Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 9 de abril de 2021. Se actualizó tras las nominaciones al Emmy 2021.

El mito de que las mentes más inteligentes del mundo terminan siendo las más sádicas lo graficó muy bien el Baron Zemo en los comics, pero en las películas de Marvel y la serie de Disney Plus “Falcon and The Winter Soldier”, Daniel Brühl (Helmut Zemo), da un nuevo tinte al personaje con su humanidad como actor. ¿Qué tanto en común tiene con el villano?

En una conferencia de prensa de Disney con medios latinoamericanos a la que accedió El Comercio, Daniel Brühl sostuvo que jamás habría sentido el magnetismo del personaje que interpreta si Kevin Feige no le hubiera asegurado que su intención al recrear a Baron Zemo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se concentraba en un pasado doloroso relacionado con la familia del villano.

“Cuando tuve mi primera conversación con Kevin Feige sobre el personaje, me di cuenta de que no le interesaba un personaje de una dimensión. Ya saben, un personaje malo que hace lo que hace por una razón. Pero (Zemo) es un personaje que sufre por la pérdida de su familia y todo lo que hace se vuelve muy humano, y por motivaciones comprensibles”, dijo Brühl a los medios.





GRABAR EN PANDEMIA

Es una lástima que su trabajo haya comenzado con mal presagio, pues “Falcon and The Winter Soldier” se vio obligado a detener su rodaje el 11 de marzo del año pasado cuando Daniel Brühl filmaba en Praga, República Checa, donde aparecieron alrededor de 40 casos por COVID-19. Casualmente, en enero del mismo año, había suspendido la producción en Puerto Rico, debido a los terremotos que azotaron la isla en aquel momento.

Continuando con la mala suerte, durante los días de mascarillas y alcohol, en agosto, el equipo recibió la penosa noticia de la pérdida del joven actor Chadwick Boseman (Black Panter). Hasta que, en septiembre de 2020, Sebastian Stan (Bucky Barnes) anunció en Instagram que regresarían las grabaciones de la serie en Estados Unidos, donde usualmente graban las películas de Marvel, Atlanta. El Comercio consultó a Daniel Brühl sobre su tiempo en los sets en medio de la pandemia.





“Bueno, fue… Es que, en ese momento, yo había terminado con casi todas mis partes y tenía que prepararme para filmar mi propio debut en mi territorio. Grabar mi primera película como director. Y justo en la semana que comencé, ya había comenzado la pandemia en Berlín, Alemania, así que era mi mayor preocupación. Así que solo me quedaban dos días en ‘Falcon and The Winter Soldier’, lo que sería filmado mucho más tarde, con todas las complicaciones implicadas, pero fue posible realizarlo”, comentó Brühl.

La opera prima del actor y ahora director es “Next Door”, una comedia negra que también tuvo acogida en Alemania y fue presentada para competir en la Berlinale 2021 en marzo. “Mi principal preocupación era filmar mi película, porque por unos días parecía que no iba a poder hacerlo, así que estoy muy agradecido de haberlo logrado”, agregó Brühl.

Como español y siendo una experiencia nueva para él, Hollywood nunca deja de sorprenderlo. “Imaginaba cómo lo habían hecho, cómo podían haber manejado el ambiente de los bares, cómo habían creado este feeling cinematográfico en una serie. Para esos largos, épicos e impecables segmentos. Yo estaba totalmente asombrado por esa calidad y nivel de precisión en la serie en 6 episodios. Con Marvel, siempre te sientes como un niño de 12 años en el Luna Park (un estadio) o montando una montaña rusa gigantesca. Es muy impresionante cómo ellos trabajan”, expresó Brühl durante la ronda de preguntas a los medios.





