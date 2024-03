Reza el dicho que cuando una puerta se cierra otra se abre. Y así lo entiende Manu Baqueiro, quien ya se alista para ser parte del elenco de una nueva serie producida por Atresmedia, luego de dar por cerrado sus once años en “Amar es para siempre”, la longeva ficción española que se despide de las pantallas este 6 de marzo a través de AtresPlayer Premium Internacional.

Quienes siguen esta historia de época, sabrán que Marcelino Gómez, el personaje que interpreta Baqueiro en “Amar es para siempre”, data de 2005, cuando el actor apenas comenzaba a darle forma al bonachón y simpático patriarca de los Gómez Sanabria, en “Amar en tiempos revueltos”, la predecesora y “madre” de la ficción actual. Así que el camino sí que ha sido largo.





De cara a la despedida de la serie, Saltar Intro conversó con el actor español vía telefónica, en donde nos contó cómo vive este final y lo que le gustaría experimentar de ahora en adelante.

-Hablando hace un año y medio con Itziar Miranda y Eduardo Casanova, ambos me decían que veían lejano el final de “Amar...” ¿Qué crees que pasó para que esta decisión de ponerle fin se acelere? Se habla de la competencia, de evitar un desgaste.

Yo creo que pudieron ser varios los motivos. Por un lado, no sé si el que le esté yendo bien a esta serie (La promesa de RTVE) haya acelerado el proceso pero creo también que todo tiene un principio y un final. Y si no lo veíamos cerca fue porque han sido muchos años con el apoyo del público y nos vamos con eso, con un éxito tremendo y supongo que lo mejor ahora será renovar la parrilla, de contar nuevas historias.

Itziar Miranda y Manu Baqueiro en una escena de " "Amar es para siempre".

-Son etapas que también dan pie a nuevos proyectos

Totalmente. Terminan unas cosas y empiezan otras. La vida son etapas, los rodajes también y nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar tantos años de esta serie maravillosa y bueno, pues ahora vendrán otros proyectos. Por ejemplo, estoy con uno nuevo para Atresmedia del que pronto conocerán más detalles; con la obra de teatro “Una semana nada más” y otros más que llegan. Me da mucha penita que se acabe y no volver a encarnar a Marcelino pero me quedo también con la satisfacción del trabajo porque creo que lo hemos hecho muy bien, con mucho esfuerzo, con mucho amor y contando hasta el último día de emisión con el apoyo del público. Y nada, la vida sigue.

-Tuve la oportunidad de ver los últimos capítulos y hay mucha nostalgia en el aire con la vuelta de viejos y queridos personajes. ¿Cómo se vivió este reencuentro?

Muy bonito, muy emocionante porque aparte de encarnar a mis hijos son mis amigos. Hemos vivido etapas muy bonitas en la serie y fuera de ella también. Cuando nos enteramos que vendrían todos los hijos pues reaccionamos encantados y el rodaje ha sido muy emocionante porque eran personajes que echábamos de menos y ha sido un regalo para este gran final.

Álvaro de Juana y Manu Baqueiro en una escena de "Amar es para siempre".

-¿Para ustedes fue una sorpresa la vuelta de estos viejos personajes o en algún momento conversaron con Eduardo Casanova sobre lo que les gustaría ver en el final?

Si que le comentamos que sería precioso el final de “Amar... con los asturianos reunidos pero Eduardo es ub tipo muy discreto y hasta que no estaban los guiones terminados no nos comentó nada. Y aunque lo supimos con muy poquito margen fue una sorpresa entre comillas porque en parte lo pudimos imaginar pero no lo teníamos seguro.

-Y qué odisea habrá sido poder conseguir que todos coincidan en horarios

Sí, ha sido arduo porque cada uno está inmerso en sus propios proyectos pero al final se pudo, yo creo también porque todos querían ser parte de esta despedida porque al fin y al cabo es una serie que ha marcado época y son capítulos entre comillas históricos y ha sido un esfuerzo de todos y que ha valido la pena. Son capítulos muy bonitos.

-Como te decía, se siente mucho la emotividad. No solo es el personaje sino el actor despidiéndose de este personaje. Son lágrimas reales.

Y ha sido un poco así, hubo mucha emoción. Sabíamos que estábamos grabando, que nos despedíamos y se terminaba una etapa muy bonita de nuestra vida y de los personajes. Y si es verdad que nos costaba grabar porque eran las secuencias finales y no parábamos de llorar.

-¿Con qué momento del rodaje final te quedas?

Con el aplauso final de todo el equipo técnico y cómo, terminando la última secuencia, nos fundimos en muchos abrazos y besos. Y el cómo también detrás de las cámaras estaban como treinta personas, entre actores y periodistas, etc. diciendo que se había terminado la serie. Me quedo con la emoción que surgió en ese momento, que algo muy bonito había llegado a su fin.

-¿Cómo es para ti guardar a un personaje al que has encarnado tantos años?

La verdad es que le tengo mucho cariño a Marcelino, le debo muchas cosas pero claro, es una serie muy popular y aunque tienes tu propia vida, sales a la calle y todo el mundo te habla de tu personaje. Igual Marcelino va a estar muy cercano a mí, lo voy a guardar en un rinconcito muy importante de mi corazón y de mi alma.

Manu Baqueiro como Marcelino Gómez en el rodaje de "Amar es para siempre".

-¿Qué personaje te apetece interpretar de ahora en adelante? -¿Cuál sería el reto para ti?

Un personaje malvado que me aleje de Marcelino, que me permita jugar mucho, crear y distanciarme de lo que he hecho hasta ahora, al menos con este personaje. Y en eso estamos, hay nuevos proyectos en camino.

DATOS -El capítulo final de "Amar es para siempre" se transmitirá a las 22:45 horas (España) 16:45 horas (Perú) -En España y Latinoamérica puedes ver el episodio final EN VIVO por Antena 3 a través de ATRESPLAYER PREMIUM INTERNACIONAL. -Todas las temporadas de "Amar es para siempre" están disponibles en ATRESPLAYER PREMIUM INTERNACIONAL.