Yoni, uno de los personajes icónicos de “Al fondo hay sitio”, es un recuerdo impreso en el corazón de Joaquín Escobar, quien ha participado en coproducciones con elencos nacionales e internacionales a lo largo de su carrera desde que estaba en la escuela primaria. Su última aparición en pantalla grande es “Encintados”, la película de Gianfranco Quattrini. Con un tiempo limitado para producciones de cine y televisión pero talento de sobra, el joven actor toma diversas facetas, como ser locutor, profesor y director de teatro. A pesar de la agenda ajustada, aún le da espacio para una responsabilidad más, la de estudiante de la carrera de Psicología, una destreza que le hace estar más pendiente del tiempo presente que del pasado.

-Siempre comentas que iniciaste como actor cuando tenías 8 años. Te adentraste en el mundo de las producciones con elencos extranjeros, como la telenovela de Panamericana Televisión, “Tormenta de pasiones” (2004), que tenía la mitad del elenco internacional, y “Besos robados” (2004), una ficción venezolano-peruana, de Iguana Producciones.

Casi nunca me detengo a ver mi pasado. Recuerdo que era fan de “Mil oficios” de Panamericana Televisión. Es cuando me entero de una audición en la que buscaban a un niño. ¡No lo podía creer! Para esto, fui al set a la hora y me hacen el cásting, que lo dirigía Adolfo Chuiman. ¡Wow, el protagonista del programa que me encantaba! Yo era un pequeño que veía a Spiderman, algo así. Él (Chuiman) me abrió las puertas y qué genial que haya sido alguien a quien admiraba.

Ricky Tosso y Joaquín Escobar posan en una reunión. / EDITORES FOTO > Ernesto Quilcate Farfan

-Es increíble que estos actores pertenezcan a una época en la que muchos canales producían telenovelas, mientras que América TV hacía, supongo, el doble de dramas que hoy.

Hay todo un tema. Lo que es prioridad para los canales son los números, el rating. Por eso, cada vez vemos más noticieros en la mañana, tarde y noche. Algunos canales ya no apuestan por la ficción, porque son más sueldos y costos los que se involucran. Por eso, se quedan con lo que funciona y así ahorran en gastos. Sin embargo, en el camino, se están quedando buenas historias. Pero a la gente le encanta la ficción, es una forma de comunicarnos como sociedad también.

-En este tiempo, has generado mucha intriga sobre el regreso de tu personaje, Yoni de “Al fondo hay sitio” (América TV), a la nueva temporada 2022. ¿Vuelves a esta ficción?

Hay mucha expectativa, pero seguiré diciendo que tengo muchas ganas de seguir contando la historia de Yoni por varios motivos. El principal es por quienes siguen mi carrera. Gracias a ellos se me abrieron oportunidades a otros proyectos nacionales e internacionales. Pero también porque Yoni fue el personaje más largo de mi carrera y le tengo mucho cariño. Por ahora, no puedo decir nada, porque no sé nada.

Joaquín Escobar actúa en la obra "La odisea" en el Teatro La Plaza. / FIDEL CARRILLO

-No has recibido la llamada de América.

Claro, pero tengo muchas ganas. Esperemos que se dé, depende de la historia y también de mi agenda. No sé en qué momento me pueda agarrar la oportunidad de regresar a la serie. Quizás no se pueda. Este año la agenda está a tope, porque acabamos de estrenar “Encintados” y hace un mes terminé de rodar una película, “Cuadrilátero”, que se estrena el próximo año. A fin del 2022, sale una cinta que hice el año pasado, “Sugar en aprietos” con David Cepeda (México). Acabo de dirigir una obra, “La postulación”, que estuvo en Chiclayo y en otros lugares del país. Y, esta semana, empieza la producción de una obra musical, “Los monstruos”, que protagoniza Miguel Álvarez y Natalia Salas. Por otro lado, tengo pendiente dos obras más y estoy estudiando la carrera de Psicología.

-¿Alguna producción no se grabó en Perú?

¡Ah, verdad! Este año, se estrena la película “Las horas” que es mi primer proyecto estadounidense, que protagonizo. El año pasado la rodamos en Austin, Texas. Hace poco hablé con la directora, Aylin Martínez. Creo que soy el único extranjero en el equipo, aunque había un actor de Honduras y una actriz de México también. Eso fue una gran satisfacción personal y familiar también. Entonces, ya he empezado a conversar para ver el mercado internacional.

Joaquín Escobar viajó a Estados Unidos el año pasado.

-¿Debió ser un gran reto hacerlo en inglés?

Cuando una persona es profesional, está segura de lo que hace, pero, en realidad, tampoco lo es. Tiene muchos temores. Creo que eso es bueno, porque hace que no te la creas del todo y sigas trabajando para mejorar como actor y ser humano. Entonces, yo hice el cásting entre 20 o 30 actores de varios países del mundo. Necesitaban a alguien que hable español e inglés. Tenía la idea de hacer el mejor trabajo posible y ver qué pasa, pero, lo juro: no me tenía tanta fe, pero terminé quedando elegido. Dije: “¿Qué? Pero esto tiene que ser una broma de Damián y el Toyo”. El rodaje fue súper intenso, porque grababa la película de “Sugar en aprietos” en Perú y ellos, en Estados Unidos, me necesitaban más. Solucionaron tiempos filmando cuatro días intensos en las madrugadas, algo a lo que no estoy acostumbrado. Apenas llegué, ya estaba rodando mis escenas hasta el mismo momento en que partía el avión. Aparte de que me encuentro estudiando otra carrera y tengo horarios en la noche. Siento que todos esos días fueron uno solo. No recuerdo tanto el sueño en el camino, lo cual no está bien, pero era la única forma. Cuando estuve en el aeropuerto para regresar a Lima, ahí recién me di cuenta de lo que había pasado. Fue maravilloso, el equipo me trató increíble. ¡Es que sí se puede! A veces, vemos las cosas tan lejanas. Tienes que buscar las oportunidades, sí. Pero también tienes que trabajar en que te agarren lo más preparado posible para que puedas tener mayores posibilidades de que no quede solo en una oportunidad, sino en una realidad.

