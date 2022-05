Aunque admite que muchos se negaron a darle una mano cuando dejó México para probar suerte en Estados Unidos, el actor Eugenio Derbez prefiere mantener eso en el pasado y proceder haciendo todo lo contrario: ayudando a que sus compatriotas tengan oportunidades en Hollywood. Un ejemplo de esto último puede ser la aparición de Carmen Salinas como su madre en “El Valet”, película que estará disponible en Star+ en Latinoamérica desde este viernes 20 de mayo.

“Cuando llegué a este país mucha gente, muchos compañeros no me dieron la mano, no sé, tal vez por miedo a que la competencia les pueda quitar el trabajo, que se yo. Y yo creo que es al revés. Hay que saber hacer equipo”, manifestó en diálogo con “Saltar Intro” de “El Comercio” a propósito de esta comedia romántica en la que comparte rol protagónico con la australiana Samara Weaving.

MIRA LA ENTREVISTA CON EUGENIO DERBEZ EN VIDEO :

Entrevista con Eugenio Derbez por "The Valet". (Fuente: Saltar Intro)

En este remake estadounidense de la cinta francesa estrenada en 2002, Derbez da vida a Antonio, un humilde valet parking que de la noche a la mañana debe fingir ser novio de Olivia, una estrella de Hollywood que busca ocultar su romance con un millonario casado.

Además de romance, la cinta dirigida por Richard Wong tiene un plus particular: fue lo último que grabó en cine la icónica actriz mexicana Carmen Salinas, antes de fallecer al no superar las consecuencias de un derrame cerebral sufrido en noviembre del año pasado. Esta fue nuestra conversación con el mexicano:

- ¿En algún momento se te pasó por la cabeza que esta película podría ser tu gran homenaje a Carmen Salinas?

Fíjate que no, pero acabó siéndolo. Te puedo jurar que este es el mejor trabajo de Carmen Salinas en cine. Y si no, el segundo mejor. Es espectacular, de verdad. Lo bien que quedó esta película, y te hablo en específico de Carmen Salinas. Nunca había trabajado con ella y fue una sorpresa ver lo disciplinada que era, las ganas y la energía que mostraba en escena. Quedé fascinado con ella. Me da mucha tristeza que no haya alcanzado a verla, porque me escribía y me preguntaba a cada rato cuándo sale la película. Se moría de ganas de ver la película terminada, y desgraciadamente no llegó. Pero sí, este es un homenaje para Carmen Salinas.

-En el video que compartiste en Facebook por el Día de la Madre, ella te dice ‘gracias por traerme a esta película’. ¿Has ayuda a colegas mexicanos a entrar a la industria en Estados Unidos?

Absolutamente. Yo creo que hay dos caminos en la vida. Los que dicen ‘a mí nadie me ayudó, yo no voy a ayudar a nadie’ y el que dice ‘a mí nadie me ayudó, pero yo sí voy a ayudar a los demás’. Yo elegí el segundo, porque me parece que el primero no te lleva a nada más que a guardar rencores. Y en este último, todo se te regresa. Cuando llegué a este país mucha gente, muchos compañeros no me dieron la mano, no sé, tal vez por miedo a que la competencia les pueda quitar el trabajo, que se yo. Y yo creo que es al revés. Hay que saber hacer equipo, y eso lo saben hacer muy bien los afroamericanos, que se apoyan mucho entre ellos. Los latinos por alguna razón nos la pasamos peleando y nos dividimos. Aquí en Estados Unidos yo siempre me refiero a los latinos como una sola raza. Aquí todos somos iguales, peruanos, mexicanos, colombianos o ecuatorianos somos hermanos. Dejemos de hacer diferencias. Y para mí es la mejor manera de crecer, haciendo equipo y apoyándonos los unos a los otros.

Escena de "The Valet" / Dan McFadden/Hulu

- “El Valet” tiene momentos muy emotivos que me recuerdan a películas como “No se aceptan devoluciones” u “Hombre al agua”. Más allá de la fiebre por los superhéroes y del avance de la ciencia ficción, ¿crees que el cine todavía se trata de conmover a las personas?

Yo creo que el cine se trata únicamente de conmover a las personas. Los efectos especiales deben ser el complemento de una película y no su base. Me pasó a mí. Hace muchos años fui a ver una de las primeras películas de Transformers, en donde los efectos especiales eran espectaculares, pero no había una trama que te moviera. Y recuerdo que los primeros minutos eran ¡Woah! Pero a los diez minutos que te acostumbras a los efectos dices: uhmm, y al final dices ‘Dios mío que se acabe esto’. Si una película no te conmueve, no te hace sentir cosas y no es una montaña rusa de emociones, por muchos efectos que tenga, no sirve.

- ¿Cómo te levantas a empezar el rodaje de una nueva película luego de haber tenido premios, nominaciones y de haber compartido el rodaje en cintas que incluso se llevaron el Oscar? ¿Sientes algún tipo de miedo?

En mi caso, me levanto con muchísimo miedo. Al revés de sentirme cada vez más seguro, me siento cada vez más inseguro, porque siento que la vara sube, que puedo llegar a caerme, y que entre más subo, más fuerte es la caída. Pero a la vez ese miedo me obliga a prepararme más y más. Cuando no tengo miedo me preocupo, porque entonces no hago un esfuerzo extra por ser un mejor director o un mejor actor. Yo creo que estar en tu zona de confort y no sentir miedo es más peligroso.

Escena de "El valet" / Dan McFadden/Hulu

-Hace unos días te vi grabando un video en contra de la construcción del Tren Maya, sin embargo, este se sigue construyendo. ¿Hasta dónde crees tú que llega el poder de los famosos?

Creo que tenemos una obligación y es por eso que hablo. Mucha gente me dice ‘ya no te metas en problemas’. He recibido incluso amenazas de muerte, vetos y una cantidad de cosas que no puedes imaginar. Pero siento que tenemos una obligación. Como gente pública y con acceso a los medios, tenemos la responsabilidad de hablar por aquellos que no tienen esa posibilidad. Por aquellos a los que se les está destruyendo su entorno, o por mi país donde están destruyendo ríos subterráneos que llegan hasta Latinoamérica. Justamente por donde pasará el Tren Maya pasa un río subterráneo que es el más importante de toda América Latina. Tenemos que levantar la voz, tenemos que intentar hacer algo para pararlo. No hemos podido. No creo que lo logremos, porque veo que están decididos que están decididos a irse contra viento y marea, a pesar de que sea ilegal, pero por lo menos puedo levantar la voz y eso me deja tranquilo.

El dato Fecha de estreno “The Valet” se estrena en Star+ el 20 de mayo y cuenta en su elenco con Eugenio Derbez, Samara Weaving, Max Greenfield, Betsy Brandt, Carmen Salinas, Carlos Santos, Mrisol Nichols, entre otros.

Sigue a Saltar Intro en Instagram: