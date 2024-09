La proporción de muertos por puñal o noqueados en el suelo de “Kill: masacre en el tren” bordea la cantidad de “John Wick”. Es un viaje en tren desde Ranchi hacia Nueva Delhi. Un soldado indio quiere encontrarse con la mujer que ama en los vagones, pero primero tiene que enfrentarse a una sarta de matones. De hecho, la saga de acción más famosa de Hollywood tiene al menos un sutil punto de comparación en coreografías y sangre con la película del director de Bollywood, Nikhil Nagesh Bhat (o Nikhil Bhat), quien se basó en una experiencia personal para escribir la historia.

Certificada por excelencia en Rotten Tomatoes y con más del 90% de aprobación, “Kill” se perfila entre las mejores películas de acción del año. Cualquier amante de las secuencias exageradas de golpes y artes marciales estará en su salsa en el cine. Y como la audiencia y la crítica endiosan la cinta de 2023 como otro próximo filme de culto, “Kill”, selección oficial del Festival de Cine de Toronto, deja claro que no tiene nada que envidiar a franquicias estadounidenses. Por el contrario, incluso el director de “John Wick”, Chad Stahelski, ya se ha prestado para hacer un remake de la cinta de Bhat para Lionsgate.

Cargada de melodrama y coreografías ultraviolentas, la película de la India cuenta la experiencia del súper soldado Amrit, interpretado por el galán indio Lakshya Lalwani o ‘Laksh’. Muy diferente del Bollywood clásico, como “RRR”, el protagonista vive un romance prohibido por el padre de la joven Tulika (Tanya Maniktala), quien debía aceptar un matrimonio arreglado. La intención es seguirla hasta un evento al que ella y su familia viajan en tren. El problema surge cuando 40 ladrones ingresan a los vagones y amenazan la vida de los pasajeros. Entonces, inicia la masacre.

El cineasta Nikhil Bhat y el protagonista ‘Laksh’ revelan los detalles detrás de la producción durante una entrevista virtual y en exclusiva con Saltar Intro de El Comercio.

En reiteradas ocasiones, Nikhil Bhat ha afirmado que su historia nace de una experiencia personal de su época de estudiante en 1994. Él viajaba en tren durante aproximadamente 36 horas y tenía que pasar dos noches de camino. Pasaban las 11 de la noche el día que se subió al tren y se quedó dormido por tanto movimiento. Mientras soñaba despierto, un grupo de matones se subió, apuñaló a un par de pasajeros y el vehículo se desvió del lugar. A la mañana siguiente, el joven despertó y todo era un alboroto por lo que había pasado.

Tulika es Tanya Maniktala en "Kill".

“Cuando salí, me enteré de que el vagón que estaba al lado del mío era de primera clase y había sido asaltado por una veintena de ladrones”, comenta a Saltar Intro Nikhil Bhat. “Saquearon el vagón durante casi cuatro horas y golpearon a los pasajeros, apuñalaron a un par de ellos y robaron sus cosas. En mi vagón viajaba un grupo de soldados. Si los ladrones hubieran intentado robar en el vagón, les habríamos demostrado lo que hacen los soldados. Este incidente se quedó conmigo durante mucho tiempo, pero solo hace un par de años empecé a escribir la historia de ‘Kill’”, agrega.

“Nunca me robaron en un tren”, continúa el actor indio Laksh, quien además tuvo que ganar mucho peso para interpretar al soldado más rudo de la película. “Sin embargo, he tenido experiencia en temas de acción, porque estuve rodeado por muchos matones en mi infancia. La gente se peleaba sin ningún motivo. Vi mucha acción desde una edad muy temprana”, agrega con un toque de humor ácido.

Entrenamiento “brutal”

Parte del conflicto en “Kill” es la adrenalina por la pelea coreografiada por Se-yeong Oh. Es una montaña rusa de golpes, efectos de cámara rápida y mucha sangre. Los vagones no llegan a tener el ritmo articulado de videojuego de guerra, como en “War”, otra película de acción de la India, pero se acerca.

Parte del conflicto de “Kill” es la violencia de armas y puños de Amrit contra los matones. La película plantea una ruta parecida a “Tren Bala”, cuando Brad Pitt recorre los pasillos golpeando a todo el que se le cruce enfrente y, a pesar de los golpes mortales, la supervivencia de los villanos está por encima de los buenos hasta el momento final de la cinta. Para llegar a ese nivel de acción, el entrenamiento de Oh requirió ocho meses de buena alimentación y trabajo duro con Lakshya Lalwani.

Lakshya Lalwani o ‘Laksh’ interpreta a Amrit en "Kill".

“Primero, tuve que ganar músculo y estar en el peso, porque yo era bastante delgado. Hice una dieta adecuada y tuve que comer muchas proteínas. El aspecto físico me permitió entender cómo me movería, pelearía y golpearía. Fuimos a un campamento base, donde traté de entender cómo pelean estos tipos grandes. No le temen a nada. Es brutal. Después de obtener información, comenzamos a entrenar durante 7 u 8 meses, 8 horas todos los días. Todos, no solo yo. Con mi amigo, estábamos entrenando de manera limpia como artistas marciales, pero tuvimos que aprender a hacerlo de forma imperfecta y cruda”.

La acción de “Kill” ha recibido elogios por el nivel de coreografía, aunque para algunos resulta una excusa para cabecear en el cine. Incluso si alguien cierra los ojos por un momento, después los abre y la coreografía continúa. Acompañada de una banda sonora precisa para sentir el suspenso y, de vez en cuando, decir “auch”, la película llega a Perú con grandes expectativas. “Es emocionante, simplemente una película de acción de uno contra otro, pero también sobre relaciones y emociones. Espero que conecte con todos alrededor del mundo”, concluye el director Nikhil Bhat.