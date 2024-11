Que en el último año y medio haya protagonizado una serie de Netflix y viaje por distintos países presentando su primer libro podría dar la impresión de que a Iván Hochman las cosas le llegaron algo rápido.

No obstante, nada fue tan así para este argentino de 30 años.

Antes de asumir el reto de interpretar a Fito Páez en “El amor después del amor”, Hochman llevaba 12 años haciendo teatro independiente desde distintos roles. Actuar, dirigir, y enseñar, eran actividades que en algún punto terminaron mezclándose con sus otras aficiones, vinculadas, esta vez, al libro. Sobre sus muy diversos intereses, conversamos con el artista nacido en Buenos Aires.

TEATRO COMO CELEBRACIÓN DE LO VIVO

Hochman menciona de memoria, uno por por uno, el título de las cinco obras que hacía cada fin de semana antes de que la fama haga lo suyo con “El amor después del amor”. Se trata de propuestas fuera del ámbito ‘comercial’, que, sin embargo, le ayudaron mucho a curtirse ante un público que muchas veces no sabes cómo va a reaccionar ante tu trabajo.

“El jueves, ‘Éxtasis’, el viernes, ‘La mansa’, el sábado, ‘Chicos, chicos’, y el domingo, ‘El paraíso perdido’. Eran obras independientes y, tal vez no tenían la misma resonancia de una serie que todos puedan ver en TV, pero para mí eran igual de importantes”, considera.

“El teatro tiene eso de que ‘sales a la cancha y no puedes arrepentirte ni volver atrás’. Es un ritual en vivo, muy del presente, que se da solo ahí. En ese encuentro con el público tal vez pruebas algo y la gente se ríe, o quizás nadie reacciona. Se trata de estar todo el tiempo en contacto con eso. Y todo aquello sí puede ser algo que te prepara ante cualquier tipo de experiencia artística posterior”, refiere.

El fuerte vínculo entre este artista de 30 años y las tablas, entonces, vio en la serie de Netflix apenas un ‘stop’. Hochman no contempla su vida lejos de esta rama de las artes escénicas. Actuar, dirigir y formar futuros ‘colegas’ sigue siendo una prioridad para él. Esta última actividad, denota quizás también una fuerte vocación hacia la docencia.

“Cuando hice la serie tuve que dejar de dar clases por dos años, porque estaba muy metido, y porque el espacio de clases es muy vulnerable, entonces hay que estar muy centrado y con mucho deseo. Ya cuando terminó (la grabación) me percaté de que eso (enseñar) me hizo mucha falta, pues era algo que disfrutaba mucho. Ahora estoy dando todas las clases que puedo. Adoro ese espacio”, reconoce.

UNA MINISERIE CON MUCHA VERDAD

Estrenada en abril de 2023, “El amor después del amor” es un canto de amor y lealtad para los fanáticos de Fito Páez. En ocho episodios, la miniserie cuenta el surgimiento y auge de uno de los intérpretes más exitosos de la escena musical argentina de la segunda mitad del siglo pasado. En la pantalla, el proyecto combina momentos de la infancia del autor de “Al lado del camino” y “A rodar mi vida” con sus primeros shows, donde se le ve cargando el teclado, ensayando, pero también enamorándose, o equivocándose. En esta segunda etapa de la historia, el rostro más visible fue Hochman.

“Creo que ese primer Fito tiene mucho de mí, aunque los otros también. Y fui metiéndole algunos gestos y guiños míos. Por ejemplo, yo agarro feo el lapicero al momento de escribir y, cuando Fito, en el episodio 3, tiene que firmar su primer contrato discográfico, dije: voy a firmar como firmo yo. Mucha gente dijo: ‘hizo muy bien a Fito agarrando mal el lapicero’, pero mis verdaderos amigos se dieron cuenta y me dijeron: ‘nos ha emocionado verte que estás ahí oculto’”, recuerda Iván.

Una de las escenas más notables de la miniserie "El amor después del amor" de Netflix. / Julieta Horak / Netflix

Una revisión veloz de reseñas sobre “El amor después del amor” arroja que, aunque naturalmente incapaz de contarlo todo, la miniserie de Netflix tiene su principal fortaleza en el nivel de realidad que ofrece. Detrás de dicha solidez están no solo el propio Páez, sino una serie de personajes claves en su ascenso artístico, algunos dueños de una memoria casi fotográfica, que con sus apuntes sumaron detalles referentes a lugares, momentos y hasta looks. Hochman no lo olvida.

“La serie estaba muy cargada de la información que trajo Fito, sobre todo en la escritura previa, no tanto así en el proceso. Los directores, obviamente, siempre cuentan que toda la energía de época la absorbieron de él, esta energía vinculada a los bares, a las salas de ensayos. Sin embargo, una figura muy importante fue la de Alejandro Avalis, mejor amigo y técnico de sonido de Fito, e incluso de Charly en algún momento. Ale es una persona increíble, con un nivel de oficio inmenso, y estuvo presente como consultor histórico de la serie. Recordaba tantos detalles que terminó aportándole mucho valor al producto final”, rescata el nacido en Buenos Aires.

En ese ir y venir, de lo personal a lo público, “El amor después del amor” presenta pequeñas historias sumamente delicadas, entre las que destacan el vínculo de Fito con su padre, un vendedor de vinilos que, aunque propenso a sobre protegerlo, era portador de un amor inconmensurable. Dicho rol recayó sobre Martín Campilongo, ‘Campi’, un comediante argentino que tuvo en Rodolfo (el papá de Fito), un verdadero reto dramático, el cual superó con brillantez.

