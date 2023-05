Es conocido que Jeff Kinney lanzó su primer libro de “Diary of a Wimpy Kid” en el año 2004 a través de Internet, pero no fue hasta tres años después, en 2007, que su historia llegaría a los estantes de distintas librerías alrededor del mundo. Aunque, la idea le tomó al escritor cuatro años de su vida. “Escribí todas las cosas graciosas que se me ocurrieron en la vida. Y luego me tomó otros cuatro años escribir el manuscrito de la primera plancha con la historia de los niños. Así que este libro vino de experiencias ordinarias”.

Como a cualquier persona, a Kinney también le surgieron dudas en el camino; pero, lo que tuvo claro desde el principio era el título que iba a llevar su libro: “Diary of a Wimpy Kid”, el cual ha sido traducido como “El Diario de Greg” a Latinoamérica, hecho que -además- le causa gracia. “Desde el principio supe que el libro se iba a llamar así. Tal vez (en algún momento) me puse un poco nervioso porque pensaba que los niños no cogerían un libro que se llamara ´ Diary of a Wimpy Kid´. Pero no fue así”, dijo en entrevista con Saltar Intro de El Comercio.

Mientras nos sumergimos en el mundo de Greg, su creador refiere que el primer libro titulado “El Diario de Greg: Un renacuajo” (en Latinoamérica) es su favorito por lo que significa. “Siempre será especial para mí”, refiere. Aunque, el último lanzamiento “El Diario de Greg: Superretorcidos” también entra en esa lista de preferidos.

Entre las próximas ideas para esta saga, por ejemplo, Jeff Kinney se ha planteado llevar de aventura a la familia de Greg Heffley en un crucero. “Siempre estoy buscando un nuevo gran tema para escribir, (lo del crucero) creo que es buena idea por el espacio confinado, es un pequeño mundo cerrado que vale la pena escribir. Así que tal vez un día lo haré”, dice.

Éxito de “El diario de Greg”

Al retroceder en el tiempo y darse cuenta de lo que ha logrado en poco más de 15 años, el autor no olvida a aquella persona que lo inspiró para iniciar en este mundo de la ilustración y la literatura. Su gran referencia para empezar su propia carrera fue su compatriota Lincoln Peirce, autor de la famosa tira cómica “Big Nate”. “Fue mi mentor desde el principio. Nos escribimos cartas de ida y vuelta, y luego llegué a conocerlo. Recientemente le ayudé a empezar un nuevo libro”, recuerda Jeff Kinney.

Al crear a Greg Heffley, el autor refiere que el protagonista refleja varios de sus defectos e imperfecciones propias. Aunque, también está Rowley Jefferson, el mejor amigo de Greg, un niño que “disfruta siendo niño”. “Creo que ser un niño es algo realmente bueno. Así que me gustaría que más niños pensaran, como, realmente él lo hace”.

En tanto, Kinney confiesa que se ha vuelto todo un reto mantener esa calidez e inocencia -además de la diversión- que tiene la niñez en su libro, siendo ya un adulto con familia; pero, hasta el momento, lo viene logrando. “Me siento afortunado de poder mantener eso. Y me preocupa un poco que cuando sea mayor no pueda mantenerlo. Pero, por ahora, creo que estoy bien”, dice entre risas.

Del papel a la pantalla

En el año 2021, llegó a la plataforma de streaming Disney Plus la primera película animada de “El Diario de Greg”. Aunque, una década antes, se estrenó el ´live-action´ de su historia, dirigido por Thor Freudenthal. En ese entonces, según el propio Jeff Kinney, no sabía cómo se escribía un guion para la pantalla grande, así que su trabajo consistió básicamente en ser un consultor para que la trama mantenga la esencia del libro.

Con el pasar de los años, el autor ha ido preparándose y ganando experiencia; así que, finalmente, pudo participar directamente en el guion que preparó Disney. A finales del 2022, lanzó “El Diario de Greg: Las reglas de Rodrick” vía streaming y describe la experiencia como gratificante. “Estoy trabajando en películas de animación para Disney Plus y esa experiencia es muy satisfactoria para mí porque llego a escribir los guiones y estoy involucrado en todos los aspectos. Estoy ´jugando´ con esto”.

En diciembre pasado, a propósito de esta película, también conversamos con Jeff. Para esa ocasión, nos comentó que el hermano de Greg, Rodrick, estaba inspirado en su propio hermano de nombre Scott. Han pasado cinco meses desde entonces, así que, finalmente tenemos el veredicto. “Creo que a mi hermano le gustó. Tuvimos una buena respuesta a esa película. A la gente le pareció muy divertida”, sentenció.

“El Diario de Greg: Las reglas de Rodrick” / 20th Century Studios

Al estar involucrado en el universo del streaming, Jeff Kinney ya tiene una idea clara de las oportunidades que estas plataformas les están otorgando a los escritores. “El mundo del streaming muy amable con los autores porque ellos tienen el poder, los autores están realmente involucrados en la narración. No ocurre lo mismo con los largometrajes (tradicionales). Los autores suelen estar un poco apartados, así que el streaming es más divertido porque creo que se obtiene una visión más pura o una adaptación más pura”, asegura.

Por otro lado, entre los planes que tiene Kinney para la pantalla grande está, también, un especial de Navidad que saldrá a finales de este 2023 a través de Disney+. “El guion que estamos utilizando lo escribí hace unos nueve años, y ahí es cuando empezó. Pero sólo en el último año y medio hemos estado trabajando activamente en ello”, refirió. Además, Kinney y su equipo están trabajando en una cuarta película para el 2024, de la que aún no puede revelar más detalles.

¿Greg en Perú? Es posible

La llegada del creador de “El Diario de Greg” forma parte de una gira por distintos países de Latinoamérica. Previamente, visitó a sus lectores de Colombia y México; mientras que, en una ocasión previa, también tuvo su paso por Brasil. Esta manera de acercarse a sus seguidores más pequeños (y grandes) es muy especial para el escritor. “Fue muy emocionante para mí ver el impacto que mis libros han tenido en una generación de niños y, sobre todo, que eran niños que no comparten un mismo idioma, me hizo sentir muy bien. Eso realmente me inspira y me motiva tener ese tipo de experiencias”.

Gracias a esta recepción positiva por parte de Kinney sobre el Perú, y al ser consultado en si había pensado en aventurar al personaje de Greg en algún destino nacional como, por ejemplo, Machu Picchu; Jeff Kinney refirió que sería una buena idea. “Me gusta que mis libros se sientan como si no tuvieran un lugar, que sean atemporales. Así que, cuando me meto en la geografía específica, crea un poco de desorden. Pero creo que sería interesante que Greg viajara a esta parte del mundo, porque hay mucha cultura e historia y realmente sacaría a la familia de su vida normal”. “Creo que toda la historia de esta zona del mundo es fascinante porque fue la última vez que una gran civilización se encontró con otra gran civilización y que ambas no sabían la una de la otra. Creo que este choque de culturas es fascinante”.

"Me gusta que mis libros se sientan como si no tuvieran un lugar, que sean atemporales"

Lo último que nos dijo el escritor estadounidense es que estaba emocionado porque esa misma tarde de sábado se iba a encontrar por primera vez con sus lectores peruanos. Y el sentimiento fue compartido porque vimos a través de redes sociales la gran acogida que tuvo la llegada de Jeff Kinney, tanto por parte de pequeños como de grandes. “Es un gran privilegio. Estoy aquí para mostrarles respeto y aprecio”.

