Con su episodio final, “Falcon y el Soldado del Invierno” (”The Falcon and the Winter Soldier”) apuntó hacia el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al hacer que Sam Wilson (Anthony Mackie), tras un largo proceso de decisión, asumiera el manto del Capitán América. Para él esto no solo significó ponerse un traje nuevo, sino asumir el rol de proteger al oprimido; algo que conoce muy bien por ser un hombre negro en Estados Unidos, donde ese color de piel no solo limita tus oportunidades laborales y por ende futuro económico; sino que te hace más propenso a que un policía te mate.

¿A dónde vas después de un final tan poderoso? Saltar intro conversó unos minutos con Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, lo más cercano que esta historia tuvo a un showrunner; siempre en contacto con Kevin Feige, arquitecto del Universo Marvel del cine y la televisión. Productor y escritor de la serie “Empire”, así como guionista del videojuego de “Los Soprano”; esta serie ha sido el gran salto de Spellman a la cumbre de los escritores; al punto de que The Hollywood Reporter anuncia que escribirá la cuarta película de “Capitán América” junto a Dalan Musson, uno de los guionistas de la serie.

“No lo sé aún”, nos dice cuando le preguntamos si de verdad escribirá la película. “Hasta que Marvel diga que es real, no sé si es real”, añadió. Esta es la clase de noticias que Marvel anuncia en un tuit, o en una nota de prensa; pero que la preguntamos porque, esté él o no involucrado en el proyecto, conoce bien a Sam y Bucky como personajes. Debería tener una idea de qué debería pasar con ellos en una próxima entrega.

Saltar intro: ¿Y qué clase de conflicto te gustaría ver a Sam y Bucky envueltos en caso tengan una temporada 2 o una película?

Malcolm Spellman: No lo sé, porque para mí cualquier cosa que ellos hagan tendría que tener una nueva energía , porque ahora son familia. Así que tendría que pensar sobre eso.

Sam Wilson con el traje del Capitán América. Foto: Disney+.

El discurso más potente

“Falcon y el Soldado del invierno” terminó con una pelea al estilo Marvel, pero también con un discurso de Sam, el cual aboga por entender al adversario y sus motivos. Las palabras de Sam se dan ante los poderosos representantes del Global Repatriation Council, entidad que tiene en sus manos el futuro de las millones de personas que emigraron después del ‘snap’ de Thanos y que, ante el retorno de los desaparecidos, quedaron en una posición muy precaria.

“Soy un hombre negro cargando las barras y estrellas, ¿Qué cosa no entiendo? Cada vez que tomo esta cosa (el escudo), sé que millones de personas me van a odiar por eso. Incluso ahora, aquí, lo siento, las miradas; el juicio. Y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Y aún así estoy aquí. Sin súper suero, ni cabello rubio y ojos azules. El único poder que tengo es que creo que podemos hacerlo mejor. No podemos pedirle a la gente que sean mejores si no llegamos a un acuerdo”, dijo Sam.

Sam Wilson, escueleando a los poderosos. foto: Marvel Studios.

-El discurso de Sam en el último episodio fue muy poderoso. Él no habla en términos de enemigos y aliados, sino de gente. ¿No es él demasiado ingenuo? Porque ahora mismo la polarización política del mundo es más extrema que nunca.

MS: Nos sentimos así, Alfonso: una cosa es que el súper poder de Sam es… estábamos construyendo (la serie) hacia ese discurso. Es que como un hombre negro de Estados Unidos, él entiende las luchas. Y entiende a cualquiera que afronte una lucha. Y en el mundo de hoy, más personas que nunca, incluso personas de los países más ricos, sienten que están luchando. Y eso significa que Sam, como el Capitán América, tiene eso en común con todas las personas. Y en ese discurso, creo que lo que él estaba haciendo era conectar con el sentimiento global de que las cosas se sienten difíciles ahora, la gente se siente impotente. Y las soluciones no son obvias y creo que lo que hizo ese discurso tan poderoso es que cuando lo da un hombre negro creo que la gente de todos los países, de Perú a Europa, a China o India, todos pueden creer que él los entiende

-¿Crees que Karli tenía razón? Porque el punto de su grupo era que los poderosos han olvidado a las personas y en cierto modo Sam parece estar de acuerdo con ella en su discurso.

MS: Sí, si ves toda la serie él la entiende. Y eso es lo que hace esta historia tan emotiva, espero. Es que él de verdad la entiende. Karli llama a la hermana de Sam y dice “tú ves el mundo del mismo modo que yo. Mira de dónde vienen (mis seguidores), mira a qué se oponen”. La industria bancaria destruyó su forma de ganarse la vida y creo que Sam entiende mucho de dónde viene Karli y ese es el por qué quiere salvarla inicialmente del sitio al que se dirige .

Malcolm Spellman. Fuente: Malcolm Spellman.

