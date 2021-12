Conforme a los criterios de Saber más

De niño su padre le leía grandes historias de corte fantástico. “Esos eran los libros que toda la familia leía y toda la familia discutía, esos eran los juegos de computadora que jugábamos, ese era el mundo en el que vivíamos”, recuerda Henry Cavill sobre sus primeros acercamientos al género fantástico. Ahora, con 38 años de edad, tiene el privilegio de llevar esa gran pasión a la pantalla grande a través de producciones como “The Witcher”, serie de Netflix cuya segunda temporada ya está disponible en la plataforma de streaming.

Saltar Intro conversó con el intérprete de personajes como Superman y Theseus -en “Inmortals”- a propósito de la segunda parte de la conocida serie. En esta interpreta a Geralt de Rivia, un brujo cazador de monstruos que protagoniza una épica historia llena de aventuras, reflexiones e increíbles personajes como elfos. En sus viajes se cruza a Yennefer de Vengerber, una peculiar joven que termina estudiando y dominando la magia del caos y se convierte en una hechicera. La química, soledad y, quizás, un hechizo los lleva a unirse en más de una ocasión y se ayudan a enfrentar situaciones complejas como la maldición de un djinn o la cacería de un dragón.

Como ya mencionamos, su misión de vida es utilizar aquellas habilidades que lo caracterizan y atrapar a estas criaturas fascinantes. A lo largo de la primera y segunda temporada somos testigos de personajes como Sylvan, un ser inteligente con aspecto de cabra, o de un shtriga, una criatura nacida de una maldición y del incesto entre un rey y su hermana.

“En cuanto a los monstruos, permíteme recordar, me quedaré con la shtriga del episodio tres. Fue particularmente divertido” comenta Cavill cuando le preguntamos por la criatura más interesante de la primera temporada. “Y, por supuesto, me encantan los dragones, soy un gran fanático de la fantasía” agrega, haciendo referencia a Villentrethenmerth, el dragón. “Creo que la idea con el dragón es que hay mucho más que quería saber y nunca aparece nuevamente en los libros, siempre lo sentí como una pérdida” explica el actor.

Más allá de la fantasía

Pero no todo resulta bien para el brujo. Sobre todo por la forma tan particular de ver el bien y el mal en el mundo que tiene Geralt. “El mal es el mal. Menor, mayor, moderado... es lo mismo” dice en la serie y esta percepción le trae más problemas de los que espera.

“Tengo una sospecha furtiva de que fue escrito (así) porque a Geralt le gusta ponerse, accidentalmente, trampas a si mismo. Él diría algo en una manera muy precisa y luego, de pronto, tenemos, al final de una historia corta en particular, a él cometiendo un mal mucho mayor de lo que alguna vez pretendió al no cometer ningún mal. Y yo creo que ahí es donde esa clase de expresiones vienen y es una vista muy poderosa, pero hace que la narración sea muy interesante”, admite Cavill sobre su personaje.

Y es que, a primera vista, “The Witcher” puede parecer una serie hecha únicamente para los amantes del género fantástico, pero no es así. Gracias a la capacidad de Andrzej Sapkowski -autor de los libros que inspiraron la serie-, vemos cómo se exploran aspectos de la vida misma que podemos encontrar, incluso, en el presente. “Es lo que amé de la escritura de Sapkowski. Es que siempre fue parte del escenario, fue parte del mundo que experimentamos”, comenta el actor. Así, vemos la búsqueda incansable de Yen para ser aceptada por los demás o la lucha constante de los elfos, quienes fueron retirados de sus ciudades por los humanos. Cada capítulo combina con gran inteligencia el mundo de fantasía, criaturas y magia con el mundo real, crudo y problemático.

En esta segunda parte somos testigos, al fin, del vínculo que se va forjando entre Geralt y Ciri, la princesa de Cintra que posee poderes mágicos y el destino del brujo. Tras encontrarse, Geralt comienza su “labor” como mentor de la joven quien poco a poco va forjando sus opiniones y posiciones sobre la vida. “Esa fue una de las cosas que me encantó, específicamente, de (el libro) “Blood of Elves” (1994). El aprendizaje del mundo y la forma en que se presentó el mundo, se hizo de una manera tan sutil que sabías que existía. (...) nadie estaba ni equivocado ni en lo correcto, sino que todo era parte de lo que es el mundo y creo que Sapkowski hizo un trabajo increíble al crearlo” explica Cavill.

Superman vs. Geralt

Sin duda alguna, Henry Cavill es conocido sobre todo por su rol como Superman, un papel que marcó un antes y un después en su carrera. Aunque pueda sonar extraño, Cavill encuentra puntos de encuentro entre el superhéroe y el brujo. “Una de las similitudes es que ambos están tratando de hacer lo correcto y su intención siempre es hacia el bien. Como dijimos, para Geralt el mal es el mal y él realmente quiere hacer lo correcto. Lo mismo ocurre con Superman. Hay fuertes paralelos entre estos personajes, pero creo que también los encuentras en muchos héroes populares. Están tratando de hacer lo correcto y asegurarse de que, a pesar de todo, las personas que necesitan ayuda sean ayudadas”, reflexiona.

Al haber interpretado a ambos personajes, le cuesta identificarse más con uno u otro. “Una parte de mi existe dentro de estos dos héroes y una parte de esos héroes existe dentro de mí. Creo que hay aspectos de ambos que disfruto enormemente. Todo depende del día”, explica el actor británico.

Como ya se sabe, Cavill es un gran seguidor no solo del género fantástico, sino también de los videojuegos. Precisamente, gracias a que se reconoce como un gamer total es que consiguió una audición para el papel de Geralt. Él era seguidor del videojuego The Witcher y tras enterarse de la producción audicionó cuando todavía no había un guion.

Por esto, fue inevitable preguntarle a qué personaje de cualquier videojuego le gustaría interpretar en una serie o película. “Esa es una muy buena pregunta y una muy difícil de responder”, admitió con una gran sonrisa, de esas que demuestran cuando alguien está hablando sobre una pasión. “Hay varios personajes. Creo que el Comandante Shepard (de Mass Effect) sería divertido y creo que hay muchos personajes de Total War: Warhammer a los que me divertiría interpretar o al menos me divertiría eligiendo a otras personas para interpretarlos...la lista sigue, sigue y sigue y podríamos estar aquí todo el día”, finaliza con la misma sonrisa.

