Juan Palau: “Hace años, íbamos a la par (con Maluma), pero yo me retiré de la música y él siguió”

Juan Palau ha cimentado el camino de la fama en los últimos años como cantante revelación del género urbano colombiano, y como actor desde su aparición en la segunda temporada de la serie de Netflix “La reina del flow”. Nació en el negocio del reguetón en la época cuando Maluma, Cali & El Dandy, entre otros artistas, estaban dando sus primeros pasos, pero después decidió terminar sus estudios de actuación en 2014 y dejó de lado la escena urbana. Una pandemia más tarde, las puertas se siguen abriendo para él.

Tiene seis años como cantante urbano, pero desde 2020 su carrera toma un giro. Fue nominado como Artista revelación en los E40 Music Awards de Paraguay tras el éxito en reproducciones radiales de la canción “Manifiesto”. También fue nominado por segunda vez ese año a los Premios Mi Gente como Mejor artista revelación y Mejor canción urbana del año, en el caso de la composición “Loco”, que hizo a voz dual con el cantante colombiano Arjan. La nominación al concurso del año anterior fue a Mejor nuevo artista por “Lo sé”.

Juan Palau participó en la segunda temporada de "La reina del flow", una serie de Netflix que tiene 171 capítulos en total. / Jhajaira Romero

Hace un mes, Palau lanzó el videoclip de su nuevo sencillo “Qué bonito” por Youtube. La canción muestra a una mujer hablando al cantante colombiano al oído y, después, a una pareja LGBT muy enamorados y que están entre las nubes. “Aunque digas que soy un loco | Todo lo que hago por nosotros”, dice la canción.

“Es una idea muy bonita con la que queríamos cerrar el 2023 y, con este, nos despedimos. No vamos a sacar más música y es una canción que hicimos pensando en el amor bonito, sin prejuicios y etiquetas”, comenta el colombiano a Saltar Intro de El Comercio en una entrevista virtual.

“La música se trata de que puedas acompañar cada momento de la vida de las personas y transmitir cada mensaje que ellos te dan. Siento que el mundo hoy es muy libre y se están quitando muchas etiquetas. Hay que hablar de eso y mostrarlo, sobre todo, en los videos”, agrega.

“La reina del flow” de Netflix

Etiquetas en la palabra de los artistas, en todo caso, pues, al igual que Palau, siempre están los calificativos del público. Cuando le preguntamos si alguna vez se sintió etiquetado como cantante o actor, el cantante se ríe y responde: “Con Drama Key, mi personaje en ‘La reina del flow’, como que muchas veces he sentido etiquetas, pero no, mentira, sabes que no, y sí me han etiquetado, no me he sentido como aludido. Creo que las etiquetas también son muy personales, cada quien se las toma según su perspectiva”, comenta sobre su rol en la serie de Netflix.

Estaba ansioso por ser parte de la primera temporada de “La reina del flow”. El cantante se enteró de la historia, una combinación de música urbana con la trama de una mujer amante del reguetón que se abre paso en la competitiva industria. Su cabeza explotó y fue por el papel a una audiencia para la serie, pero no obtuvo ningún papel. El tiempo pasó y luego llegó la oportunidad de hacer un ‘casting’ para la segunda temporada de la serie. Así consiguió el personaje de Drama Key, un apasionado músico del género urbano. “La serie me abrió muchas puertas e hizo que muchos también pongan los ojos encima de mí”, dice.

Pronto, productores del Universal Music conocieron de su trabajo, cuando el artista colombiano intentó hacer una colaboración con uno de los representados de la disquera, Jerry Di, y tras varios meses de revisiones a la música de Palau, firmó como uno de sus talentos.

“Drama Key ha significado mucho. Representa demasiado en mi vida. La cambio al abrirme muchas puertas a nivel mundial. Gracias a ese personaje he cantado en muchos países y mi música ha tenido un mayor alcance, mi imagen también. Le debo mucho, vivo muy agradecido y espero con ansias una tercera temporada de ‘La reina del flow’”, dice contento.

La época de Maluma

“Maluma y yo empezamos al mismo tiempo. Yo tenía un dúo musical hace muchos años y él era solista, ya era Maluma, y muy bien. Íbamos a rapear, compartíamos, los mismos proyectos y los conciertos, siempre nos encontrábamos. El reguetón no estaba tan saturado como hoy. (Con Maluma) íbamos a la par y, luego, me retiré de la música, se acaba mi duo, me dedicó a estudiar (actuación), él sigue, y es un momento de frustración para mí, porque él hace ‘La Voz Colombia’ y después de eso su carrera fue otra”, comenta Palau.

“Para mí fue... como... ¡Ey! ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido en la música y no paraba. Pero como los hubiera no existen. Toca asumirlo y pensar que era el destino. Eso era para él y lo mío era ser solista, soy feliz. De pronto, como duo me mataba con mi compañero”, añade el cantante.

"En la vida real, todo depende de ti" El cantante colombiano afronta los retos de hacer música en el saturado negocio del reguetón y el latin.

Sin duda, uno de los negocios más difíciles es la industria musical urbana. Hoy la oferta crece, pero el lema de Palau es que “en la vida real, todo depende de ti, si no te mueves por tu sueño, nadie lo va a hacer, por más que haya gente que te apoye y todo”. Así que el colombiano, pensativo por visitar países de Latinoamérica, como Perú, tiene próximos proyectos en mente para el 2024 que se relacionan con un nuevo estilo musical bien definido y sin tantas fusiones de géneros en sus canciones.

“Íbamos a visitar Perú en septiembre de este año, pero por muchas cosas que se cruzaron no lo logramos, pero hay muchas ganas de ir”, expresa Palau. “Tengo club de fans en Instagram de Perú, y una de mis fans más fan es peruana. Me preguntan cuándo voy a cantar, también sobre la ‘La reina del flow’, y que me esperan en su país. En Perú hay mucho cariño, la verdad. En las plataformas, como Spotify, uno de los principales países que me escucha es Perú, así que hay que ir y bien flaquito, porque me han dicho que allá se come bien rico. No me pienso perder el suspiro limeño, los viajes, la Inka Kola. ¡Si voy es con toda!”.