso dentro y fuera de México.

Ese gran recuerdo lo contará a su familia, Sara y Hugo, roles de Raphael Alejandro nuevamente y la actriz mexicana Bianca Marroquín (“Chicago” en Broadway), en ausencia de Salma Hayek. “Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella. ‘Salma’ estaba muy ocupada, haciendo varios proyectos y se nos complicaba con la agenda. Ella tenía ganas de participar en “Acapulco” y no se pudo. Tuvimos que decidir entre posponer el rodaje de la serie o contratar otra actriz. Y a la hora que, junto al equipo, estábamos valorando los personajes, nos dimos cuenta de que todo en la historia había cambiado mucho. Máximo ya no es un trepador social y un mujeriego. Cambió mucho la esencia del personaje y por lo tanto nos podíamos dar la licencia de que fuera bastante diferente a la película. Digamos que ahora está ligeramente basado en la película, pero ya no es la precuela, y por eso pudimos irnos con Bianca Marroquín, un gran talento mexicano”, explicó Derbez.

La historia, inspirada en el Acapulco de 1980 no tiene el mismo color y visión que la película. El diseño de producción de Nicolás Sabatini (“Luis Miguel, la serie”) respeta la identidad de México y cubre los muros del hotel resort “Las Colinas”, donde se desarrolla la ficción y tiene lugar el pasado de Máximo Gallardo, de la nostalgia de su propio pasado, ya que el diseñador de campo, al igual que Derbez, disfrutó muchas vacaciones en ese balneario junto a su familia.

Además, los rostros de los nuevos personajes de esta primera temporada de “Acapulco” tienen toda la calidad que Apple TV+ usualmente presume en sus producciones. Están Chord Overstreet, conocido por la serie ganadora del Golden Globe “Glee”, también la ganadora del Premio Emmy Jessica Collins, el multipremiado actor mexicano Damián Alcázar (“Magallanes” y “Narcos”), entre otros talentos de la escena hispana, dan vida a la comedia.

DE “FAMILIA PELUCHE” A “CODA”

En más de una ocasión, Eugenio Derbez ha manifestado la complejidad de trabajar en el humor en un territorio ajeno al suyo y más aun siendo cómico. Por eso, una de sus cintas dramáticas recaudó más de 28 millones de dólares en México y más del triple hacia el final de su transmisión en cines. En una entrevista con el humorista y youtuber Alex Monthy, Derbez comentó que, para ser tomado en serio por la industria, a veces, hace falta desligarte del género del chiste y adentrarte en la tragedia.

Además de los reality show de Prime Video “De viaje con los Derbez” y “LOL: Last One Laughing”, el actor mexicano dio la talla como personaje de reparto en la cinta dramática ganadora de la última edición de Sundance, “CODA: Señales del corazón”, que trata de la joven músico Ruby Rossi (Emilia Jones), que crece en una familia sorda y es inspirada por su profesor, Bernando Villalobos (Eugenio Derbez), para impulsar su arte. El latino tuvo que aprender a tocar el piano casi de cero y fue asignado con la misma maestra de teclado que trabajó junto a Ryan Gosling en la película “La La Land”.

Pero “el Cantinflas moderno”, como lo llamó el comediante mexicano Óscar Burgos, nunca va a olvidar esos inicios que le dieron sus primeras familias fílmicas, como lo fueron el elenco de “Familia P. Luche” y “XHDRBZ”. Del equipo de escritores de esas producciones, solo uno lo acompañó a Los Ángeles para despegar en la escena estadounidense. Y es Eduardo Cisneros, que además participa como co-creador, productor ejecutivo y guionista de “Acapulco”.

“Yo trabajo muy bien con Eduardo (Cisneros). Conoce mi estilo de humor, conoce México… ¡Yo lo tenía en el set de ‘Acapulco’ así de ‘tú eres el policía’! Si ves algo que no venga con el México que conocemos, avísame, porque tenemos que pararlo. No quería cometer errores, como cometen en muchas películas mexicanas, en donde de repente entran a un restaurante mexicano y están bailando flamenco atrás, ¿no? ‘¡Aguas, no vaya a pasar eso!’, le decía a Eduardo”, agregó Derbez en la última pregunta de la entrevista, que tomó cinco minutos, pero al saber el tiempo, él apresuró en cumplir con las cinco respuestas y agradeció la oportunidad.

