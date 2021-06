Conforme a los criterios de Saber más

La conocen, porque vive en México y ha actuado en más de una producción mexicana, pero desde muy joven ella es “Juanita” para la prensa de su país, Colombia, donde tuvo su debut actoral junto al reconocido director colombiano Antonio Dorado. Juana Arias, la actriz de 32 años, de rostro dulce que ha estado en, por lo menos, dos o tres narcorelatos, se sigue abriendo camino en Hollywood y lucha por no ser encasillada en un único rol dramático. Cerca del estreno este 20 de junio de la nueva serie original de HBO Latam en la que participa Arias, “La muchacha que limpia”, la actriz e influencer confiesa a Saltar Intro que está pasando por el mejor momento de su carrera.

Ha incursionado en papeles de reparto por varias telenovelas, como “Cinco viudas sueltas” (Caracol Televisión) y “El Señor de los Cielos” (Telemundo). Su público se va haciendo más grande conforme acapara los reflectores alrededor del mundo. Ha participado junto a Diego Boneta en “New Order”, la galardonada con el León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y está a punto de estrenar su primer protagónico este año, “La Venganza de las Juanas” (Netflix).

Pero la requerida Escuela Lee Strarsberg de Nueva York no fue suficiente para aprenderlo todo sobre actuación. Ese lado influencer de las redes sociales que toda actriz se ve obligada a implementar en su resumen profesional es una parte clave par entender a esta joven promesa que va a paso lento, pero seguro, y que a la vez se pone delante de la crítica sin querer queriendo.

- Las mujeres a las que interpretas en las ficciones, como “El Señor de los Cielos” y “Las Malcriadas”, siempre bordean la locura y la dulzura. Ahora, en “La muchacha que limpia” suponemos que tu personaje tendrá ese mismo tinte, ya que es una historia de crímenes. ¿Con qué ojos ves a los personajes mujeres que has interpretado?

Unos más dulces, otros más locos, otros de comedia. Es indagar en esa parte femenina, pero también tener de diferentes personalidades, dependiendo de cómo es el personaje. Esa profesora dulce Kashi de “El Señor de los Cielos” la comparas con la súper dramática Esmirna de “Las Malcriadas”, no, yo creo que en esa serie no hubo día de llamado que no tuve que llorar. Mi personaje, Ángela, en “La muchacha que limpia” (HBO Latam), es una niña de 18 años que está en plena pubertad. Esa edad en la que crees que te vas a comer el mundo, que crees que tienes 50 años, pero no sabes nada de la vida y crees que lo sabes todo. Para este personaje, necesité regresar 12 años atrás y recordar cómo fue ese momento de mi vida, cómo fueron esos 18 años, donde yo me fui a vivir a Nueva York a estudiar a una ciudad nueva y grandísima. Y, realmente, es una época muy pasional. Este personaje sí es una niña fresa (presumida en jerga mexicana) de una familia mexicana de padre súper autoritario, y su madre, como yo lo digo, medio nula, porque no tiene ni voz ni voto. La ves medio fresa, pero cuando ocurre que su hermano es uno de los crímenes que la muchacha que limpia, Rosa (Damayanti Quintanar), va a tener que limpiar, le vas a notar esa parte pasional que muchos tenemos a esa edad de querer enterarse qué pasó, dónde está y de llegar hasta las últimas consecuencias. La serie toca también muchos temas sociales que tenemos en Latinoamérica. El machismo, la política, el gobierno, lo narco. Temas que cada vez se incluyen en las ficciones más expuestos a lo que es la realidad, sin tapujos. Son fuertes de ver y son fuertes, porque son reales.

“La muchacha que limpia” es una serie que se estrenará en HBO Latam por entregas semanales desde el 20 de junio a las 10 p.m. Es la adaptación del director colombiano Daniel Posada (“Narcos México” y “Tijuana”) de la serie policiaca argentina “La chica que limpia”. Trata sobre el conflicto de Rosa, una trabajadora de limpieza que recibe dinero por dejar blancas las escenas de crímenes sangrientos con la excusa de salvar la vida de su hijo enfermo, utilizando el dinero que gana de los mafiosos que la contratan. (Foto: Cortesía Juana Arias)

- ¿Cómo crees que una niña “fresa” parecida a Ángela (“La muchacha que limpia”) afronta los problemas de la vida real?

Pues, mira, cuando llegué a vivir a México, de hecho, justo llegué a hacer una parodia de las niñas fresas curiosamente. Y hablan así: “O sea, wey, no sabes, y cómo que, o sea, todo es un problema”, “no pude jugar tenis hoy, o sea, te imaginas”. Pero, en verdad, yo tengo amigas que hablan así, que han sido criadas así y son ¡fantásticas! Son lo máximo, me río con ellas. Solo es esa burbuja en la que las han criado donde todo es perfecto. Lo tienes todo: tu chofer, tu nana, la que te ayuda en la casa, la ropa de marca, vas a vacaciones a Estados Unidos siempre y luego a Francia. Es como que todo un mundo ideal. Entonces, de repente, te pasan esas situaciones donde te matan a tu hermano, y es como: o sea, ¿cómo? O sea, yo sufro. ¿Esto le está pasando a mi familia?, se preguntan. Y te das cuenta de que estas en una sociedad que no es solo la burbuja en la que tú vives. Hay un montón de probabilidades y de gente que tal vez no la está pasando tan bien como tú.

- Aparte de tu vida como actriz, también tienes un lado empresarial patrocinando tu marca propia como influencer, ¿crees que este lado ha hecho superficial a la primeriza Juana Arias que salía de la escuela de artes de Nueva York?

No, yo creo que... A ver, el tema de las redes sociales es un pedacito muy pequeño (de mi vida) y obviamente creo que se han vuelto muy aspiracionales, tal vez, en muchas cosas muy negativas, porque nunca nada es suficiente en las redes sociales. La verdad, una cosa va ligada a la otra hoy en día, o sea tú como actriz tienes tus redes y trabajas en eso y tal, pero también creo que soy bastante natural. Soy lo que soy yo, sabes… En lo que me gusta hacer: bailar, actuar, viajar, el deporte, salir con mis amigas, me mantengo muy en lo que es mi vida y opino lo que yo puedo opinar que no afecte al resto. En cuanto, por ejemplo, nutrición. Yo honestamente nunca hablo ni qué como, ni qué no como, ni qué me tomo, porque son cosas que pueden afectar a la gente muchísimo. Tú, como influencer, no puedes decir que todos los días haces ayuno, porque, bueno, a la niña que te sigue la vas a poner a hacer ayuno e igual eso no le sirve a su cuerpo. Creo que en eso también me he mantenido bastante al margen.

Cuando era niña, Juana Arias deseaba crecer en su carrera como actriz y llegar a Hollywood, pero al lograrlo, entendió la compleja tarea de participar en grandes producciones internacionales. A pesar de eso, continúa escalando con pequeños grandes pasos. (Foto: Cortesía Juana Arias)

- ¿Y tú crees que siempre dices lo políticamente correcto en tus redes sociales?

Creo que siempre hay un pequeño pedazo en el que no muestras al 100 % lo que “tendrías” que decir. Pero es muy subjetivo, porque también qué tienes que decir tú. ¿Tienes que mostrar todo lo de tu vida? ¿Tienes que contar que a tu papá le dio COVID? ¿Tienes que decir cómo viajaste a Colombia en pandemia? O sea, yo también siento que hay una parte de privacidad. Por eso, trato de no meterme en temas que siento que influiría mucho a la gente. Prefiero mantenerme al margen. Honestamente tengo la fortuna, el honor y agrado de decir que el 99 % de los comentarios que recibo son positivos. Tengo súper buena vibra en mis redes sociales y estoy agradecida con toda la gente que me sigue. Nunca eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero siempre tengo buena vibra en mis redes sociales y lo agradezco mucho.

- ¿Debes eso a tu carrera como actriz o a la parte de influencer de life style?

A la gente que me ha visto en general en las series, películas o novelas en las que he actuado. La mayoría de la gente me escribe sobre un personaje u otro. Como figuras públicas, influimos a la gente y hay que mantenerse al margen de temas muy complicados. ¡Pero, a ver, también hay que decir lo que uno piensa u opina! Si me preguntas algo, te voy a responder, igual y, nada está mal del todo. Puedes decir lo que piensas sin faltar al respeto. En las redes sociales, tenemos ese problema de que hay demasiadas críticas, mucho odio, porque la gente se mete y no tiene nada que hacer, y odia y escribe. No piensan lo que dicen y se vuelven locos con eso.

¿Todo lo que brilla es oro? El vicio de Juana Arias es viajar por el mundo. Publicando fotos en diferentes países, logró que una agencia de viajes la patrocine como influencer, y debido a su visión de marca propia ha sido convocada para varias entrevistas del sector académico. Además, hablando de su parte profesional artística, los medios latinos ya la están configurando como “la gran promesa de la escena joven hispana”. (Foto: Cortesía Juana Arias)

- Mientras tanto, también has dado un gran salto de los cameos y los comerciales en Colombia y la escuela a actuar en el reparto de producciones internacionales, como “Narcos México” (Netflix) y “Como Sobrevivir Soltero” (Prime Video). ¿Cómo crees tú que marcas la diferencia?

He luchado mucho para que no me encasillen. Cuando llegué a vivir a México hace 6 años, me dije: “voy a aprender a hablar neutro, como sea”. Justo por eso, he podido hacer personajes mexicanos, como empleada de una casa, o el de Julieta (“Como sobrevivir soltero”), que era una chica súper extrovertida, relajada, cero fresa, y otros, como el de Ángela (“La muchacha que limpia”) que sí era súper fresa. Justo esto es lo que me ha dado el diferencial de poder hacer un rango de personajes súper amplio y, con eso, he tenido la fortuna de estar en casi todas las plataformas: Amazon, HBO, Fox Latam. Y canales, como Televisa, Telemundo. Se estrena, ahorita ya, “La muchacha que limpia” y este año se estrena mi primer protagónico en, casualmente, una serie de nombre “La venganza de las Juanas” (Netflix). No quiero encasillarme en una sola plataforma o un solo tipo de personaje, sino darme un rango actoral muy grande. Pues eso me ha llevado a donde estoy ahora, que creo que es el mejor momento de mi carrera.

