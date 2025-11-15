“¡A esa frase le faltó contexto!”, interrumpe Juan Gómez-Jurado ante una de nuestras preguntas. Para ser precisos, acabamos de leerle un extracto de su introducción en la edición limitada y numerada de “Reina Roja” (Ediciones B, 2024). La oración, palabras más, palabras menos, expresa la desazón porque su novela “El paciente” (2014) vendió 14.000 ejemplares.

“’Terminado el año, (el libro) había vendido apenas 14 mil ejemplares, y estaba claro que no había acertado en absoluto con el interés del público’”. ¡Muchos de tus colegas no venden ese número de libros ni sumados a lo largo de toda su vida!, le recordamos.

“Me arrepiento de no haber colocado el contexto ahí, y ya no lo puedo cambiar”, confiesa. “Ocurre que venía de vender 100 mil ejemplares de mi libro anterior. Es decir, ¡tuve una baja de 86%, lo cual es un fracaso brutal!”, explica el creador de Antonia Scott y el policía Jon Gutiérrez.

A la izquierda los protagonistas de la miniserie "Reina Roja". A la derecha, Juan Gómez-Jurado con la edición limitada y numerada de su éxito "Reina Roja".

A poco de cumplir dos décadas publicando libros que han llegado a los más insólitos rincones (ha sido traducido a 40 idiomas), Juan Gómez-Jurado (Madrid, 47 años) se emociona al ver cómo sus historias toman otro matiz en la pantalla, aunque ciertamente no pueda hablar mucho de lo que se viene por la bendita “cláusula de confidencialidad”.

UNA REINA EN LA PANTALLA

Aunque el personaje principal de su saga más famosa es absolutamente empoderado, Gómez-Jurado aclara que no planifica nada priorizando un género por encima de otro. En su imaginación, la chica más inteligente del mundo se llama Antonia Scott. No dispara armas y, a priori, le huye a conducir cualquier automóvil, sin embargo, le basta concentrarse unos segundos para descubrir qué hay detrás de algunos delitos con mayor planificación y estrategia que los comunes.

“Creo firmemente en escribir historias que solo le puedan pasar a determinado personaje. No tiene que ver con el género. O sea, las historias de Indiana Jones solo le pueden pasar a Indiana Jones. Una historia de Iron Man solo le puede pasar a Iron Man, y una historia de James Bond solo le puede pasar a James Bond. De hecho, cuando escuchaba que ahora James Bond podía ser una mujer (pensé): ‘no, no, la naturaleza de ese personaje es la de un macho destrozado que necesita validación en muchas ocasiones utilizando a las mujeres’”, explica.

“Antonia Scott tiene cosas que decir sobre el mundo, desde otro sitio completamente distinto, y sus historias solo le pueden pasar a ella. Además, para mí es mucho más interesante una historia en la que el personaje más inteligente sobre la faz de la tierra es una mujer, porque tiene problemáticas que tienen que ver con su género, sin embargo, su historia solo le puede pasar a ella. No se trata de cambiar la naturaleza de un personaje y convertirlo en mujer por algo. Para nada”, explica.

Juan Gómez-Jurado con los protagonistas de "Reina Roja" en la pantalla: Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian.

Las cifras que aloja Internet varían, pero al menos coinciden en un punto: más de 3 millones y medio de ejemplares de “Reina Roja” se han vendido desde su fecha de publicación allá por el 2018. Gómez-Jurado es consciente de las cifras, pero no parece ir sumando imaginarios millones de euros en la cabeza. Prefiere centrarse en lo que considera su responsabilidad: comunicar el amor por los libros. Esto último, tal vez razón que lo ha hecho regalar un millón de libros electrónicos a quienes no pudieron comprarlo con su dinero.

Aunque las comparaciones resulten odiosas, la novela publicada en 2018 tiene un aura bastante distinta a la película de 2024. El escritor madrileño elige un método que, aunque luce fácil, requiere cierto orden y mucha persistencia: intriga, humor fresco, acción, pero, sobre todo, capítulos cortos cuyos cierres casi te impiden detenerte hasta la página 608 (tal como pasa en la edición limitada y numerada ya mencionada).

La película creada por Amaya Muruzábal y Salvador Perpiñá prioriza otros factores. Inevitablemente, la música de fondo tiene un fuerte peso, pero mucho más el vínculo que en pantalla logran Victoria Luengo como Antonia Scott y Hovik Keuchkerian como el policía Jon Gutiérrez. Ellos, pero, sobre todo, el proceso de conocerse y entenderse alimenta siete episodios en los que ambos tendrán que resolver casos muy propios de un thriller psicológico.

PERÚ, ENTRE SUS VIAJES MÁS ESPECIALES

Tan conectado está Juan Gómez-Jurado con las letras y la creación que terminó casándose con una escritora: Bárbara Montes. Es con ella que acaba de concluir una especie de mini gira literario sudamericana: Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Sentado para esta entrevista, y a manera de romper el hielo, se le consulta, de cajón: ¿primera vez en Lima? Salta entonces una poco conocida historia del autor cuando todavía no era uno de los escritores más vendidos en toda España.

