“Ambulance” es la película de Michael Bay que Jake Gyllenhaal protagoniza junto a Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González. El último estreno del maestro del cine de acción arrastra por las calles de Los Ángeles a todo un equipo de ambulancias y sostiene el conflicto de los personajes en un espacio reducido: el interior de una ambulancia. Aunque fue un trabajo duro, el actor de “Donnie Darko” (2001) y “Spider-Man: lejos de casa” (2019) se sintió a gusto trabajando en el universo de “ensueño” de Bay.

Gyllenhaal hace el papel de Danny Sharp, el hermano mafioso de Will, un veterano de guerra, a quien ama por ser el hijo adoptivo de la familia y su mejor amigo. Por diferentes intereses y necesidades, los personajes se embarcan en un robo que generará una larga persecución de la policía. Mucho de estos personajes dejan lecciones, a partir de una trama que no ve la moral en blanco y negro, sino más allá. La mayoría del tiempo caminan en la transparente línea que divide la justicia de la injusticia.

-”Nosotros no somos los malos, solo somos los que queremos salir con vida”, dice tu personaje en la película. Para ti, ¿cuál es la definición de justicia hoy en día?

Jake Gyllenhaal: Creo que estos personajes son tan complejos que todas sus intenciones son realmente buenas, al final de todo. Sí, creo que hay muchos sistemas que se lo ponen tan difícil. Particularmente, en el caso de Will, el personaje de Yahya (Abdul-Mateen II), habían muchos sistemas que lo hacían tan difícil para él, para apoyar a su familia. De alguna forma, él siente que tiene que desafiar al sistema para obtener algo. No lo sé, supongo que se cuidaban a sí mismos, pero también tuvieron que sacrificarse el uno por el otro. Y al final, no quiero decir mucho, pero el verdadero héroe de la película es inesperado de una manera increíble, y es la parte que más amo.

(Foto: Universal Pictures) / Andrew Cooper/Universal Pictures

-Usualmente, haces personajes memorables con emociones profundas. De hecho, me intriga saber qué pasa en tu subconsciente al leer un guion antes de decirle sí a una película. En el caso de Danny Sharp, tenías que construir un tipo que fuera lunático y brillante, pero también muy divertido. ¿Qué tanto viajó tu imaginación interpretando a un ladrón de bancos?

Primero, como actor, tú entras en el mundo del director, es su mundo de ensueño. Así que estaba muy emocionado de ser parte del mundo de Michael Bay. Es su visión. Son sus ideas y el actor se adhiere a esas ideas. A lo largo de mi carrera, he tenido el honor de trabajar con gente tan increíble. Yo voy diciéndome: ‘¡Oh, de qué va esto! ¡Oh, cómo es esa visión! Esto es nuevo para mí, una visión en la que nunca había estado’. Creo que crear un personaje para mí fue mucho sobre ver a Michael (Bay). Michael grita mucho y yo me burlo de él por hacerlo y a él le gusta reírse de eso. Así que mi personaje tomó algunas cosas suyas, no es que él robe bancos, sino, por ejemplo, los gritos en los helicópteros. Eso lo tomé de Michael.

Jake Gyllenhaal es Danny Sharp en "Ambulance". (Foto: Universal Pictures) / Andrew Cooper/Universal Pictures

Creo que esta película vemos al joven Michael Bay en energía, en realidad, en el fuego que lleva dentro. Como ese primer Michael Bay que salió por la puerta, eso es lo que me encanta. Estoy tan motivado para ver que esta película sea genial. Obtengo mis energías a través de esta película. Es como de los primeros Michael Bay para mí.

-¿Te ves actuando o filmando una película en Lima, la capital de Perú, que tiene un tráfico muy similar al de Los Ángeles y hay muchas ambulancias corriendo todos los días? (Risas)?

(Ríe) ¡Me encantaría hacer una película en el Perú! Estaría encantado. Incluso es raro hacer películas en Los Ángeles. Siempre estás en algún lugar inesperado. Voy a poner ese pensamiento en el mundo: me encantaría estar en el Perú.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM