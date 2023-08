Cuando llegó por primera vez al set de “Heartstopper”, Joe Locke era un actor debutante que había conseguido un papel en una producción que se filmaría en circunstancias inusuales: la pandemia de COVID-19 y las reglas de convivencia que eso implicaba.

Dos años después, a sus 19 años de edad, Joe es uno de los actores juveniles del momento y tiene confirmados proyectos tan grandes como “Agatha: aquelarre del caos”, la nueva serie del UCM y el ‘spin-off’ de la exitosísima “WandaVision”.

Sobre los cambios en su vida y las novedades de “Heartstopper 2″, la nueva entrega de la serie que se estrena en Netflix este 3 de agosto, el artista británico se confiesa en esta entrevista de difusión cedida en exclusiva para Saltar Intro por el servicio de streaming:

- ¿Sentiste presión al volver al set de “Heartstopper” tras el éxito de la primera temporada?

Definitivamente ha sido diferente volver para una segunda temporada. En la primera, no teníamos la menor idea de lo que hacíamos, porque para muchos de nosotros, la serie fue nuestro primer trabajo. Y también porque grabamos sin ninguna presión, no teníamos expectativas sobre lo que iba a pasar. Para esta temporada, sí tuvimos una gran presión y muchas expectativas. Pero creo que como grupo nos llevamos tan bien en el elenco que nada de eso importó. Ni bien volvimos a estar todos reunidos, estábamos como dentro de una burbuja, sin pensar en lo enorme que es esta serie. Porque si pensamos en eso, el cerebro combustiona. Como actor, solo debes dar lo mejor de ti para tu personaje. Al final, siempre habrá alguien a quien decepcionaras, pero al menos debes saber que has dado todo de ti.





¿Qué tan diferente es esta segunda temporada de la primera?

La mayor diferencia filmándola, personalmente, fue que tenía mayor idea de lo que estaba haciendo y me sentí más en calma con todo. Es muy hermoso conocer más a Charlie, mi personaje, crecer con él y usar las cosas que aprendí este último loco año para él. Creo que ahora me identifico más con Charlie que hace dos años atrás.

Joe Locke y Kit Connor en escena de "Heartstopper 2".

-¿Qué has aprendido de Charlie?

En papel, Charlie no es el chico más seguro de sí mismo, pero en la realidad yo creo que es mucho más seguro de lo que muestra. Personalmente, he ganado mucha confianza gracias a él. Ahora creo que hay muchos tipos de confianza y que no necesitas aparentar ser la persona más segura de ti misma para mantenerte firme en tus convicciones y moral.

- Cuéntanos del viaje de Charlie en esta temporada.

El mayor cambio en Charlie este año es que ha ganado mucha confianza en sí mismo y en su relación. Charlie tenía esta seguridad silenciosa en la primera temporada. Ahora es capaz de verbalizarla. Antes fue capaz de invitar a salir a Nick y todas estas cosas que yo creo que necesitan de mucho valor, ahora vemos a un Charlie más luchador. Se levanta por lo que cree correcto. Ha madurado muchísimo. Creo que todos los personajes lo han hecho en esta temporada. Es muy divertido de ver y poder acompañarlos en ese crecimiento.

"Heartstopper 2" le da continuidad a la historia de Nick y Charlie.

-¿Qué retos enfrenta Charlie en esta temporada?

Lo principal es la lucha de estar fuera del clóset como pareja: él y Nick. Charlie siempre se preocupa mucho por las personas que forman parte de su vida que si Nick está estresado por tener que salir del armario, probablemente Charlie esté más estresado por lo que le toca vivir a Nick. Así es Charlie.

-¿Cómo te ha cambiado la vida desde el estreno de “Heartstopper”?

Creo que es más fácil responder qué no ha cambiado en mi vida. Casi todo ha cambiado, creo. Mi día a día es otro. Mis hábitos son otros. Mi forma de ver el mundo, de actuar, son diferentes. Creo que todo ha cambiado de manera positiva. Estoy muy al tanto de que estoy viviendo mi sueño de infancia. A veces, eso es abrumador, pero tienes que aprender a procesarlo, de lo contrario puede superarte.

- La serie ha impacto positivamente en muchos jóvenes, ¿hay algún mensaje que te haya llegado de un fan que te gustaría compartir?

Creo que es genial ser parte de una serie que ha impactado en tantas personas. Una cosa es ser parte de una película de acción que a nadie realmente le importa y otra, sentirse parte de un programa que toca a la gente. Kit y yo estuvimos en Washington DC recientemente, y un hombre se nos acercó (creo que tenía 56 años) y había salido recién del armario el año anterior porque había visto “Heartstopper”. Ahora tiene novio y es más feliz que nunca. Reacciones como esa te hacen darte cuenta de que este es un programa que realmente le importa a la gente.

Sebastian Croft como Ben Hope en "Heartstopper 2". / Samuel Dore/Netflix

-¿Por qué crees que la primera temporada resonó tanto en la gente?

Creo que algo que no esperamos es que “Heartstopper” resuene con las generaciones mayores. Todos esperábamos que funcionara bien con un grupo de gente de nuestra edad, que era el público objetivo entre comillas, pero no necesariamente con personas mayores ‘queer’ que no tuvieron un “Heartstopper” cuando estaban creciendo. Bastante egoístamente, eso es algo en lo que ni siquiera había pensado hasta que salió el programa y comenzó a recibir esa respuesta. Fue realmente genial ver que significó mucho para tanta gente de todas las edades.

- “Heartstopper” retrata muy bien la alegría queer. ¿Por qué es importante tener historias como estas?

He visto gente que usa la positividad de “Heartstopper” de manera negativa y eso me desconcierta. ¿Acaso solo quieres ver gente deprimida, cosas tristes y un mundo horrible? No puedes crear un mundo alegre si no pones un poco de alegría el él. Como si todo lo que viéramos fueran series en donde la gente muere y todo el mundo es triste, así nunca vamos a tener un mundo feliz en el que la gente no sepa lo que es la tristeza. Especialmente en este momento en el que hay tantos movimientos anti trans, es muy importante mostrar que las personas trans no son peligrosas. Que existen y que su existencia no hace peligrar la tuya.





-“Heartstopper” muestra diferentes espectros de lo queer. ¿Por qué es importante ver esa diversidad?

Una de las mejores cosas de tener una adaptación que te permita tener más tiempo para desarrollar una historia que un cómic, es que en el cómic todo es básicamente Nick y Charlie y el foco está en su relación. En una serie de TV, tienes más tiempo, así que Alice (Oseman, creadora de la novela gráfica) ha podido desarrollar más la historia de otros personajes, lo que es genial porque ser ‘queer’ no es solo un binario. No solo eres una cosa o la otra. Vemos mucha representación de relaciones entre hombres gay en comparación con otras relaciones queer, así que es genial ver otras historias en esta serie.

- ¿Y qué te gustaría ver en la tercera temporada?

Todavía no sé si habrá otra temporada, pero me gustaría ver más de Charlie y su profesor, Mr. Ajayi. Creo que era algo que esperaba ver más desarrollado en la asegunda temporada y no pasó.