UN VILLANO MORALISTA

Conozcamos un poco más a Brühl. Participó con el papel de un nazi en “Bastardos Sin Gloria” (Quentin Tarantino) y además de su nacionalidad española también tiene la alemana. Qué curioso que su personaje en “Falcon and The Winter Soldier” se base en el Helmut Zemo de los comics, que es el hijo de Heinrich Zemo, un científico nazi que enfrenta con furor al Capitán América desde la Segunda Guerra Mundial y después muere.

Pero, ojo, Brühl está totalmente en desacuerdo con el uso de “métodos radicales”.

“No defendería estas acciones, porque estoy en contra del extremismo en todas las formas. Yo definitivamente estoy en desacuerdo con lo que (Zemo) hizo en ‘Capitan America: Civil War’, tomando revancha de esa forma. No es la manera correcta. Pero, nuevamente, yo podría, no defenderlo, pero sí entender de dónde vino y qué lo conduce. Él está en contra de las personas, actuando como Dios, (está) contra la gente que se apodera del suero que los convierte en sobrenaturales, porque ese es el poder extremadamente peligroso, no importa en las manos que esté”, dijo Brühl en conferencia de prensa internacional.

Elegir a Brühl como Zemo fue una buena idea. Tiene la esencia del personaje de los comics que quisieron llevar a la pantalla. No es complicado notar en su comportamiento y sus palabras cierta lucha entre su ser mismo y el ser Zemo.

“No hay una sola verdad. A menudo la vida, las cosas, pasan, especialmente cuando hablas de conflictos, peleas y palabras entre las personas. Hay diferentes posiciones y ángulos, diferentes historias que se escriben. (…) Nuevamente, no hay una sola historia, una sola verdad. Las cosas son más complejas que eso. Esa ambigüedad, esa complejidad es expresada mediante Baron Zemo”, respondió a los medios.

"Falcon and The Winter Soldier" estrena hoy viernes su cuarto capítulo por Disney Plus. La última vez que vimos a Baron Zemo en el UCM fue en "Capitán América: Civil War". (Foto: Marvel Studios/Facebook)

Si hablamos del villano, vemos que particularmente hay una mirada moralista en Helmut Zemo, porque el personaje de los comics tiene una posición en contra de la capacidad superdotada de los superhéroes. Su motivación es el dolor que sintió ante la violencia que infringieron sobre su padre, pero no desaparece la idea de apoderarse del mundo para mantenerlo en equilibrio. Lo prueba que, durante muchas ediciones, Baron Zemo quiso ser un héroe y se comportó como tal hasta que su alter ego lo impulsaba a pasarse al lado negativo.

En las películas y la serie, la figura es diferente, pues Baron Zemo está motivado por el dolor que infringieron los Vengadores sobre su hijo Carl, su esposa y su padre cuando Ultrón arremetió contra Sokovia, principalmente Novi Grad, la capital de este país ficticio y lugar de nacimiento de este villano que lo pierde “todo”.





¿PRÓXIMO LÍDER?

Daniel Brühl interpreta básicamente a un terrorista en la saga cinematográfica de Marvel. No es un alemán nazi como en los comics, sino un oficial de inteligencia y comandante del escuadrón EKO Scorpion en Sokovia. Era un asesino encubierto poseedor de una astucia tal que logró poner en contra a los Vengadores sin utilizar armas, rebelando a Iron Man que el asesino de su padre fue Winter Soldier (por su puesto, esto ya lo vimos en “Capitan America: Civil War”).

Según el artículo “Un villano de sangre azul” del historiador y experto en Marvel Comics, Arturo Porras, Baron Zemo posee un título nobiliario que lo convierte en el XIII Baron de la descendencia Zemo. Aunque esto no es muy importante a nivel de películas y la serie, sí lo es recordar que el hombre tiene irónicamente el superpoder de tener muchísimo dinero como parte de la nobleza, e inteligencia y habilidad física. Entonces, por ahí encontramos cierta esencia en el personaje resentido de UCM.

