El final de “La casa de papel” está cada vez más cerca. El último tráiler oficial ya fue revelado y sus protagonistas ya han anunciado cuáles son sus nuevos proyectos. Recientemente, Saltar Intro coincidió con la actriz Najwa Nimri, la malvada inspectora Sierra, y nos contó sus expectativas por el desenlace y un detalle poco conocido: cómo el rodaje de su última escena no terminó de manera emocional, por lo que no incluyeron esa parte en el documental de adiós de la serie.

“ Yo soy muy rara para eso. Llego a casa y me desmorono. Pero en público no me sale ”, contó la actriz a la prensa, durante la reciente gala de los Premios Platino, realizada en Madrid. “Lo hago con el personaje, pero no a nivel laboral, soy muy reacia, no me mezclo mucho, no me doy mucho”, añadió tras explicar que luego de su última escena, dijo gracias, entregó algunas flores al equipo y fue tan poco emocional que “no lo pudieron ni poner en el documental, porque es ridículo”, afirmó.

Aunque se especula que será su personaje el que tenga uno de los giros más dramáticos en la trama de la quinta temporada de “La casa de papel”, la actriz no dio mayor prenda sobre lo que se vendrá. Eso sí, aseveró: “Solo puedo decir que esperamos que no se despeguen del televisor”, y ratificó su orgullo por ser parte de una producción que ha hecho historia en el mercado audiovisual en español.

Saltar Intro |Tráiler de "La casa de papel"- Parte 5 (Volumen 2). (Fuente: Netflix)

“Estoy encantada de haberla terminado, de haberla hecho y del impacto que ha tenido. La gente de habla hispana se une, fue lo primero que hizo que esto creciera. En España la miraron regular, allí (en América Latina) la rescataron, la pusieron en el mundo y el mundo miro porque los hispanoparlantes se unieron. Somos muy fuertes cuando nos unimos. (Ahora les decimos a los anglosajones) we’re back, bitches, here we are los latinos”, bromeó sobre la frase que en español significa: “Estamos de vuelta, put**. Aquí estamos los latinos”.

EL DATO

La última entrega de la exitosa serie española llega a la plataforma de streaming el 3 de diciembre para conocer qué pasará con la banda de atracadores liderada por el “Profesor”.

VIDEO RELACIONADO :

Entrevista a Álvaro Morte. (Fuente: Saltar Intro)