La visita a un tío misionero motivó a que Juan pase tres meses en distintas partes de este país. Sí, casi 30 años atrás, una década antes de su primer libro, y aún mucho más atrás de su “primer millón” (de libros vendidos, claro), el madrileño paseaba por una ciudad que hoy quizás le luce algo distinta, pero que conserva ciertos gustos que no ha olvidado: “para mí, la peruana es la mejor comida, y lo dije estando en Argentina, incluso (sonríe antes de recitar de memoria tiraditos, anticuchos, causas, ceviches, y de recordar que conserva su pasaporte arequipeño). Y el Pisco Sour, uy, lo mejor…”, afirma. A su lado, Montes, una brillante y metódica psicóloga infanto-juvenil que saltó a ‘revisora de manuscritos’ y terminó –como él—siendo una exitosa escritora, le da la razón en todo (salvo en aquello de la comida).

Bárbara Montes, la esposa de Juan Gómez-Jurado y coautora de la saga juvenil "Amanda Black", junto a JGJ.

Gómez-Jurado y Montes son una dupla con ciertos contrastes, pero que halla en sus coincidencias una forma de explotar el don que comparten: crear historias divertidas para niños y adolescentes. “De pequeña siempre fui una gran lectora, pero el único referente femenino que tenía era del cine: la princesa Leia de Star Wars. La veía y decía ‘quiero ser así’. Entonces, me sentía reflejada en una princesa que necesitaba siempre ser salvada. Así que fue algo natural imaginar una niña (como Amanda) que reflejase cómo me veía de pequeña. No con superpoderes, obviamente, pero sí valiente, alguien que desea experimentar y hacer del mundo un lugar mejor sin que nadie la salvase”, refiere Bárbara.

Montes escribe todo el año y ni bien termina un libro rápidamente piensa en el siguiente. A su parte en la saga de Amanda Black, le suma una casi incipiente faceta de escritora para adultos. Allí, en 2021, publicaría “Julia está bien” y, tres años después, “Tenemos que hablar”. Gómez-Jurado, por su parte, dedica intensamente unos meses a terminar un libro y luego deja que el tiempo haga lo suyo. Nada de esto significa, sin embargo, que descanse ocho meses al año. A su trabajo como escritor le suma el de creador de contenido, empujando los podcasts Todopoderosos y Aquí hay dragones, cada uno enfocado en un público distinto, pero ambos con creatividad como núcleo.

ANTES Y DESPUÉS, LOS PROYECTOS PARA LA PANTALLA

Este escritor, formado en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, parece tomar las cosas con envidiable tranquilidad. Su propia historia va mucho más allá de las cifras y los ránkings (fue el autor más vendido en España en 2019, 2020 y 2021). En una parte de la entrevista se le consulta si es cierto el dato que consigna Wikipedia sobre su infancia. ¿Es correcto que tus padres biológicos te abandonaron y fuiste adoptado? Gómez-Jurado responde afirmativamente. Juan se enteró de su condición de adoptado ya siendo adulto, aunque ya en la infancia lo sospechaba. Una revelación así puede romper tu vida en cuadritos o elevarte a lo más alto. ¿Qué hizo entonces que este madrileño siga el segundo camino?

“Es imposible que algo así no te marque. Es como decir que no te va a marcar si te amputan una pierna. Creo que hay muchos motivos para ser feliz y muchas explicaciones para la infelicidad. Siempre las habrá. Y también para la creatividad. Quiero decir, tú puedes explicar las cosas que haces desde lo que te hace feliz y desde las carencias que tienes. Cuando tienes la situación en la que estoy yo, pues estás deseoso de amor. Tienes un agujero. Entonces, ese agujero no se llena, es imposible. Y entonces a la hora de explicar por qué creo historias, pues me resulta muy sencillo: lo hago, primero, porque amo las historias y, segundo, porque quiero que me quieran”, reflexiona.

¿Continuarán Hovik Keuchkerian y Vicky Luengo como los protagonistas de la 2da temporada de "Reina Roja"?

Ya en el tramo final de la entrevista, este periodista convertido en escritor gracias a –principalmente—libros como “La tabla de Flandes”, “El Señor de los Anillos” y “Cementerio de animales”, vuelve a esquivar detalles sobre inminentes adaptaciones de sus obras. “Por contrato de confidencialidad no puedo contar nada”, dice Gómez-Jurado, el best seller español que nunca olvidará su primer viaje al Perú.

Alerta spoiler: a las ya adaptaciones de “Cicatriz” por RTVE y “Reina Roja” por Prime Video, pronto tendremos en pantalla no solo la segunda parte de la historia inicial de Antonia Scott y Jon Gutiérrez, sino la película “Todo arde”, basada en la primera entrega de la también exitosa saga literaria “Todo” de Gómez-Jurado. Estas últimas también en la exitosa cadena de Jeff Bezos.

¡A esperar!