“No hay nadie que no se haya conmovido con el personaje de este padre duro y sobreprotector que, sin embargo, se emociona por el recorrido y por los logros del pequeño hijo que se va de la casa. Posteriormente, incluso con todo esto, le cuesta disfrutarlo, celebrarlo y, luego, en el episodio 4 llega este desenlace, en el que Fito lo ve en su última instancia. De alguna manera lloran juntos. Mientras (el padre) muere, Fito llora, y le caen lágrimas también a Rodolfo. Fue un final de capítulo muy conmovedor y una historia igual, que además es una historia real”, valora Hochman.

El humorista Martín Campilongo (izquierda) interpretando al padre de Fito Páez en una escena de "El amor después del amor". (Foto: Netflix)

Siete meses se prolongó el rodaje de “El amor después del amor”. La miniserie arranca con un protagonista huyendo de las sirenas policiales –estamos en el tercer año de la dictadura militar—y culmina con un artista capaz de codearse con verdaderos íconos de la industria del rock en español, desde el Flaco Luis Alberto Spinetta, hasta el mismísimo Charly García. Todos tienen un espacio en la propuesta dirigida por Felipe Gómez Aparicio y Gonzalo Tobal.

LA FACETA DE ESCRITOR Y EL SALTO FUERA DE ARGENTINA

Pero mucho antes del rol que lo llevaría a las pantallas de miles de espectadores en distintas latitudes, Iván Hochman fue un niño que leía a Harry Potter con fervor, aunque tal vez sin imaginar que ese primer vínculo con las letras tendría varios otros posteriores, y que uno de estos sería “Por qué te vas”, su primera novela, publicada originalmente en 2020, pero que ahora gracias al Mapa de las Lenguas de Penguin Random House, comienza a abrirse paso fuera de Argentina.

“Todo empezó con mi madre leyéndome las novelas de Harry Potter. Y empecé a tener pesadillas. Ese fue mi ingreso al mundo de la fantasía y del terror, visto como una emoción muy fuerte. Recuerdo mucho soñar con Voldemort. Luego ya yo leía los libros solo. Leí toda la saga. El primero tal vez ocho o nueve veces, los demás también varias”, recuerda Hochman, quien estuvo en Lima presentando su novela en la Feria Ricardo Palma.

El protagonista de “Por qué te vas” podría ser cualquiera de nosotros: un chico que está a punto de dejar la casa de sus padres y, en medio de esa búsqueda de un nuevo espacio, es asaltado por una serie de temores e inseguridades que podrían hacer trastabillar su convicción de independencia. Hochman ha construido un relato entrañable, pero a la vez muy singular, con toques de humor sutil (los arrendatarios se llaman todos Ricardo), listas de ‘cosas para hacer’, además de diálogos con gente que puede decir lo bien o lo mal que le fue al irse de su casa.

“La vida de Milo está atravesada por sentimientos muy reconocibles para cualquier lector, que son la vergüenza, el amor, enamoramiento, la fascinación, la angustia y, claro, la incertidumbre. Tal vez es bueno y necesario atravesar todo esto para luego, en algún momento, dejar de sentirlo”, refiere.

Iván Hochman y su novela "Por qué te vas", publicada por Alfaguara. (Foto: Prensa Feria del Libro Ricardo Palma)

El proceso de evolución sufrido entre aquel Iván que tenía pesadillas con Voldemort y el autor que hoy presenta su primera novela ante el mundo refleja, sin duda, un recorrido por corrientes, géneros, pero sobre todo autores. El propio Hochman, consultado sobre sus referentes, identifica autores tan diversos como Georges Perec o Alejandro Zambra.

“‘Especies de espacios’, de Perec, es un libro que juega mucho con la observación, la habitación y la estructura de los espacios (...) toda la obra de Alejandro Zambra, desde ‘Mis documentos’, hasta ‘Formas de volver a casa’, pasando por ‘Facísimil’, me abrió una flexibilidad y un juego con la estructura, que tal vez era necesario para mí (...) Alessandro Baricco tiene una cosa lúdica, con la poesía oculta en las palabras, con los personajes y el lenguaje, que fue muy importante para mí entre 2015 y 2018, que lo leí mucho”, reconoce. Con intereses tan diversos y un largo camino por delante, resulta inevitable concluir la charla consultándole a este artista si se plantea objetivos o prefiere solo dejarse llevar. ¿Qué busca Iván?

“Entiendo que (tener un objetivo) te ordena, tu energía, tu foco, y quizás volviendo explícito, escribiéndolo, pensándolo, hablándolo, me parece que es importante para estar enfocado, para saber lo que te importa, para tener una auto observación y un registro de lo que te interesa, y de tu camino. Sin embargo, también es importante no estar aferrado a esos objetivos, porque el camino del artista es de mucha incertidumbre, irregular, a veces vertiginoso, y a veces es más calmo. En ocasiones puede surgir un camino inesperado, y es bueno tomarlo, disfrutarlo. Yo soy una persona muy deseosa, muy autoexigente, que va por lo que le interesa, pero también he aprendido a aceptar lo que llega, y a disfrutarlo. Cada una de las instancias de este camino, aunque no tiene un punto de llegada, tampoco tienen un objetivo claro, y me parece más importante el devenir que el resultado mismo”, finaliza.

EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR/NETFLIX Elenco: Ivan Hochman Sinopsis: Esta serie biográfica ofrece una mirada íntima a la vida y la carrera de Fito Páez, uno de los músicos más célebres de Argentina, e incluye su trayectoria junto a figuras del rock tan míticas como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta y Juan Carlos Baglietto, entre otros. Creación: Juan Pablo Kolodziej Directores: Felipe Gómez Aparicio, Gonzalo Tobal