Además de la serie "Falcon en The Winter Soldier" (Disney Plus), Daniel Brühl también actúa en "The Alienist" (Netflix), aún disponible en la plataforma de streaming. (Foto: Daniel Brühl/Facebook)

En los comics, fue el fundador de los “Masters of Evil”, una versión villana de los Vengadores, que es muy poco probable que Kevin Feige lleve a la ficción cinematográfica, pero El Comercio consultó a Daniel Brühl sobre una posible participación como la cabeza de acción en una eventual saga.

¿Crees que en algún momento llegues a formarte como líder y enfrentarte nuevamente a los Vengadores cara a cara? “(ríe) Incluso si pudiera saber la respuesta a esa pregunta, no podría responderla. Me gusta ser un pagano, misterioso y enigmático. No lo sabría. Es un buen pensamiento. Seguramente a Zemo le gustaría”, respondió Brühl.

El baile viral de Zemo

Y es que Daniel Brühl da un tinte muy especial al personaje de Baron Zemo con su considerable sentido del humor e improvisación europea en escena. Por ejemplo, los fanáticos han adorado su baile electro en el bar de Madripoor, lo que ha llevado al actor a unirse al divertido club de los villanos que bailan sexy en las películas de superhéroes y supervillanos, como Joaquín Phoenix en “Guasón” (2019) y Tobey Maguire cuando se apoderó de su cuerpo el simbiote extraterrestre en “Spider-Man” (2002).

Marvel Studios publicó la escena completa del baile de Baron Zemo en su cuenta de Facebook:

“Es gracioso, porque esa idea surgió ese mismo día. Eso ni si quiera estaba en la página (de guion). Quiero decir que fue totalmente improvisado. Pero pienso que estuvo bueno. Porque le dio a Zemo cierto estilo. Estaba ahí oyendo la música y vi que todo el mundo bailaba, y pensé ‘Zemo necesita un poco de baile’ después de estar preso por cinco años. Y también vi divertido cómo el personaje de Bucky reaccionaba, porque a él claramente le fastidiaba. Creo que una táctica de Zemo es que, mientras más notorio eres, menos sospechas despiertas, así que lo dejé fluir. Y es gracioso cuántos mensajes de mis amigos y gente que había visto la serie llegaron. Estaba muy seguro de que eliminarían (en edición) ese momento, pero amé el hecho de que no lo hicieron”, dijo Brühl a otros medios en conferencia de prensa.

EL CHASQUIDO DE THANOS

Pocos lo consideran y puede ser un pasaje injustificado en “Falcon and The Winter Soldier”: ¿qué sucedió con Baron Zemo cuando medio mundo desapareció? El chasquido de Thanos hizo que la tierra y otros planetas se desestabilizaran de alguna u otra manera.

“Pues no lo sé, probablemente los alemanes construyeron edificios muy sólidos, probablemente la celda de prisión era muy segura que él solo permaneció sentado en la silla de la celda todo el tiempo. Realmente no lo sé (ríe)”, comentó Brühl en conferencia de prensa.

Mientras esperamos el capítulo cuatro de la última serie de Marvel en estreno, seguimos con un nudo en el cuello, analizando de cerca las motivaciones de Baron Zemo. Incluso sabiendo que es tan manipulable y estratégico y que en algún momento traicionará a Bucky Barnes (Winter Soldier) y Sam Wilson (Falcon), pues uno nunca sabe.

“Lo que encuentro convincente es que, a pesar de esas diferencias y conflictos, antecedentes e historias, debajo de todo, supongo que hay un respeto mutuo entre estos tres personajes (Bucky, Sam y Zemo), porque ellos se pueden ver el uno en el otro por lo que han pasado de alguna manera o de otra”, dice sonriente Brühl. Y sigue riendo.

La serie de “Falcon” se estrenó el 19 de marzo del 2021. Su sexto y último capítulo salió al aire el 23 de abril del mismo año. La serie fue nominada en 5 categorías de los premios Emmy. Una de ellas, Mejor actor invitado en un drama, para Don Cheadle.

