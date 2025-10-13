Finn Jones y Natalia Tena sobre su visita al Perú: “Ha estado en mi lista de lugares por visitar desde hace más de 10 años”

El universo geek se prepara para recibir en Lima a dos de sus figuras más queridas: Finn Jones y Natalia Tena, quienes llegarán para participar en el Geek Festival 2025, que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre. Ambos intérpretes, reconocidos por sus papeles en “Game of Thrones”, “Harry Potter” y “Iron Fist”, conversaron en exclusiva con Saltar Intro de El Comercio sobre su visita al país, su paso por las grandes franquicias y su conexión con los fans latinoamericanos.

A lo largo de la charla, se mostraron entusiasmados, cercanos y profundamente agradecidos con el cariño del público, demostrando por qué son dos de los artistas más carismáticos del circuito geek internacional.

“Estoy muy emocionada por conocer Machu Picchu y ver a los fans”

Para Natalia Tena, la visita a Perú no solo representa un encuentro con su público, sino también un viaje muy personal. La actriz británica, recordada por interpretar a Nymphadora Tonks en “Harry Potter” y Osha en “Game of Thrones”, compartió lo que siente ante su primera visita al país.

“Estoy muy emocionada. Iba a venir en 2020, pero obviamente llegó el COVID y se canceló. Así que esta vez lo viviré con más ganas. Estoy emocionada por ver Machu Picchu, por conocer a los fans… y también porque mi papá, que vive en Colombia, vendrá a verme. No lo veo hace dos años, así que será muy especial”, contó Tena, sonriendo.

La actriz también comentó que viajar con Finn Jones es una experiencia que disfruta mucho: “Me encanta pasar tiempo con Finn. Tenemos una conexión muy linda, y compartir este tipo de eventos juntos los hace aún más divertidos”.

NATALIA TENA es Nymphadora Tonks en 'Harry Potter' (Foto: Warner Bros.)

Finn Jones: “Perú ha estado en mi lista de destinos por más de 10 años”

Por su parte, Finn Jones, quien dio vida a Loras Tyrell en “Game of Thrones” y a Danny Rand en “Iron Fist”, destacó su entusiasmo por conocer el país andino.

“Perú ha estado en mi lista de lugares por visitar desde hace más de 10 años. Estoy muy emocionado. Vamos a ir a Cusco y a Machu Picchu, que está en mi lista de deseos desde hace mucho. No puedo esperar para conocer el evento, ver a los fans y experimentar la cultura peruana. Todo va a ser increíble”, afirmó.

Entre risas, el actor confesó un detalle curioso sobre su expectativa gastronómica:

“¡Quiero probar muchas papas! Me han dicho que hay miles de tipos y que los mercados tienen papas que se ven como un arcoíris de papas. ¡Eso suena genial!”.

“Game of Thrones cambió nuestra vida”

Ambos actores compartieron pantalla en “Game of Thrones”, la serie que marcó un antes y un después en la televisión moderna. Al recordar la magnitud del fenómeno, Natalia admitió que tardó un tiempo en darse cuenta de su impacto.

“Estuve desde la primera temporada, pero fue recién en la tercera cuando entendí lo enorme que se había vuelto. Recuerdo el estreno de esa temporada en el Teatro Chino de Los Ángeles. Era una premier de cine, y ahí dije: ‘Wow, esto es gigantesco’”.

Finn, en cambio, supo que la serie había trascendido cuando vio la cobertura mediática del infame episodio “La boda roja”:

“Un día abrí un periódico británico y en la segunda página había una nota sobre ‘La boda roja’. Ahí entendí que ”Game of Thrones" ya no era solo una serie: era un evento cultural”.

Finn Jones es Loras Tyrell en 'Game of Thrones' (Foto: HBO)

“La preparación como actor no cambia con el género”

Al haber formado parte de dos universos tan distintos como “Game of Thrones” y “Iron Fist”, Finn Jones reflexionó sobre cómo enfrenta el cambio de registros actorales:

“Como actor, tu preparación siempre es la misma. No depende del género o de la escala del proyecto. En ambos casos, tienes una gran base de material para inspirarte. Lo importante es conectar con la humanidad del personaje, más allá del mundo en el que exista”.

Para él, el proceso creativo no se mide por el presupuesto o el tamaño de la producción: “Mientras la historia sea interesante y el personaje te rete, vale la pena hacerlo. Me gustan los papeles complejos, los que me sacan de mi zona de confort”.

Natalia Tena: “Harry Potter me enseñó paciencia; Game of Thrones, resistencia”

Tena recordó con humor y sinceridad las lecciones que le dejaron sus grandes papeles.

“”Harry Potter” me enseñó a tener paciencia. Soy una persona muy energética y en ese rodaje aprendí a esperar, a guardar energía. Era un juego de ‘apúrate y espera’. Empecé a bordar en el set para mantenerme tranquila entre tomas”, explicó.

Sobre “Game of Thrones”, la actriz confesó que lo más difícil fue sobrevivir al frío: “Aprendí a mantenerme concentrada aunque mi cuerpo dijera ‘ya no puedo más’. Estábamos congelados, pero había que seguir actuando. Esa disciplina fue otra gran lección”.

“Hay más amor que odio en el mundo real”

Las redes sociales y la presión mediática son parte inseparable del trabajo de un actor hoy en día. Ante la pregunta sobre cómo manejan la crítica y el ruido en línea, Finn fue claro:

“Creo que hay mucho más amor que odio en el mundo. Lo que pasa es que el grupo más ruidoso suele ser el más negativo. Pero cuando vas a eventos o caminas por la calle, te das cuenta de que la mayoría de los fans son respetuosos y llenos de cariño. Eso es lo que me recuerda por qué hago esto”.

Natalia, por su parte, aseguró que prefiere mantenerse alejada del ruido digital: “Yo simplemente no leo los comentarios negativos. Estoy solo en Instagram y, cuando estaba en Twitter, evitaba leer mensajes. Mi valor como actriz no lo miden las redes, sino si los directores quieren volver a trabajar conmigo”.

NATALIA TENA es Osha en 'Game of Thrones' (Foto: HBO)

“El futuro del fandom está en Latinoamérica”

Ambos artistas coincidieron en que el crecimiento de los eventos geek en la región es imparable. Natalia, que ha visitado recientemente Panamá, destacó la energía del público latinoamericano:

“La energía de la gente latina es otra cosa. Hay algo muy especial en cómo viven las convenciones en Latinoamérica. La pasión, el cariño, la intensidad… me encanta. Me encantaría volver una y otra vez a distintos países del continente”.

Finn, que siguió su respuesta entre risas por no entender el español de su compañera, agregó: “No entendí lo que dijo Nat, pero sentí la vibra. Es cierto, el calor humano en Latinoamérica es impresionante. He tenido la suerte de visitar varios lugares y siempre me impactan la historia, la comida, el arte y la gente. Estar allí es una alegría enorme”.

Un encuentro imperdible con los fans peruanos

El Geek Festival Perú 2025 será una oportunidad única para los seguidores de la cultura pop y las grandes franquicias. Finn Jones y Natalia Tena no solo firmarán autógrafos y participarán en paneles, sino que también planean recorrer el país y conectarse con la calidez del público peruano.

Ambos prometen que su paso por Lima será inolvidable, tanto para ellos como para los fans.

“Nos morimos de ganas de conocerlos”, concluyó Natalia. “Va a ser una experiencia increíble”, añadió Finn.

El Geek Festival será realizado entre el 14 y 16 de noviembre en el parque Caballero de los Mares del distrito de Magdalena.