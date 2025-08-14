Héctor Sandarti, figura de Top Chef VIP 4: “La facilidad para hacer reír cambió por completo mi vida”

“No pensé que era tan difícil pelar una alcachofa y encontrarle el corazón”, dijo Héctor Sandarti (Ciudad de Guatemala, 57 años) hace una semana en una emotiva edición del reality Top Chef VIP 4 que transmite Telemundo Internacional.

Ya era raro ver al presentador centroamericano cocinando con un traje de chef. Y mucho más lo fue verlo entre lágrimas explicando cómo preparaba una alcachofa con mantequilla a las finas hierbas. “No me gusta ponerme sentimental aquí porque estamos en un programa de cocina, sin embargo, cuando hablo de mi niña me toca profundamente”, refiere.

Héctor, su hija Juliana y su esposa Paulina en una foto de redes sociales.

La niña de Sandarti es, más exactamente, su hijastra. Quince años atrás ella llegó a su vida junto a su madre Paulina Segura, la esposa del también actor guatemalteco. “Juliana es la hija que la vida me regaló. La conocí cuando tenía 9 años y hoy tiene 24. La considero y amo como si fuera mi hija biológica, y me siento extremadamente correspondido por ella”, explicó conmovido.

LA COCINA COMO EXCUSA PARA ALGO MÁS QUE ENTRETENER

Acostumbrados a ver a esta estrella de la televisión hispana sonriente en pantallas, lo cierto es que Sandarti reconoce, en esta entrevista con Saltar Intro de El Comercio, que –como pasa con todos los artistas—en algunas ocasiones también le ha tocado ‘llevar la procesión por dentro’.

“Eso es parte de esta bendita profesión. El público se merece tu mejor rostro, tu mejor energía y tus mejores palabras, pero sí, ha habido momentos en que por dentro estoy pasando por algo difícil, por una pérdida y tengo que hacerla a un lado, porque yo me debo al público y ellos no tienen por qué pasar esa prueba conmigo. Afortunadamente, han sido muy pocos los momentos en que me ha tocado dar la cara en situaciones personales tristes, y tanto el mismo trabajo como el contacto con la audiencia me ha permitido salir adelante”, confiesa.

Héctor Sandarti con el característico mandil de estos programas de cocina.

Como si algo todavía pudiera sorprender en esta industria, el ingreso del exconductor de éxitos como “Hoy”, “Big Brother” y “Minuto para ganar VIP” a Top Chef VIP 4 tomó por sorpresa a propios y extraños. El propio Sandarti admite que no pasaba de cocinar “un par de huevitos revueltos, ¡aunque de muy buen sabor!”, pero -- al menos hasta la publicación de esta nota-- sigue avanzando de fases hacia el gran premio de 200 mil dólares. Su explicación es, inevitablemente, divertida.

“Es que Dios es grande (y sigo) por obra y gracia del espíritu santo, y porque a los jueces les caigo bien. ¡Mentira, es broma! Pienso que ha sido una combinación de trabajo, esfuerzo y suerte, porque quizás algo no se me echó a perder de manera garrafal o, como siempre he dicho, mientras haya alguien peor que yo, la seguiré librando”, continúa a Saltar Intro.

MÁS ALLÁ DE PLATILLOS BIEN SERVIDOS

El formato de poner a famosos con delantal experimentando recetas que luego evaluará un jurado con determinado prestigio no es nuevo. En cada país, sin embargo, hay peculiaridades propias que convierten a estos shows en algo que va más allá de cortar cebollas y no pasarse de las medidas correctas del aceite. Y este artista guatemalteco ‘adoptado’ por México hace más de 33 años es consciente de ello. Así, pues, le preguntamos: “¿Podrían terminar lanzándose los cuchillos?”.

“(Risas) ¡No des ideas! Efectivamente, es un show en el que la cocina es un pretexto. Creo que como el público no puede probar los platos que hacemos, lo que ve es la convivencia, el día a día, cómo nos llevamos, competimos y nos relacionamos. Y en eso tengo ventaja porque conecto con mis compañeros de una forma distinta, y me llevo bien con todos, porque el Sandarti que están conociendo es el real. Así soy yo, así me río, así lloro, así me expreso y así me frustro. Nadie más tiene mi personalidad. Y si de eso se trata, espero llegar muy lejos”, añade en esta exclusiva.

Junto a este ‘paisano’ del también muy famoso Ricardo Arjona, la cuarta temporada de Top Chef VIP rompió fuegos el pasado 22 de julio presentando a 20 estrellas identificadas con distintos ámbitos. Junto a Sandarti aparecieron con su delantal desde el recordado protagonista de “Destilando amor”, Sergio Sendel, hasta su colega Juan Soler (“Cañaveral de pasiones”), pasando por el experimentado Sergio Goyri (“Niña amada mía”), el mismísimo Elvis Crespo, entre otros.

El influencer argentino Matías, la presentadora Carmen Villalobos y el actor Juan Soler.

El programa que emite Telemundo en horario estelar es conducido por la también actriz colombiana Carmen Villalobos y tiene como jurado a Antonio “Toño” de Livier, la Chef Tita, y a la Chef Betty Vázquez. Fueron ellos quienes evaluaron la alcachofa con mantequilla a las finas hierbas de Héctor Sandarti y quienes lograron robarle unas lágrimas hablando de su hija Juliana.

UN ARTISTA QUE LE DEBE TODO AL HUMOR

Aunque ha sido actor, cantante y hasta participante de realities, vincular a Sandarti con el humor resulta inevitable. El artista de 57 años es consciente de que ha sido esta cualidad aquella que le abrió las puertas desde el inicio, en su país de adopción, México, y en Hispanoamérica en general.

“Le debo al humor que Dios me regaló el haberme abierto todas las puertas en el mundo de la actuación y de la conducción, porque fue donde primero empecé a llamar la atención, como alguien que tenía facilidad para hacer reír. Y eso me cambió por completo la vida”, considera.

El participante de Top Chef VIP 4 recuerda que en Guatemala inició una carrera como cantante, pero fue al llegar a México (más de 33 años atrás) que todo cambió. La competencia para actuar era tanta y tan fuerte, que encontró en el humor su marca especial.

“Era un medio tan competitivo, todos tan guapos, galanes, dramáticos y todos con grandes carreras frente a mí, alguien que acababa de llegar, que nadie conocía, de un país más o menos pequeño, y de repente encuentro en la comedia una forma de destacarme. Y fue lo que me abrió todas las puertas y me las sigue abriendo hasta el día de hoy”, refiere a Saltar Intro.

Fase a fase, Héctor Sandarti (derecha) confirma que con su personalidad y ganas puede llegar lejos en el programa de Telemundo.

“Para mí, el humor es básico en la vida de todo ser humano. Y si Dios me regaló la capacidad de poderle regalar una sonrisa o una carcajada a otro ser humano, mi misión está cumplida”, concluye este artista que, ya en el epílogo de la entrevista no tiene más que palabras de reconocimiento para la gastronomía peruana.

“Apenas voy intentando cocinar lo guatemalteco, que se supone es lo que debería de saber. Así que no me pidan que haga un ceviche, porque además los ceviches peruanos son mi fascinación. Pero prometo que aprenderé uno muy pronto. He visto que mis compañeros aquí preparan aguachiles, que es como un ceviche mexicano, pero uno al nivel de cómo se prepara en Perú, pues nadie todavía los hace. ¡Imagínate si gano los 200 mil dólares con un ceviche peruano! ¡Me voy a celebrarlo con ustedes!, finaliza con el carisma que lo caracteriza.