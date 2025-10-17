Las fans del actor y cantante surcoreano Jung Jin-young, exintegrante de B1a4, jamás pensaron verlo bailar “La gasolina” en el encuentro privado (fanmeeting) en Lima, Perú. Pero sucedió. El compositor de éxitos como “Bling Girl” y “Baby I’m Sorry” continúa reescribiendo su historia en la cultura pop asiática. En su paso fugaz por el país, durante una gira internacional, Jinyoung habló un poco sobre el k-pop y su amor por la música en diálogo con Saltar Intro de El Comercio. Revisa el video debajo.

Con el fervor de un fanmeeting que reunió a cientos de seguidoras, Jinyoung confiesa que “At the same place” es una de las canciones más queridas por el público peruano. Pero, claro, no es el único tema de su repertorio. Durante el encuentro con sus fans, también interpretó “I’m into you, I mean Love you”, una muestra de su nueva etapa como solista.

Con paso firme, Jinyoung avanza en su carrera post-B1A4 y tras su servicio militar en Corea del Sur. “Ahora estoy muy enfocado en mi carrera como actor, pero muchas personas están esperando que haga nueva música. Sí pienso poder preparar algo para ustedes”, dice a sus fans. “Esperen con mucha paciencia”, añade sonriendo.

¿Quién es Jinyoung? Del K-pop al mundo

Jinyoung inició su carrera musical como figura importante de B1A4, agrupación que revolucionó el pop coreano junto a Gongchan, Sandeul, CNU y Baro. A los 33 años, suma más de 45 composiciones a su nombre en la Asociación de Derechos de Autor de Corea. Además, es actor de diversos k-dramas, como la serie de zombies coreanos en Netflix, “Sweet Home”, pero esperen. Más adelante, hablaremos de todo su contenido televisivo.

Jinyoung completó ya el servicio militar obligatorio, requisito para todos los hombres surcoreanos, y hoy vuelve a los escenarios con una gira que recorre varios países.​ Su transición a solista implicó un replanteamiento de su perfil como artista coreano. “Es muy agradable cuando los fans escuchan mi canción. Ellos sienten mucha energía de mis canciones; yo siento que hay un buen resultado de lo que compongo. Eso me motiva a componer”, lo acepta.

Ante una pregunta íntima durante la entrevista, realizada en su hospedaje de Miraflores, se sonroja y se hecha para atrás. “Sí, en lo que respecta a la música, creo ser alguien que se pega mucho a los sentimientos”, intentan describir que es “sensible”. “No sé mucho sobre mí mismo, pero, cuando estoy con gente, me gusta compartir tiempo con ellos”, agrega.

Detrás de él, un grupo de hermosas mujeres coreanas, de esa piel tersa, única de los k-dramas iluminados en resplandor, acompañan entre risas y suspiros al cantante, quien camina por el hotel después de una larga mañana de entrevistas con diferentes medios. Su calidez se percibe tanto en sus canciones como en la relación con el resto de las personas. Símbolo de su personalidad, se preocupa por su apariencia, como tener buenos arreglos del vestuario frente a cámaras, pero también es reservado al contestar las preguntas sobre su pasado en B1a4, porque prefiere recordar sus nuevos hitos en los escenarios y la televisión.

Los k-dramas de Jinyoung

Jinyoung es el militar Park Chan-yeong en la serie coreana de Netflix, "Sweet Home". Esta es una imagen de la temporada 2. (Foto: Netflix)

En las plataformas disponibles en Latinoamérica, como Netflix y Rakuten Viki, sus dramas “Sweet Home”, “Love in the Moonlight” y “Police University” gozaron de gran popularidad en las listas.

“No puedo elegir un solo recuerdo de ninguna de las series especialmente, porque todas han sido un escenario muy especial para mí”, dice. Lo cierto es que su carrera en pantalla ha evolucionado de la mano del fenómeno global de las producciones coreanas. “Este desarrollo en el entretenimiento de Corea del Sur se debe bastante a que los artistas, los de antes y de ahora, siguen actuando. Están haciendo mucho esfuerzo. Yo también me quiero sumar para seguir desarrollando la industria de k-dramas en Corea”, reflexiona sobre el papel de su país frente a los contenidos de Hollywood.​

Jeon Yeo-been y Jinyoung protagonizan el nuevo k-drama, "Ms. Incognito", miniserie de 12 episodios. (Foto: Difusión/Poster)

Jinyoung sigue en contacto con Lee Do-hyun, coprotagonista de “Sweet Home” y otro ídolo de la comunidad de k-pop en las comunidades latinoamericanas. “Sí, todavía mantengo contacto con él. Como yo, él también ha salido del servicio militar. Entonces sí, mantengo el contacto”, cuenta.

El año pasado, se estrenó en cines la película “La niña de mis ojos”, que tuvo como protagonista al actor coreano junto a Dahyun, conocida rapera del grupo Twice. Este proyecto lo recordó con especial cariño durante el anuncio de su gira en Perú. Pero, al llegar a Lima, Jinyoung estaba aún más emocionado por su su último proyecto, “Ms. Incognito”, donde comparte créditos principales con la estrella surcoreana Jeon Yeo-been (“Vincenzo”, “Be melodramatic”).​

Durante la visita a Lima, Jinyoung valoró el estimulo afectivo de sus fans. Aunque esperaba conocer más del país, su apretada agenda apenas concedió tiempo para el evento, previo al siguiente destino en la gira. Esta vez, no pudo conocer mucho sobre Perú, pero su experiencia en Lima proyecta mejor panorama para próximos talentos coreanos que pudieran visitar el país próximamente.