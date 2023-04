“El avión, el avión”, quizás para muchos que ya pasaron los 40 años, esta frase signifique mucho. La decía el pequeño “Tattoo” (Hervé Villechaize) cada que llegaban nuevos visitantes a “La isla de la fantasía” que habitaba junto a su jefe, el señor Roarke (Ricardo Montalván). Este paradisiaco lugar tenía el misterioso don de cumplir todos los deseos de la gente, muchos de ellos algo turbios y con un final inesperado. La serie se transmitió entre 1978 y 1984 y fue muy popular en su momento.

MIRA LA ENTREVISTA EN VIDEO:

Roselyn Sánchez conversó con Saltar Intro sobre lo que veremos en la segunda temporada de “Fantasy Island” que llega a Universal Plus el 16 de abril.

Treinta y siete años después, en 2021, el programa se relanza, vía Universal+ con Roselyn Sánchez como protagonista y algunas adaptaciones propias de la época. De cara al estreno de la segunda temporada, el próximo 16 de abril, conversamos con la actriz puertorriqueña, vía Zoom.

Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize, protagonistas de la "Isla de la Fantasía" original.

—Empecemos por hablar un poquito de la serie original que da origen a esta nueva versión. Quizás muchos no la han visto. Se estrenó en 1978 y tu personaje es la sobrina nieta del papel que interpretaba Ricardo Montalbán

Es una serie súper bien lograda, tuvo muchas temporadas y era acerca de una isla de fantasía que cumplía un sueño, una meta. La isla tiene una manera muy peculiar de enseñarte que a lo mejor lo que tú deseas con todo tu corazón no es lo que te conviene y este camino puede ser cómico, doloroso, interesante, de aventura, de misterio. Uno nunca sabe lo que la isla tiene para ti. En esta nueva reinvención tomaron mucha licencia creativa porque el show original era con Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize. Esta vez somos dos mujeres de color las protagonistas, se graba totalmente en exteriores, en Puerto Rico. La original era más de misterio, esta es más ligera pero con temas más acordes con la actualidad.

Ruby (Kiara Barnes) y Elena (Roselyn Sánchez) en una escena de la segunda temporada de "Fantasy Island". / Laura T Magruder

—La posibilidad de fantasear, de poder cambiar nuestra vida por un momento es un tema que atrapa

Yo pienso que hoy en día, con todo lo que está pasando en el mundo: la guerra, la pandemia, la falta de empleo, los países en guerra civil, es bueno el poder ver un contenido que te hace suspirar, que te de la oportunidad de soñar, de tener una fantasía, a ver si se me da.

Teri Hatcher, en una escena del capítulo 3 de la temporada 2 de "Fantasy Island". Foto: Universal / Laura T Magruder

—¿Qué se viene en esta nueva temporada?

Esta nueva temporada está súper bien lograda. Esta vez vas a ver más compenetración y vas a conocer un poquito más a los personajes de Ruby (Kiara Barnes), Javier (John Gabriel Rodriquez) y Elena (Roselyn Sánchez). Siempre lo primordial es el actor invitado que entra con su fantasía y que la gente conozca la montaña rusa que va a hacer la isla con este pero tenemos mucha carne y mucha historia acerca de las vidas personales de los tres personajes principales y cómo estos se van a compenetrar. De cómo van a convertirse más en familia o van a tener conflictos. Entonces es un balance muy bonito entre el ‘guest’ star y el personaje principal y para el personaje de Elena es muy interesante porque ella es el conducto, la que guía todo.

Roselyn Sánchez, como Elena Roarke, en el capítulo 2 de la segunda temporada de "Fantasy Island". Foto: Universal. / Laura T Magruder

—Has mencionado que la serie se ha grabado totalmente en Puerto Rico. ¿Hay alguna anécdota o hubo algún desafío durante el rodaje?

El noventa y pico por ciento se graba en exteriores. ¿Cómo te explico? Yo me crié en Puerto Rico, mi isla que para mí es lo más hermoso del mundo, pero es muy calurosa. Entonces tú nos ves, por ejemplo, en la oficina de Elena que queda en la playa, bajo una estructura de madera, y ahí no entra mucha brisa. Y ves un paisaje maravilloso de fondo, y yo siempre estoy en gabán, siempre muy bien vestida y nos ves fabulosas pero por dentro estamos empapadas de sudor, histéricas. (risas). Yo estoy todo el tiempo con un abanico portátil y así hago la escena. Es un calor descomunal, pero es parte de estar en el Caribe. Pero sabes, yo prefiero estar en una playa de verdad que estar en un paisaje de mentira, congelándome de frío.

Ruby (Kiara Barnes), Javier (John Gabriel Rodriquez) y Elena (Roselyn Sánchez), protagonistas de "Fantasy Island". Foto: Universal

—¿Habrá algún invitado especial para los próximos capítulos?

Tenemos a mucha gente súper cool. En esta temporada tenemos, por ejemplo, a Marie Osmond, Jason Priestley, Melinda Clarkey y muchas otras caras muy reconocidas y de gran trayectoria.

—¿Y se sabe algo de una tercera temporada?

Estamos esperando la tercera con los dedos cruzados. No lo sabemos aún, ojalá que sí porque al programa le va muy bien aquí en Estados Unidos y me extraña que no lo hayan anunciado pero esto es una lotería, uno nunca sabe lo que el Network está buscando. Ojalá que sí.

Trailer de la segunda temporada de "Fantasy Island 2".





DATOS La segunda temporada de "Fantasy Island" se estrena en Universal, el paquete de canales Premium de NBCUniversal, el 16 de abril.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM